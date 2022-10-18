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Україна офіційно попросить Ізраїль про передачу систем ППО, - Кулеба

кулеба

Україна вже сьогодні, 18 жовтня, офіційно звернеться до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи ППО та розпочати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій", - зазначив міністр.

Також читайте: Кулеба із бомбосховища попросив міністрів ЄС про ППО

За словами Кулеби, він також уже звернувся до країн Євросоюзу та США з відповідним проханням про системи ППО.

Нагадаємо, раніше міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав надати Україні таку ж військову допомогу, яку вона отримує від США та НАТО.

Автор: 

Ізраїль (1639) ППО (3164) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+13
А Ізраїль по-тихому знову відмовиться, бо менше за всіх допомагає Україні і підспівує )(уйлу.
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18.10.2022 16:00
+10
-Изя, откуда у тебя этот золотой роллекс?
-Отец перед смертью продал.
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18.10.2022 15:59
+8
"попросить сьогодні"....наша влада реагує на виклики а не думає про затрашній день.
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18.10.2022 15:57
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"попросить сьогодні"....наша влада реагує на виклики а не думає про затрашній день.
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18.10.2022 15:57 Відповісти
-Изя, откуда у тебя этот золотой роллекс?
-Отец перед смертью продал.
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18.10.2022 15:59 Відповісти
а раніше як просили?
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18.10.2022 15:59 Відповісти
Вопрос только в том, кто будет платить за израильское оружие (евреи его просто так не дарят) и сроки поставки
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18.10.2022 15:59 Відповісти
А Ізраїль по-тихому знову відмовиться, бо менше за всіх допомагає Україні і підспівує )(уйлу.
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18.10.2022 16:00 Відповісти
У них свои сложности, в том числе и с пво. Есть серьезные угрозы со стороны соседей, и особенно Ирана. Потому и не дадут, поскольку не будут оголять себя ради нас.
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18.10.2022 16:12 Відповісти
Они очень заинтересованы изучить и выявить наиболее эффективные методы борьбы с иранским оружием, поэтому нам нужно торговаться за то,чтоб взамен поставили побольше своих средств, пусть даже за деньги фондов.
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18.10.2022 16:16 Відповісти
Так для Израиля должно уже быть очевидным, что рашка, которая якобы сдерживает Иран по отношению к Израилю, давно уже спелась с этим Ираном.
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18.10.2022 16:43 Відповісти
Иран - это тема для США. Даже Израиль сам туда не лезет и не полезет, в отличие от Ирака. ПВО в Израиле финансируется и разрабатывается с участием США: тот же купол, или стрелы например. Потому все поставки оттуда будут согласовываться с США. США - вот кто нам нужен. Пусть они будут одни, но Штаты будут делать то, что нужно. А рассчитывать на страны, также зависящие от США может и имеет смысл, но все-же не настолько.
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18.10.2022 16:55 Відповісти
сша не хотят.
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18.10.2022 22:13 Відповісти
Хтось з Ізраілю вже пояснював, що як тільки почнуть постачати зброю Україні - росія одразу припинить стримувати іран від нападу на Ізраіль.
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18.10.2022 16:47 Відповісти
асфальту купіть
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18.10.2022 16:00 Відповісти
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18.10.2022 16:07 Відповісти
Яка швидка реакція...
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18.10.2022 16:11 Відповісти
По сути Украина сейчас воюет не только с мордором, но с Беларусью и Ираном. Не пора ли США для начала перекрыть Ирану морское и авиациононное сообщение и пресечь переброску оружия в мордор?
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18.10.2022 16:18 Відповісти
Не дадуть. І не тому, що загроза з боку ірану, а тому, що нащо псувати відносини з парашкою!
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18.10.2022 16:30 Відповісти
дадуть. якщо не просити тоном: ей, нам ппо потрібна, фуле ще не дали?!
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18.10.2022 16:37 Відповісти
А! Це з тієї серії: "Как чєлобітную царю подайош?!" На колінах треба!
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23.10.2022 07:25 Відповісти
не дадут - спросите у любого здесь присутствующего израильтянина...!
сейчас на сайте они присутствуют - но на эту новость они не зайдут...!
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18.10.2022 16:48 Відповісти
зайдут чтоб позлорадствовать, что иран на нас перекинулся
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18.10.2022 22:16 Відповісти
Потрібно переглянути відноснини з ізраілем і діяти симетрично.
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18.10.2022 17:13 Відповісти
любите нас срочно=)
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18.10.2022 18:04 Відповісти
КБ Луч, зебилье, - КБ Луч. Деньги давайте, - все будет! Ракета есть, радар есть, - плати Корастылев все сделает!
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18.10.2022 18:05 Відповісти
Залізний купол підійде лише проти самоварів Ірану. А для серйозних російських ракет він не підходить. Але поки що бачу, що про-єврейське керівництво країни просто затіяло чергову хуцпу.
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18.10.2022 20:52 Відповісти
 
 