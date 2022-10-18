РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5644 посетителя онлайн
Новости
4 652 51

Украина официально попросит Израиль о передаче систем ПВО, - Кулеба

кулеба

Украина уже сегодня, 18 октября, официально обратится в Израиль с просьбой начать поставки систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Сегодня Украина направит официальную ноту правительства Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий", - отметил министр.

По словам Кулебы, он также уже обратился в страны Евросоюза и США с соответствующей просьбой о системах ПВО.

Напомним, ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал оказать Украине такую ​​же военную помощь, которую она получает от США и НАТО.

Читайте также: Израиль предоставляет Украине разведданные относительно иранских дронов-камикадзе, - NYT

Автор: 

Израиль (1922) ПВО (2726) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
А Ізраїль по-тихому знову відмовиться, бо менше за всіх допомагає Україні і підспівує )(уйлу.
показать весь комментарий
18.10.2022 16:00
+10
-Изя, откуда у тебя этот золотой роллекс?
-Отец перед смертью продал.
показать весь комментарий
18.10.2022 15:59
+8
"попросить сьогодні"....наша влада реагує на виклики а не думає про затрашній день.
показать весь комментарий
18.10.2022 15:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"попросить сьогодні"....наша влада реагує на виклики а не думає про затрашній день.
показать весь комментарий
18.10.2022 15:57 Ответить
-Изя, откуда у тебя этот золотой роллекс?
-Отец перед смертью продал.
показать весь комментарий
18.10.2022 15:59 Ответить
а раніше як просили?
показать весь комментарий
18.10.2022 15:59 Ответить
Вопрос только в том, кто будет платить за израильское оружие (евреи его просто так не дарят) и сроки поставки
показать весь комментарий
18.10.2022 15:59 Ответить
А Ізраїль по-тихому знову відмовиться, бо менше за всіх допомагає Україні і підспівує )(уйлу.
показать весь комментарий
18.10.2022 16:00 Ответить
У них свои сложности, в том числе и с пво. Есть серьезные угрозы со стороны соседей, и особенно Ирана. Потому и не дадут, поскольку не будут оголять себя ради нас.
показать весь комментарий
18.10.2022 16:12 Ответить
Они очень заинтересованы изучить и выявить наиболее эффективные методы борьбы с иранским оружием, поэтому нам нужно торговаться за то,чтоб взамен поставили побольше своих средств, пусть даже за деньги фондов.
показать весь комментарий
18.10.2022 16:16 Ответить
Так для Израиля должно уже быть очевидным, что рашка, которая якобы сдерживает Иран по отношению к Израилю, давно уже спелась с этим Ираном.
показать весь комментарий
18.10.2022 16:43 Ответить
Иран - это тема для США. Даже Израиль сам туда не лезет и не полезет, в отличие от Ирака. ПВО в Израиле финансируется и разрабатывается с участием США: тот же купол, или стрелы например. Потому все поставки оттуда будут согласовываться с США. США - вот кто нам нужен. Пусть они будут одни, но Штаты будут делать то, что нужно. А рассчитывать на страны, также зависящие от США может и имеет смысл, но все-же не настолько.
показать весь комментарий
18.10.2022 16:55 Ответить
сша не хотят.
показать весь комментарий
18.10.2022 22:13 Ответить
Хтось з Ізраілю вже пояснював, що як тільки почнуть постачати зброю Україні - росія одразу припинить стримувати іран від нападу на Ізраіль.
показать весь комментарий
18.10.2022 16:47 Ответить
асфальту купіть
показать весь комментарий
18.10.2022 16:00 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2022 16:07 Ответить
Яка швидка реакція...
показать весь комментарий
18.10.2022 16:11 Ответить
По сути Украина сейчас воюет не только с мордором, но с Беларусью и Ираном. Не пора ли США для начала перекрыть Ирану морское и авиациононное сообщение и пресечь переброску оружия в мордор?
показать весь комментарий
18.10.2022 16:18 Ответить
Не дадуть. І не тому, що загроза з боку ірану, а тому, що нащо псувати відносини з парашкою!
показать весь комментарий
18.10.2022 16:30 Ответить
дадуть. якщо не просити тоном: ей, нам ппо потрібна, фуле ще не дали?!
показать весь комментарий
18.10.2022 16:37 Ответить
А! Це з тієї серії: "Как чєлобітную царю подайош?!" На колінах треба!
показать весь комментарий
23.10.2022 07:25 Ответить
не дадут - спросите у любого здесь присутствующего израильтянина...!
сейчас на сайте они присутствуют - но на эту новость они не зайдут...!
показать весь комментарий
18.10.2022 16:48 Ответить
зайдут чтоб позлорадствовать, что иран на нас перекинулся
показать весь комментарий
18.10.2022 22:16 Ответить
Потрібно переглянути відноснини з ізраілем і діяти симетрично.
показать весь комментарий
18.10.2022 17:13 Ответить
любите нас срочно=)
показать весь комментарий
18.10.2022 18:04 Ответить
КБ Луч, зебилье, - КБ Луч. Деньги давайте, - все будет! Ракета есть, радар есть, - плати Корастылев все сделает!
показать весь комментарий
18.10.2022 18:05 Ответить
Залізний купол підійде лише проти самоварів Ірану. А для серйозних російських ракет він не підходить. Але поки що бачу, що про-єврейське керівництво країни просто затіяло чергову хуцпу.
показать весь комментарий
18.10.2022 20:52 Ответить
 
 