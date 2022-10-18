2 млрд євро макрофінансової допомоги надійшли до України від ЄС, - Шмигаль

2 млрд євро макрофінансової допомоги надійшли до України від ЄС.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах", - зазначив прем'єр.

За його словами, ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро. Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором.

"Вдячні нашим європейським партнерам і працюємо далі над новими фінансовими програмами на наступний рік", - додає Шмигаль.

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