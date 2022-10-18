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Німеччина підтримає санкції проти Ірану за постачання дронів Росії, - Бербок

бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримує посилення санкцій проти Ірану за постачання військових дронів до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"На мій погляд, у зв'язку з постачанням безпілотників з Ірану до Росії має бути ще один пакет санкцій проти іранського режиму", – заявила вона.

Тверді докази покажуть, заявила міністр, що обидва режими "не лише брати за духом, а й підтримують один одного постачанням зброї". Тим часом, зазначила вона, має бути доведено походження дронів, які застосовує Росія: "Звичайно, все має бути юридично чистим. Безпілотники-камікадзе, які були збиті й у Києві, – дуже ясно, звідки вони".

"Ось чому наша єдина відповідь з огляду на жахливу ситуацію в самому Ірані полягає в тому, що ми запустили [новий] пакет санкцій", – додала глава МЗС ФРН.

У відповідь на запитання журналіста, як ці нові санкції нашкодять Ірану, який десятиліттями живе під ними та успішно розробляє збройові програми, Бербок зазначила, що "якщо ми робитимемо це разом як глобальна спільнота, то це матиме наслідки".

Також читайте: Посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України, - Бербок

Автор: 

Німеччина (7335) Іран (2017) дрони (4648) Анналена Бербок (455)


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Мабуть заборонять іранським релігійним лідерам їздити в Германію на пиво
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18.10.2022 14:49 Відповісти
Scheiße!!!!!
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18.10.2022 14:50 Відповісти
Санкции, это - прекрасно, насыпьте Гепардов штук 100, оч надо, как раз сбивать этот летающий хлам, который просаживает наше ПВО.
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18.10.2022 14:50 Відповісти
Санкції вже давно не працюють. Треба фізично знищити виробничі потужності в Ірані і головного замовника.
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18.10.2022 14:57 Відповісти
Глобальна спільнота з Китаєм та Індією? Зараз, лише капці взую. Німеччина навіть з Орбаном не може впоратися. Лише швидке постачання потрібної зброї має значення.
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18.10.2022 15:11 Відповісти
Еще пару таких заяв и, ей богу, женюсь
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18.10.2022 15:48 Відповісти
 
 