ЄС виділив €500 млн військової допомоги Україні

Європейський Союз офіційно затвердив виділення Україні ще одного траншу в розмірі 500 мільйонів євро для підвищення стійкості Збройних сил.

Про це повідомили в Раді ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мобілізація додаткових 500 мільйонів євро країнами-членами ЄС є ще одним доказом того, що ми залишаємося непохитними у нашій підтримці українських Збройних сил для захисту країни від агресії. Останні невибіркові напади росії на українське цивільне населення та цивільну інфраструктуру є ще одним доказом повної неповаги росії до прав людини та міжнародного права. ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Таким чином, загальний внесок ЄС у межах Європейського фонду миру (EPF) для України становить вже 3,1 мільярда євро.

Також читайте: Глави МЗС ЄС схвалили тренувальну місію для українських військових, - Йозвяк

Зазначається, що обсяг допомоги, яка буде надана в новому пакеті, відповідає поточним пріоритетам, визначеним українським урядом.

"Зважаючи на це, заходи допомоги складаються із 490 мільйонів євро на військове обладнання, призначене для доставки летальної сили в оборонних цілях, а також 10 мільйонів євро, призначених для покриття витрат на передачу обладнання та витратних матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги, пальне. Крім того, заходи виділеної допомоги дозволять забезпечити технічне обслуговування та ремонт військової техніки, яка вже була передана Україні державам-членами ЄС в рамках EPF", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція поставить Україні системи ППО Crotale, - Міноборони країни