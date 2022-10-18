Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном" , – отметил он.
До этого Украина никогда не занимала антииранскую позицию.
"Но после того, как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России – будем говорить о возобновлении отношений", – добавил министр.
Кулеба также призвал Европу ввести санкции против Ирана. Соответствующее заявление он сделал на заседании министров Европейского союза.
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ще зовсім трохи і від оптимізму розірве просто
Читайте порівняльний аналіз литовської і санскриту (наприклад), у серйозних академічних джерелах.
Давите на на них по всем каналам.
це перша влада за 31 рік що щось починає адекватне робити.
ще б завод в туркменістані підірвати та в ірані щоб росія не поповнювала парк дронів але то вже нічим та нікому.
https://t.me/tZEinform/21429 Ми ж все одно докопаємося до причин дивного мовчання Зеленского і К з приводу Лукашенко.
Тут щось не так...
Значит шота нетак в начальных условиях?
Если Израиль такой расслабленный?
Это не Иран, это Китай дайот оружые.
США фсрались.
Тому що це не Іран виробляє, а Китай. Іран - проксі лише.
Китай почав постачати зброю, це видно по обсягах.
Штати всралися миттєво.
Тихенько собі сидять, принишкли.
Зелені блазні зраділи - знову з'явилася надія на капітуляцію.
Обдрістовіч вангує ще один наступ на Київ. Запрошує, чекає, аж тремтить.
Всі бачать? Чи тільки я?