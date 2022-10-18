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По всій Україні можливі відключення електроенергії та води
Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України можуть привести до відключень електроенергії та води по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання", - сказав заступник голови ОП.
Внаслідок ракетних ударів 18 жовтня значних пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури. В деяких містах та районах Києва відсутні вода та електрика.
Топ коментарі
+16 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар18.10.2022 11:25
+14 Злий Грицько
показати весь коментар18.10.2022 11:26
+14 Volynianyn 6
показати весь коментар18.10.2022 11:30
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возможность осуществления экспорта электроэнергии в Украину 70 % пошкоджень НЕ зазнали
вытри сопли почни працювати и помоги себе сам!
Рабсияне: стреляют по ТЭЦ.
Можно уволить нах этого болтуна бесполезного?