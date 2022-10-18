По всей Украине возможны отключения электроэнергии и воды

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение", - сказал замглавы ОП.

В результате ракетных ударов 18 октября значительно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В некоторых городах и районах Киева отсутствует вода и электричество.

Читайте: Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами, - Галущенко