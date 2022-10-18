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2 млрд евро макрофинансовой помощи поступили в Украину от ЕС, - Шмыгаль

єс,євросоюз

2 млрд евро макрофинансовой помощи поступило в Украину от ЕС.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической стабильности Украины. Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах", - отметил премьер.

По его словам, эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро. В целом, в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства и выстоять в борьбе с агрессором.

"Благодарны нашим европейским партнерам и работаем дальше над новыми финансовыми программами на следующий год", - добавляет Шмыгаль.

Читайте: Россияне хотели парализовать энергетику Украины, но не достигли цели, - Шмыгаль

финансирование (1795) Евросоюз (17088) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+5
В країні великого крадівництва зелень запустила пилораму.
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18.10.2022 13:33
+4
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18.10.2022 13:45
+4
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18.10.2022 13:48
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В країні великого крадівництва зелень запустила пилораму.
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18.10.2022 13:33 Ответить
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18.10.2022 13:48 Ответить
Ты это уже вставлял в комментарии и не один раз! С фантазией совсем плохо? Обидела природа?
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18.10.2022 13:52 Ответить
Кожному зебілу роздаю по клавіші того роялю.
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18.10.2022 13:54 Ответить
А врач что говорит?
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18.10.2022 13:55 Ответить
Тільки вилупився, а вже намагається мене тролити. Вчись, салага.
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18.10.2022 13:58 Ответить
Еще и мания величия... С умственной отсалостью єто гремучая смесь...
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18.10.2022 13:59 Ответить
Проект бюджета 2023:
"На восстановление территорий в проекте бюджета выделено в пять раз меньше средств, чем на дороги - это свидетельствует о приоритетах власти...
"38 млрд на дороги и 7 млрд на восстановление Украины - это о вопросе приоритетов и того, что определяется важным"

https://www.google.com/amp/s/ru.espreso.tv/v-proekte-byudzheta-2023-na-vosstanovlenie-territoriy-zalozheno-7-mlrd-grn-a-na-dorogi-38-mlrd-nardepka-sovsun%3famp
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18.10.2022 14:13 Ответить
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18.10.2022 13:45 Ответить
Як прийшла так і піде
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18.10.2022 15:46 Ответить
 
 