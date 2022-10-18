2 млрд евро макрофинансовой помощи поступили в Украину от ЕС, - Шмыгаль
2 млрд евро макрофинансовой помощи поступило в Украину от ЕС.
Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической стабильности Украины. Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах", - отметил премьер.
По его словам, эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро. В целом, в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства и выстоять в борьбе с агрессором.
"Благодарны нашим европейским партнерам и работаем дальше над новыми финансовыми программами на следующий год", - добавляет Шмыгаль.
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