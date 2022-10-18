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Новости Агрессия России против Украины
16 018 122

По всей Украине возможны отключения электроэнергии и воды

вода,електрика

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение", - сказал замглавы ОП.

В результате ракетных ударов 18 октября значительно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В некоторых городах и районах Киева отсутствует вода и электричество.

Читайте: Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами, - Галущенко

обстрел (26982) энергетика (2553) Тарифы на электроэнергию (2163) вода (918)


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Топ комментарии
+16
пора послать сбу починить канализацию и водопровод в мацкве
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18.10.2022 11:25
+14
Меньше б піарились на тому, що відновили та уникнення віялових відключень та т.і...
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18.10.2022 11:26
+14
Ахаха. Вибачте але це нагадує монгольське нашестя. Монголи вимагали у вигляді данини жінок і їжу.
А якщо серйозно, то куди дівати чоловіків? Чи морози їх не беруть і вони не замерзнуть?
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18.10.2022 11:30
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JAS 39E/F Gripen вова пора уже давноJ
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18.10.2022 12:06 Ответить
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18.10.2022 12:07 Ответить
Для аварійного водопостачання , хоча б на пару годин, потрібно встановити дизельні генератори на насосні станції водоканалів.
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18.10.2022 12:11 Ответить
Ремонт своїми руками або пошук підрядників
возможность осуществления экспорта электроэнергии в Украину 70 % пошкоджень НЕ зазнали
вытри сопли почни працювати и помоги себе сам!
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18.10.2022 14:57 Ответить
Менш треба ляпати язиком! Потрібно вживати запобіжних заходів. Ці попередження повинні бути для Білгородської, Курської та Брянської народних республік.
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18.10.2022 12:22 Ответить
Шива начинаетЪ танец москве приготовиться
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18.10.2022 12:22 Ответить
В ответ на это мы запишем очередное видео И ВСЕ
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18.10.2022 12:28 Ответить
Можем ще асфальтом на 90 млрд закидати кацапів.
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18.10.2022 12:34 Ответить
Арестовеч: я не верю, что россияне будут стрелять по ТЭЦ
Рабсияне: стреляют по ТЭЦ.
Можно уволить нах этого болтуна бесполезного?
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18.10.2022 12:32 Ответить
І це всього кілька десятків прильотів було.Ще такіих кілька раз і Україна може опуститися в темряву.Якщо не будуть руйнуватися ТЕСи на москальській території,вони не зупиняться.
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18.10.2022 12:35 Ответить
https://youtu.be/yRLcEAMK6ck
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18.10.2022 15:21 Ответить
Це все якась дитяча хрінь.Навіщо взагалі їм витрачати час і малювати *****?
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18.10.2022 19:19 Ответить
А на Кацапії все добре,бо якісь сучяри замість виробу ракет для ударів по кацапах ,чухали свої сраки.
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18.10.2022 13:33 Ответить
І не те, що просто чухали, а крали, ржали і знову крали(((
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18.10.2022 14:49 Ответить
Так что шашлычков не будет?
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18.10.2022 13:47 Ответить
Як впіймаєте голуба, кота чи собаку, то будете на дворі барбекю робити.
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18.10.2022 16:08 Ответить
вы тамада? Это меню?
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18.10.2022 21:25 Ответить
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