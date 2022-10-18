Україна розриває дипломатичні відносини з Іраном, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", - зазначив він.

До цього часу Україна ніколи не займала антиіранську позицію.

"Але після того, як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії - говоритимемо про відновлення відносин", - додав міністр.

Кулеба також закликав Європу запровадити санкції проти Ірану. Відповідну заяву він зробив на засідання міністрів Європейського Союзу.

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