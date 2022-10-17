ЕС выделил €500 млн военной помощи Украине

Европейский Союз официально утвердил выделение Украине еще одного транша в размере 500 миллионов евро для повышения стойкости Вооруженных сил.

Об этом сообщили в Совете ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мобилизация дополнительных 500 миллионов евро странами-членами ЕС является еще одним доказательством того, что мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке украинских Вооруженных сил для защиты страны от агрессии. Последние неизбирательные нападения россии на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются еще одним доказательством полного неуважения рф прав человека и международного права. ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Таким образом, общий вклад ЕС в рамках Европейского фонда мира (EPF) для Украины составляет уже 3,1 млрд евро.

Отмечается, что объем помощи, которая будет предоставлена ​​в новом пакете, соответствует текущим приоритетам, определенным украинским правительством.

"Учитывая это, меры помощи состоят из 490 миллионов евро на военное оборудование, предназначенное для доставки летальной силы в оборонных целях, а также 10 миллионов евро, предназначенных для покрытия расходов на передачу оборудования и расходных материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи, горючее. Кроме того, меры выделенной помощи позволят обеспечить техническое обслуживание и ремонт военной техники, которая уже была передана Украине государствами-членами ЕС в рамках EPF", - говорится в сообщении Совета ЕС.

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