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Новини Війна
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В Україні скасовано призов на військову службу під час війни

призов

Депутати Верховної ради ухвалили законопроєкт щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій.

Як інформує Цензор.НЕТ, законопроєкт №8109 підтримали 318 депутатів. 

Документом доповнюється закон "Про військовий обов'язок і військову службу" новою статтею, якою визначається, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

При цьому законопроєктом передбачено, що під час дії воєнного стану призовні комісії створюються для розгляду питань щодо:

  • організації медичного огляду осіб, які перебувають на обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку;
  • направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

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Автор: 

призов (431) Україна (5874)


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Топ коментарі
+17
Правильно. Нахіба під час війни навчати військовій справі молодь. Потім як підросте, будемо мобілізувати ненавчиними і за місяць півтора в бій. Норм же ш работаєт.
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18.10.2022 14:53
+5
Українська армія на фото.
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18.10.2022 15:35
+4
в призыве массовом срочников может смысла и нет, прежде всего потому, что их негде обучать в Украине, чтобы не попасть под ракетные удары... Но вот создать возможно корпус Резерва, собирая туда наиболее патриотично настроенную молодежь, здоровую и крепкую было бы неплохо... и отправлять обучаться небольшими количествами в Европу.
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18.10.2022 16:41
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Правильно. Нахіба під час війни навчати військовій справі молодь. Потім як підросте, будемо мобілізувати ненавчиними і за місяць півтора в бій. Норм же ш работаєт.
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18.10.2022 14:53 Відповісти
это чтобы извести молодежь репродуктивную?
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18.10.2022 15:39 Відповісти
Щоб такі імбіцили як ти не народжувались. Срочніки не приймають участі в бойових діях.
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19.10.2022 09:23 Відповісти
На сьогоднішній день усі, хто може йти на призов (ще навіть у віськкоматах) можуть підлягати ракетним ударам. Тому ніякої додаткової сотні тисяч призивників в Україні не буде. Тому і проводиться навчання за кордоном, і це дуже велике підґрунття...
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18.10.2022 15:46 Відповісти
Підгрунття-******... Ненавчаючи військовій справі призовників, в майбутньому прийдеться мобілізувати ніфіга не підготовлених військовозобов'язаних. Шо не ясно?
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19.10.2022 09:25 Відповісти
а чім відрізняється призов від мобілізаційної підготовки?
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18.10.2022 17:05 Відповісти
Призов то набір людей в армію (на строкову службу, по мобілізації чи по контракту). Мобілізаційна підготовка то загоди підготовки до мобілізації ресурсів (людських та матеріальних)
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19.10.2022 09:30 Відповісти
Нахіба під час війни навчати військовій справі молодь, коли наразі на фронті потрібні фахові військові, які вже мають військовий фах і навчання яких, до речі, взяли на себе країни НАТО в ЄС, США та інші.
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18.10.2022 15:04 Відповісти
Навчають мобілізованих а не призовників. Через 5-10 сьогоднішні призовники, які не пройшли строкову службу стануть військовозобов'язаними, а отже підлягатимуть мобілізації. Тобто матимемо знову ту саму проблему що і сьогодні.
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19.10.2022 09:35 Відповісти
Українська армія на фото.
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18.10.2022 15:35 Відповісти
ты с разгона - за одну минуту после регистрации пытаешься насрать...?\или забыл где очки положил...?\
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18.10.2022 15:55 Відповісти
І Український Тризуб
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18.10.2022 16:28 Відповісти
Я НЕ ВЕРЮ ВЛАСТИ, В КОТОРОЙ НЕТ НИ ОДНОГО УКРАИНЦА
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18.10.2022 15:41 Відповісти
Поц, мама дома?
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18.10.2022 15:53 Відповісти
А у них в верхней раде есть мозги в голове? Или только зеленая жижа.
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18.10.2022 15:42 Відповісти
Кацапня аж высраеця , -ка это, мы их всех убили, а они даже призыв отменили! А ниши мальчики (40+) там гибнут!
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18.10.2022 16:27 Відповісти
в призыве массовом срочников может смысла и нет, прежде всего потому, что их негде обучать в Украине, чтобы не попасть под ракетные удары... Но вот создать возможно корпус Резерва, собирая туда наиболее патриотично настроенную молодежь, здоровую и крепкую было бы неплохо... и отправлять обучаться небольшими количествами в Европу.
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18.10.2022 16:41 Відповісти
Варіант.
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19.10.2022 09:36 Відповісти
Это не правильно. Не здрава мысль, особенно в военное время.
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18.10.2022 18:43 Відповісти
та ви що який призов ? усі на дороги скоро асфальт привезуть!!! а потім на шашлики...
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18.10.2022 19:48 Відповісти
 
 