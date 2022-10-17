ЕС выделил €500 млн военной помощи Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейский Союз официально утвердил выделение Украине еще одного транша в размере 500 миллионов евро для повышения стойкости Вооруженных сил.
Об этом сообщили в Совете ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мобилизация дополнительных 500 миллионов евро странами-членами ЕС является еще одним доказательством того, что мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке украинских Вооруженных сил для защиты страны от агрессии. Последние неизбирательные нападения россии на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются еще одним доказательством полного неуважения рф прав человека и международного права. ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.
Таким образом, общий вклад ЕС в рамках Европейского фонда мира (EPF) для Украины составляет уже 3,1 млрд евро.
Отмечается, что объем помощи, которая будет предоставлена в новом пакете, соответствует текущим приоритетам, определенным украинским правительством.
"Учитывая это, меры помощи состоят из 490 миллионов евро на военное оборудование, предназначенное для доставки летальной силы в оборонных целях, а также 10 миллионов евро, предназначенных для покрытия расходов на передачу оборудования и расходных материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи, горючее. Кроме того, меры выделенной помощи позволят обеспечить техническое обслуживание и ремонт военной техники, которая уже была передана Украине государствами-членами ЕС в рамках EPF", - говорится в сообщении Совета ЕС.
Пожалуйста, подождите...
«Зважаючи на це, заходи допомоги складаються із 490 мільйонів євро на військове обладнання, призначене для доставки летальної сили в оборонних цілях, а також 10 мільйонів євро, призначених для покриття витрат на передачу обладнання та витратних матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги, пальне. Крім того, заходи виділеної допомоги дозволять забезпечити технічне обслуговування та ремонт військової техніки, яка вже була передана Україні державам-членами ЄС в рамках EPF" Джерело: https://censor.net/ua/n3374298
Нельзя надеятся в вопросах безопасности ни на кого кроме СЕБЯ. Кравчук и будущий покойный Кучма-будьте вы прокляты.
Те кто горосовали за стать на коленях перед Путиным,за перестать стрелять за увидеть мир в глазах Путина-вы тоже будете прокляты за свою глупость и слабость. Но Украина всеравно победит. Даже с таким якорем
США - 3,52%
Велика Британія - 2,29%
Польща - 2,10%
Німеччина 1,53%
Канада 1,39%
У 2020 році військові витрати в Росії становили близько 4,26 відсотка валового внутрішнього продукту, України 4,13%