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Новости За рубежом
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Масштабные учения НАТО начинаются в Литве

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

литва

В Литве в понедельник начинаются крупнейшие для страны международные военные учения НАТО "Железный волк 2022-II" (Gelezinis vilkas 2022-II).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Две недели на полигоне в Швянченском районе будут тренироваться военные из Литвы, Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии.

В учениях примут участие 3500 военных и 700 единиц боевой техники: танков, БМП, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, транспорта обеспечения и административного назначения.

В учениях примет участие и боевая группа передовых сил НАТО, возглавляемая Германией.

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После нападения России на Украину НАТО решило усилить защиту на восточном фланге. Германия должна направить в Литву бригаду численностью от 3 до 5 тысяч солдат.

Немецкая концепция подразумевает размещение на месте вооружения, боеприпасов и командного склада. Они прибыли в Руклу в начале сентября. Однако большинство солдат находятся в готовности в Германии.
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А най зроблять по принципу недопалка: завести війська і техніку для навчання, продовжити навчання разів зо 3, а потім просто не виводити війська і підтягти їх блище до кордону.

Ото у бульбофюрера підгорить! А може й репне!
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17.10.2022 14:16 Ответить
То їдьте до Херсону - навчайтесь на кацапах. Велкам)
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17.10.2022 14:59 Ответить
НАТО, заходьте вже до нас. Бистріше покінчимо з орками.
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17.10.2022 15:01 Ответить
 
 