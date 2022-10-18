Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном" , – отметил он.

До этого Украина никогда не занимала антииранскую позицию.

"Но после того, как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России – будем говорить о возобновлении отношений", – добавил министр.

Кулеба также призвал Европу ввести санкции против Ирана. Соответствующее заявление он сделал на заседании министров Европейского союза.

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