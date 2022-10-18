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Новости Война
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В Украине отменен призыв на военную службу во время войны

призов

Депутаты Верховной рады приняли законопроект об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий.

Как информирует Цензор.НЕТ, законопроект №8109 поддержали 318 депутатов.

Документом дополняется закон "О воинской обязанности и военной службе" новой статьей, определяющей, что во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.

При этом законопроектом предусмотрено, что во время действия военного положения призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов:

  • организации медицинского осмотра лиц, состоящих на учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятие их на учет военнообязанных или исключение из учета;
  • направление призывников, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.

Читайте: Путин подписал указ о призыве на срочную службу 120 тыс. россиян

призыв (742) Украина (44926)


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Топ комментарии
+17
Правильно. Нахіба під час війни навчати військовій справі молодь. Потім як підросте, будемо мобілізувати ненавчиними і за місяць півтора в бій. Норм же ш работаєт.
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18.10.2022 14:53
+5
Українська армія на фото.
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18.10.2022 15:35
+4
в призыве массовом срочников может смысла и нет, прежде всего потому, что их негде обучать в Украине, чтобы не попасть под ракетные удары... Но вот создать возможно корпус Резерва, собирая туда наиболее патриотично настроенную молодежь, здоровую и крепкую было бы неплохо... и отправлять обучаться небольшими количествами в Европу.
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18.10.2022 16:41
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Правильно. Нахіба під час війни навчати військовій справі молодь. Потім як підросте, будемо мобілізувати ненавчиними і за місяць півтора в бій. Норм же ш работаєт.
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18.10.2022 14:53 Ответить
это чтобы извести молодежь репродуктивную?
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18.10.2022 15:39 Ответить
Щоб такі імбіцили як ти не народжувались. Срочніки не приймають участі в бойових діях.
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19.10.2022 09:23 Ответить
На сьогоднішній день усі, хто може йти на призов (ще навіть у віськкоматах) можуть підлягати ракетним ударам. Тому ніякої додаткової сотні тисяч призивників в Україні не буде. Тому і проводиться навчання за кордоном, і це дуже велике підґрунття...
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18.10.2022 15:46 Ответить
Підгрунття-******... Ненавчаючи військовій справі призовників, в майбутньому прийдеться мобілізувати ніфіга не підготовлених військовозобов'язаних. Шо не ясно?
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19.10.2022 09:25 Ответить
а чім відрізняється призов від мобілізаційної підготовки?
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18.10.2022 17:05 Ответить
Призов то набір людей в армію (на строкову службу, по мобілізації чи по контракту). Мобілізаційна підготовка то загоди підготовки до мобілізації ресурсів (людських та матеріальних)
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19.10.2022 09:30 Ответить
Нахіба під час війни навчати військовій справі молодь, коли наразі на фронті потрібні фахові військові, які вже мають військовий фах і навчання яких, до речі, взяли на себе країни НАТО в ЄС, США та інші.
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18.10.2022 15:04 Ответить
Навчають мобілізованих а не призовників. Через 5-10 сьогоднішні призовники, які не пройшли строкову службу стануть військовозобов'язаними, а отже підлягатимуть мобілізації. Тобто матимемо знову ту саму проблему що і сьогодні.
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19.10.2022 09:35 Ответить
Українська армія на фото.
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18.10.2022 15:35 Ответить
ты с разгона - за одну минуту после регистрации пытаешься насрать...?\или забыл где очки положил...?\
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18.10.2022 15:55 Ответить
І Український Тризуб
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18.10.2022 16:28 Ответить
Я НЕ ВЕРЮ ВЛАСТИ, В КОТОРОЙ НЕТ НИ ОДНОГО УКРАИНЦА
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18.10.2022 15:41 Ответить
Поц, мама дома?
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18.10.2022 15:53 Ответить
А у них в верхней раде есть мозги в голове? Или только зеленая жижа.
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18.10.2022 15:42 Ответить
Кацапня аж высраеця , -ка это, мы их всех убили, а они даже призыв отменили! А ниши мальчики (40+) там гибнут!
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18.10.2022 16:27 Ответить
в призыве массовом срочников может смысла и нет, прежде всего потому, что их негде обучать в Украине, чтобы не попасть под ракетные удары... Но вот создать возможно корпус Резерва, собирая туда наиболее патриотично настроенную молодежь, здоровую и крепкую было бы неплохо... и отправлять обучаться небольшими количествами в Европу.
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18.10.2022 16:41 Ответить
Варіант.
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19.10.2022 09:36 Ответить
Это не правильно. Не здрава мысль, особенно в военное время.
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18.10.2022 18:43 Ответить
та ви що який призов ? усі на дороги скоро асфальт привезуть!!! а потім на шашлики...
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18.10.2022 19:48 Ответить
 
 