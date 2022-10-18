По всій Україні можливі відключення електроенергії та води

Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України можуть привести до відключень електроенергії та води по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання", - сказав заступник голови ОП.

Внаслідок ракетних ударів 18 жовтня значних пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури. В деяких містах та районах Києва відсутні вода та електрика.

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