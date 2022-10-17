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ЄС виділив €500 млн військової допомоги Україні

єс,євросоюз

Європейський Союз офіційно затвердив виділення Україні ще одного траншу в розмірі 500 мільйонів євро для підвищення стійкості Збройних сил.

Про це повідомили в Раді ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мобілізація додаткових 500 мільйонів євро країнами-членами ЄС є ще одним доказом того, що ми залишаємося непохитними у нашій підтримці українських Збройних сил для захисту країни від агресії. Останні невибіркові напади росії на українське цивільне населення та цивільну інфраструктуру є ще одним доказом повної неповаги росії до прав людини та міжнародного права. ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Таким чином, загальний внесок ЄС у межах Європейського фонду миру (EPF) для України становить вже 3,1 мільярда євро.

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Зазначається, що обсяг допомоги, яка буде надана в новому пакеті, відповідає поточним пріоритетам, визначеним українським урядом.

"Зважаючи на це, заходи допомоги складаються із 490 мільйонів євро на військове обладнання, призначене для доставки летальної сили в оборонних цілях, а також 10 мільйонів євро, призначених для покриття витрат на передачу обладнання та витратних матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги, пальне. Крім того, заходи виділеної допомоги дозволять забезпечити технічне обслуговування та ремонт військової техніки, яка вже була передана Україні державам-членами ЄС в рамках EPF", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

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Автор: 

допомога (8321) Євросоюз (13358)


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Скільки осяде у карманах Зеленого нелоха? Скільки піде через офшори ? Скільки Скабєєвій-Мусійчук увіткнуть у смердючий рот, щоб ця тупа кобила нахвалювала своїх хазяїв?
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17.10.2022 15:12 Відповісти
Там не грошима, читайте до кінця:

«Зважаючи на це, заходи допомоги складаються із 490 мільйонів євро на військове обладнання, призначене для доставки летальної сили в оборонних цілях, а також 10 мільйонів євро, призначених для покриття витрат на передачу обладнання та витратних матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги, пальне. Крім того, заходи виділеної допомоги дозволять забезпечити технічне обслуговування та ремонт військової техніки, яка вже була передана Україні державам-членами ЄС в рамках EPF" Джерело:
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17.10.2022 16:09 Відповісти
В масштабах ВВП ЕС это примерно как я выделю 20 гривень умирающему под обстрелами при том что могу 2 тыс и при этом не сильно сокращу свои расходы. Надеюсь после этой войны до украинцев дойдет что нельзя отдавать свои баллистические ракеты,нельзя продавать свое неядерное оружие,нельзя отдавать за писульку свой ядерный статус. Одним ударом по заводу в Иране Украина могла решить все вопросы с Иранскими дронами. Только эти раке5ты,которые могли долететь до Ирана-Украина продала России под давлением США. У Украины были ракеты сплсобные долететь в любую точку мира-дростаточно было заменить в них ядерную боеголовку на обычную.
Нельзя надеятся в вопросах безопасности ни на кого кроме СЕБЯ. Кравчук и будущий покойный Кучма-будьте вы прокляты.
Те кто горосовали за стать на коленях перед Путиным,за перестать стрелять за увидеть мир в глазах Путина-вы тоже будете прокляты за свою глупость и слабость. Но Украина всеравно победит. Даже с таким якорем
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17.10.2022 19:11 Відповісти
Військові витрати, відсотoк валового внутрішнього продукту країни 2021 року

США - 3,52%

Велика Британія - 2,29%

Польща - 2,10%

Німеччина 1,53%

Канада 1,39%

У 2020 році військові витрати в Росії становили близько 4,26 відсотка валового внутрішнього продукту, України 4,13%
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17.10.2022 19:45 Відповісти
 
 