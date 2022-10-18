Повреждены два объекта критической инфраструктуры в Киеве, - Кличко

В Киеве, в результате ракетных обстрелов российскими варварами, повреждены два объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, идет ликвидация чрезвычайной ситуации. На местах работают аварийно-спасательные службы.

"В настоящее время частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачность воды. Обращаюсь ко всем киевлянам максимально экономить электроэнергию. Не включать мощные электроприборы – кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и т.д.", – пишет Кличко.

"Жителям, где понижено давление в водопроводной сети, – максимально экономно сейчас тратить воду. В жилищах, где уже временно прекращено водоснабжение, жителей просим найти ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевого пода и сделать запас воды. Городские службы делают все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть киевлянам жизненно необходимые услуги", - резюмирует Кличко.

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Ранее сообщалось, что утром 18 октября зафиксировано 3 прилета в Киеве. Поражён объект энергообеспечения.

По данным СБУ, обстрелян ТЭЦ в одном из спальных районов Киева. Начато уголовное производство.