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Новини Війна
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Пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури у Києві, - Кличко

ракета

У Києві, в результаті ракетних обстрілів російськими варварами, пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях працюють аварійно-рятувальні служби.

"Наразі частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води. Звертаюся до всіх киян максимально економити електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади - кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо", - пише Кличко.

"Мешканцям, де понижений тиск у водопровідній мережі, - максимально економно зараз витрачати воду. В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, мешканців просимо знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної поди, та зробити запас води. Міські служби роблять усе можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію та повернути киянам життєво необхідні послуги", - резюмує Кличко.

Також читайте: Розпочато кримінальне провадження за фактом сьогоднішніх обстрілів ТЕЦ у Києві, - СБУ

Раніше повідомлялось, що зранку 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення.

За даними СБУ, обстріляно ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. Розпочато кримінальне провадження.

Автор: 

Київ (19431) Кличко Віталій (3509) обстріл (28303) ТЕЦ (457) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+6
Готується масштабне, не маюче аналогів в світі, оголошення занепокоєння!
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18.10.2022 11:59
+4
Ракети і дрони, су..ка не кінчаються, де експерти, що далі...
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18.10.2022 11:53
+3
Заждіть. Зараз Арестович знову перерахує кількість ворожих ракет та розкаже що вони закінчаться наступного тижня.
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18.10.2022 12:26
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Ракети і дрони, су..ка не кінчаються, де експерти, що далі...
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18.10.2022 11:53 Відповісти
Готується масштабне, не маюче аналогів в світі, оголошення занепокоєння!
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18.10.2022 11:59 Відповісти
Заждіть. Зараз Арестович знову перерахує кількість ворожих ракет та розкаже що вони закінчаться наступного тижня.
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18.10.2022 12:26 Відповісти
Я сам живу у Києві, тому вважаю мені можно іронізувати над собою, навіть у лиху годину
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18.10.2022 12:53 Відповісти
Терористів знищують.
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18.10.2022 11:56 Відповісти
Треба усіма можливими збройними засобами вбивати усіх причетних до вбивства українців росіян, навіть якщо вони не в Україні, а знаходяться за її межами і будь-яким чином причетні до війни, яку розпочав їх навіжений цар (і їхніх пропагандистів війни також)
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18.10.2022 12:03 Відповісти
************ 6 тєц, куча ранених и убитих, с.ка какие п..дари управляют Украиной, что на восьмой месяц войни не прекрить такой обьект єнергетики, за такой бл. Растреливать с.к нужно
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18.10.2022 12:13 Відповісти
Не выпускают, болезный? Попробуй через линию фронта.
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18.10.2022 12:28 Відповісти
 
 