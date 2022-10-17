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Масштабні навчання НАТО починаються в Литві

литва

У Литві в понеділок починаються найбільші для країни міжнародні військові навчання НАТО "Залізний вовк 2022-II" (Gelezinis vilkas 2022-II).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Два тижні на полігоні в Швянченському районі тренуватимуться військові з Литви, Бельгії, Чехії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Люксембургу, Великої Британії, США, а також Австралії.

Загалом у навчаннях візьмуть участь 3500 військових і 700 одиниць бойової техніки: танків, БМП, бронетранспортерів, артилерійських знарядь, транспорту забезпечення та адміністративного призначення.

У навчаннях візьме участь і бойова група передових сил НАТО, очолювана Німеччиною.

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Після нападу Росії на Україну НАТО вирішив посилити захист на східному фланзі. Німеччина має направити до Литви бригаду чисельністю від 3 до 5 тисяч солдатів.

Німецька концепція передбачає розміщення на місці озброєння, боєприпасів та командного складу. Вони прибули до Рукли на початку вересня. Однак більшість солдатів перебувають у готовності в Німеччині.

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Литва (2384) НАТО (6429) військові навчання (2775)


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А най зроблять по принципу недопалка: завести війська і техніку для навчання, продовжити навчання разів зо 3, а потім просто не виводити війська і підтягти їх блище до кордону.

Ото у бульбофюрера підгорить! А може й репне!
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17.10.2022 14:16 Відповісти
То їдьте до Херсону - навчайтесь на кацапах. Велкам)
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17.10.2022 14:59 Відповісти
НАТО, заходьте вже до нас. Бистріше покінчимо з орками.
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17.10.2022 15:01 Відповісти
 
 