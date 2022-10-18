Україна офіційно попросить Ізраїль про передачу систем ППО, - Кулеба
Україна вже сьогодні, 18 жовтня, офіційно звернеться до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи ППО та розпочати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій", - зазначив міністр.
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За словами Кулеби, він також уже звернувся до країн Євросоюзу та США з відповідним проханням про системи ППО.
Нагадаємо, раніше міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав надати Україні таку ж військову допомогу, яку вона отримує від США та НАТО.
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