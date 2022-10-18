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2 млрд євро макрофінансової допомоги надійшли до України від ЄС, - Шмигаль

єс,євросоюз

2 млрд євро макрофінансової допомоги надійшли до України від ЄС.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах", - зазначив прем'єр.

За його словами, ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро. Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором.

"Вдячні нашим європейським партнерам і працюємо далі над новими фінансовими програмами на наступний рік", - додає Шмигаль.

Також читайте: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. У пікові години споживайте електроенергію заощадливо, - Шмигаль

Автор: 

фінансування (3103) Євросоюз (13358) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+5
В країні великого крадівництва зелень запустила пилораму.
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18.10.2022 13:33
+4
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18.10.2022 13:45
+4
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18.10.2022 13:48
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В країні великого крадівництва зелень запустила пилораму.
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18.10.2022 13:33 Відповісти
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18.10.2022 13:48 Відповісти
Ты это уже вставлял в комментарии и не один раз! С фантазией совсем плохо? Обидела природа?
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18.10.2022 13:52 Відповісти
Кожному зебілу роздаю по клавіші того роялю.
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18.10.2022 13:54 Відповісти
А врач что говорит?
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18.10.2022 13:55 Відповісти
Тільки вилупився, а вже намагається мене тролити. Вчись, салага.
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18.10.2022 13:58 Відповісти
Еще и мания величия... С умственной отсалостью єто гремучая смесь...
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18.10.2022 13:59 Відповісти
Проект бюджета 2023:
"На восстановление территорий в проекте бюджета выделено в пять раз меньше средств, чем на дороги - это свидетельствует о приоритетах власти...
"38 млрд на дороги и 7 млрд на восстановление Украины - это о вопросе приоритетов и того, что определяется важным"

https://www.google.com/amp/s/ru.espreso.tv/v-proekte-byudzheta-2023-na-vosstanovlenie-territoriy-zalozheno-7-mlrd-grn-a-na-dorogi-38-mlrd-nardepka-sovsun%3famp
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18.10.2022 14:13 Відповісти
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18.10.2022 13:45 Відповісти
Як прийшла так і піде
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18.10.2022 15:46 Відповісти
 
 