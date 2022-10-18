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Новости Война
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Повреждены два объекта критической инфраструктуры в Киеве, - Кличко

ракета

В Киеве, в результате ракетных обстрелов российскими варварами, повреждены два объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, идет ликвидация чрезвычайной ситуации. На местах работают аварийно-спасательные службы.

"В настоящее время частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачность воды. Обращаюсь ко всем киевлянам максимально экономить электроэнергию. Не включать мощные электроприборы – кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и т.д.", – пишет Кличко.

"Жителям, где понижено давление в водопроводной сети, – максимально экономно сейчас тратить воду. В жилищах, где уже временно прекращено водоснабжение, жителей просим найти ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевого пода и сделать запас воды. Городские службы делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть киевлянам жизненно необходимые услуги", - резюмирует Кличко.

Читайте: Кличко назвал атаку на Киев проявлением геноцида

Ранее сообщалось, что утром 18 октября зафиксировано 3 прилета в Киеве. Поражён объект энергообеспечения.

По данным СБУ, обстрелян ТЭЦ в одном из спальных районов Киева. Начато уголовное производство.

Киев (25490) Кличко Виталий (4637) обстрел (26982) ракеты (3559) ТЭЦ (118)


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Топ комментарии
+6
Готується масштабне, не маюче аналогів в світі, оголошення занепокоєння!
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18.10.2022 11:59
+4
Ракети і дрони, су..ка не кінчаються, де експерти, що далі...
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18.10.2022 11:53
+3
Заждіть. Зараз Арестович знову перерахує кількість ворожих ракет та розкаже що вони закінчаться наступного тижня.
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18.10.2022 12:26
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Ракети і дрони, су..ка не кінчаються, де експерти, що далі...
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18.10.2022 11:53 Ответить
Готується масштабне, не маюче аналогів в світі, оголошення занепокоєння!
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18.10.2022 11:59 Ответить
Заждіть. Зараз Арестович знову перерахує кількість ворожих ракет та розкаже що вони закінчаться наступного тижня.
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18.10.2022 12:26 Ответить
Я сам живу у Києві, тому вважаю мені можно іронізувати над собою, навіть у лиху годину
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18.10.2022 12:53 Ответить
Терористів знищують.
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18.10.2022 11:56 Ответить
Треба усіма можливими збройними засобами вбивати усіх причетних до вбивства українців росіян, навіть якщо вони не в Україні, а знаходяться за її межами і будь-яким чином причетні до війни, яку розпочав їх навіжений цар (і їхніх пропагандистів війни також)
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18.10.2022 12:03 Ответить
************ 6 тєц, куча ранених и убитих, с.ка какие п..дари управляют Украиной, что на восьмой месяц войни не прекрить такой обьект єнергетики, за такой бл. Растреливать с.к нужно
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18.10.2022 12:13 Ответить
Не выпускают, болезный? Попробуй через линию фронта.
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18.10.2022 12:28 Ответить
 
 