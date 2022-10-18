Украина официально попросит Израиль о передаче систем ПВО, - Кулеба
Украина уже сегодня, 18 октября, официально обратится в Израиль с просьбой начать поставки систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Сегодня Украина направит официальную ноту правительства Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий", - отметил министр.
По словам Кулебы, он также уже обратился в страны Евросоюза и США с соответствующей просьбой о системах ПВО.
Напомним, ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал оказать Украине такую же военную помощь, которую она получает от США и НАТО.
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-Отец перед смертью продал.
сейчас на сайте они присутствуют - но на эту новость они не зайдут...!