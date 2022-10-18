Германия поддержит санкции против Ирана за поставку дронов России, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает ужесточение санкций против Ирана за поставку военных дронов в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"На мой взгляд, в связи с поставками беспилотников из Ирана в Россию должен быть еще один пакет санкций против иранского режима", – заявила она.

Твердые доказательства покажут, заявила министр, что оба режима "не только братья по духу, но и поддерживают друг друга поставками оружия". Между тем, отметила она, должно быть доказано происхождение дронов, применяемых Россией: "Конечно, все должно быть юридически чистым. Беспилотники-камикадзе, которые были сбиты и в Киеве, – очень ясно, откуда они".

"Вот почему наш единственный ответ, учитывая ужасную ситуацию в самом Иране, состоит в том, что мы запустили [новый] пакет санкций", – добавила глава МИД ФРГ.

В ответ на вопрос журналиста, как эти новые санкции навредят Ирану, который десятилетиями живет под ними и успешно разрабатывает оружейные программы, Бербок отметила, что "если мы будем делать это как глобальное сообщество, то это будет иметь последствия".

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