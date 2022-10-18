В Україні скасовано призов на військову службу під час війни
Депутати Верховної ради ухвалили законопроєкт щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій.
Як інформує Цензор.НЕТ, законопроєкт №8109 підтримали 318 депутатів.
Документом доповнюється закон "Про військовий обов'язок і військову службу" новою статтею, якою визначається, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.
При цьому законопроєктом передбачено, що під час дії воєнного стану призовні комісії створюються для розгляду питань щодо:
- організації медичного огляду осіб, які перебувають на обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку;
- направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.
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