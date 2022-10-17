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ЕС выделил €500 млн военной помощи Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс,євросоюз

Европейский Союз официально утвердил выделение Украине еще одного транша в размере 500 миллионов евро для повышения стойкости Вооруженных сил.

Об этом сообщили в Совете ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мобилизация дополнительных 500 миллионов евро странами-членами ЕС является еще одним доказательством того, что мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке украинских Вооруженных сил для защиты страны от агрессии. Последние неизбирательные нападения россии на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются еще одним доказательством полного неуважения рф прав человека и международного права. ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Таким образом, общий вклад ЕС в рамках Европейского фонда мира (EPF) для Украины составляет уже 3,1 млрд евро.

Отмечается, что объем помощи, которая будет предоставлена ​​в новом пакете, соответствует текущим приоритетам, определенным украинским правительством.

"Учитывая это, меры помощи состоят из 490 миллионов евро на военное оборудование, предназначенное для доставки летальной силы в оборонных целях, а также 10 миллионов евро, предназначенных для покрытия расходов на передачу оборудования и расходных материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи, горючее. Кроме того, меры выделенной помощи позволят обеспечить техническое обслуживание и ремонт военной техники, которая уже была передана Украине государствами-членами ЕС в рамках EPF", - говорится в сообщении Совета ЕС.

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Скільки осяде у карманах Зеленого нелоха? Скільки піде через офшори ? Скільки Скабєєвій-Мусійчук увіткнуть у смердючий рот, щоб ця тупа кобила нахвалювала своїх хазяїв?
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17.10.2022 15:12 Ответить
Там не грошима, читайте до кінця:

«Зважаючи на це, заходи допомоги складаються із 490 мільйонів євро на військове обладнання, призначене для доставки летальної сили в оборонних цілях, а також 10 мільйонів євро, призначених для покриття витрат на передачу обладнання та витратних матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги, пальне. Крім того, заходи виділеної допомоги дозволять забезпечити технічне обслуговування та ремонт військової техніки, яка вже була передана Україні державам-членами ЄС в рамках EPF" Джерело: https://censor.net/ua/n3374298
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17.10.2022 16:09 Ответить
В масштабах ВВП ЕС это примерно как я выделю 20 гривень умирающему под обстрелами при том что могу 2 тыс и при этом не сильно сокращу свои расходы. Надеюсь после этой войны до украинцев дойдет что нельзя отдавать свои баллистические ракеты,нельзя продавать свое неядерное оружие,нельзя отдавать за писульку свой ядерный статус. Одним ударом по заводу в Иране Украина могла решить все вопросы с Иранскими дронами. Только эти раке5ты,которые могли долететь до Ирана-Украина продала России под давлением США. У Украины были ракеты сплсобные долететь в любую точку мира-дростаточно было заменить в них ядерную боеголовку на обычную.
Нельзя надеятся в вопросах безопасности ни на кого кроме СЕБЯ. Кравчук и будущий покойный Кучма-будьте вы прокляты.
Те кто горосовали за стать на коленях перед Путиным,за перестать стрелять за увидеть мир в глазах Путина-вы тоже будете прокляты за свою глупость и слабость. Но Украина всеравно победит. Даже с таким якорем
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17.10.2022 19:11 Ответить
Військові витрати, відсотoк валового внутрішнього продукту країни 2021 року

США - 3,52%

Велика Британія - 2,29%

Польща - 2,10%

Німеччина 1,53%

Канада 1,39%

У 2020 році військові витрати в Росії становили близько 4,26 відсотка валового внутрішнього продукту, України 4,13%
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17.10.2022 19:45 Ответить
 
 