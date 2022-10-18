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Новини Агресія Росії проти України
16 018 122

По всій Україні можливі відключення електроенергії та води

вода,електрика

Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України можуть привести до відключень електроенергії та води по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ

"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання", - сказав заступник голови ОП.

Внаслідок ракетних ударів 18 жовтня значних пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури. В деяких містах та районах Києва відсутні вода та електрика.

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Автор: 

обстріл (28303) енергетика (2582) електроенергія (6185) вода (1176)


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Топ коментарі
+16
пора послать сбу починить канализацию и водопровод в мацкве
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18.10.2022 11:25
+14
Меньше б піарились на тому, що відновили та уникнення віялових відключень та т.і...
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18.10.2022 11:26
+14
Ахаха. Вибачте але це нагадує монгольське нашестя. Монголи вимагали у вигляді данини жінок і їжу.
А якщо серйозно, то куди дівати чоловіків? Чи морози їх не беруть і вони не замерзнуть?
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18.10.2022 11:30
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JAS 39E/F Gripen вова пора уже давноJ
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18.10.2022 12:06 Відповісти
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18.10.2022 12:07 Відповісти
Для аварійного водопостачання , хоча б на пару годин, потрібно встановити дизельні генератори на насосні станції водоканалів.
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18.10.2022 12:11 Відповісти
Ремонт своїми руками або пошук підрядників
возможность осуществления экспорта электроэнергии в Украину 70 % пошкоджень НЕ зазнали
вытри сопли почни працювати и помоги себе сам!
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18.10.2022 14:57 Відповісти
Менш треба ляпати язиком! Потрібно вживати запобіжних заходів. Ці попередження повинні бути для Білгородської, Курської та Брянської народних республік.
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18.10.2022 12:22 Відповісти
Шива начинаетЪ танец москве приготовиться
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18.10.2022 12:22 Відповісти
В ответ на это мы запишем очередное видео И ВСЕ
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18.10.2022 12:28 Відповісти
Можем ще асфальтом на 90 млрд закидати кацапів.
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18.10.2022 12:34 Відповісти
Арестовеч: я не верю, что россияне будут стрелять по ТЭЦ
Рабсияне: стреляют по ТЭЦ.
Можно уволить нах этого болтуна бесполезного?
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18.10.2022 12:32 Відповісти
І це всього кілька десятків прильотів було.Ще такіих кілька раз і Україна може опуститися в темряву.Якщо не будуть руйнуватися ТЕСи на москальській території,вони не зупиняться.
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18.10.2022 12:35 Відповісти
https://youtu.be/yRLcEAMK6ck
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18.10.2022 15:21 Відповісти
Це все якась дитяча хрінь.Навіщо взагалі їм витрачати час і малювати *****?
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18.10.2022 19:19 Відповісти
А на Кацапії все добре,бо якісь сучяри замість виробу ракет для ударів по кацапах ,чухали свої сраки.
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18.10.2022 13:33 Відповісти
І не те, що просто чухали, а крали, ржали і знову крали(((
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18.10.2022 14:49 Відповісти
Так что шашлычков не будет?
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18.10.2022 13:47 Відповісти
Як впіймаєте голуба, кота чи собаку, то будете на дворі барбекю робити.
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18.10.2022 16:08 Відповісти
вы тамада? Это меню?
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18.10.2022 21:25 Відповісти
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