Німеччина підтримає санкції проти Ірану за постачання дронів Росії, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримує посилення санкцій проти Ірану за постачання військових дронів до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"На мій погляд, у зв'язку з постачанням безпілотників з Ірану до Росії має бути ще один пакет санкцій проти іранського режиму", – заявила вона.

Тверді докази покажуть, заявила міністр, що обидва режими "не лише брати за духом, а й підтримують один одного постачанням зброї". Тим часом, зазначила вона, має бути доведено походження дронів, які застосовує Росія: "Звичайно, все має бути юридично чистим. Безпілотники-камікадзе, які були збиті й у Києві, – дуже ясно, звідки вони".

"Ось чому наша єдина відповідь з огляду на жахливу ситуацію в самому Ірані полягає в тому, що ми запустили [новий] пакет санкцій", – додала глава МЗС ФРН.

У відповідь на запитання журналіста, як ці нові санкції нашкодять Ірану, який десятиліттями живе під ними та успішно розробляє збройові програми, Бербок зазначила, що "якщо ми робитимемо це разом як глобальна спільнота, то це матиме наслідки".

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