В Украине отменен призыв на военную службу во время войны
Депутаты Верховной рады приняли законопроект об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий.
Как информирует Цензор.НЕТ, законопроект №8109 поддержали 318 депутатов.
Документом дополняется закон "О воинской обязанности и военной службе" новой статьей, определяющей, что во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.
При этом законопроектом предусмотрено, что во время действия военного положения призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов:
- организации медицинского осмотра лиц, состоящих на учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятие их на учет военнообязанных или исключение из учета;
- направление призывников, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.
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