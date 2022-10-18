Пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури у Києві, - Кличко

У Києві, в результаті ракетних обстрілів російськими варварами, пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби.

"Наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води. Звертаюся до всіх киян максимально економити електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади - кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо", - пише Кличко.

"Мешканцям, де понижений тиск у водопровідній мережі, - максимально економно зараз витрачати воду. В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, мешканців просимо знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної поди, та зробити запас води. Міські служби роблять усе можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію та повернути киянам життєво необхідні послуги", - резюмує Кличко.

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Раніше повідомлялось, що зранку 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення.

За даними СБУ, обстріляно ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. Розпочато кримінальне провадження.