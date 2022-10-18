По всей Украине возможны отключения электроэнергии и воды
Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение", - сказал замглавы ОП.
В результате ракетных ударов 18 октября значительно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В некоторых городах и районах Киева отсутствует вода и электричество.
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+16 Vadym Tsyrkalyuk
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+14 Злий Грицько
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возможность осуществления экспорта электроэнергии в Украину 70 % пошкоджень НЕ зазнали
вытри сопли почни працювати и помоги себе сам!
Рабсияне: стреляют по ТЭЦ.
Можно уволить нах этого болтуна бесполезного?