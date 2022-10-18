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Новости Война
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Германия поддержит санкции против Ирана за поставку дронов России, - Бербок

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддерживает ужесточение санкций против Ирана за поставку военных дронов в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"На мой взгляд, в связи с поставками беспилотников из Ирана в Россию должен быть еще один пакет санкций против иранского режима", – заявила она.

Твердые доказательства покажут, заявила министр, что оба режима "не только братья по духу, но и поддерживают друг друга поставками оружия". Между тем, отметила она, должно быть доказано происхождение дронов, применяемых Россией: "Конечно, все должно быть юридически чистым. Беспилотники-камикадзе, которые были сбиты и в Киеве, – очень ясно, откуда они".

"Вот почему наш единственный ответ, учитывая ужасную ситуацию в самом Иране, состоит в том, что мы запустили [новый] пакет санкций", – добавила глава МИД ФРГ.

В ответ на вопрос журналиста, как эти новые санкции навредят Ирану, который десятилетиями живет под ними и успешно разрабатывает оружейные программы, Бербок отметила, что "если мы будем делать это как глобальное сообщество, то это будет иметь последствия".

Также читайте: Украинское ПВО уничтожает 85% дронов-камикадзе Shahed-136, - Игнат

Германия (6938) Иран (1781) дроны (3868) Анналена Бербок (347)


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Мабуть заборонять іранським релігійним лідерам їздити в Германію на пиво
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18.10.2022 14:49 Ответить
Scheiße!!!!!
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18.10.2022 14:50 Ответить
Санкции, это - прекрасно, насыпьте Гепардов штук 100, оч надо, как раз сбивать этот летающий хлам, который просаживает наше ПВО.
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18.10.2022 14:50 Ответить
Санкції вже давно не працюють. Треба фізично знищити виробничі потужності в Ірані і головного замовника.
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18.10.2022 14:57 Ответить
Глобальна спільнота з Китаєм та Індією? Зараз, лише капці взую. Німеччина навіть з Орбаном не може впоратися. Лише швидке постачання потрібної зброї має значення.
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18.10.2022 15:11 Ответить
Еще пару таких заяв и, ей богу, женюсь
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18.10.2022 15:48 Ответить
 
 