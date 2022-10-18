Україна розриває дипломатичні відносини з Іраном, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", - зазначив він.
До цього часу Україна ніколи не займала антиіранську позицію.
"Але після того, як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії - говоритимемо про відновлення відносин", - додав міністр.
Кулеба також закликав Європу запровадити санкції проти Ірану. Відповідну заяву він зробив на засідання міністрів Європейського Союзу.
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ще зовсім трохи і від оптимізму розірве просто
Читайте порівняльний аналіз литовської і санскриту (наприклад), у серйозних академічних джерелах.
Давите на на них по всем каналам.
це перша влада за 31 рік що щось починає адекватне робити.
ще б завод в туркменістані підірвати та в ірані щоб росія не поповнювала парк дронів але то вже нічим та нікому.
https://t.me/tZEinform/21429 Ми ж все одно докопаємося до причин дивного мовчання Зеленского і К з приводу Лукашенко.
Тут щось не так...
Значит шота нетак в начальных условиях?
Если Израиль такой расслабленный?
Это не Иран, это Китай дайот оружые.
США фсрались.
Тому що це не Іран виробляє, а Китай. Іран - проксі лише.
Китай почав постачати зброю, це видно по обсягах.
Штати всралися миттєво.
Тихенько собі сидять, принишкли.
Зелені блазні зраділи - знову з'явилася надія на капітуляцію.
Обдрістовіч вангує ще один наступ на Київ. Запрошує, чекає, аж тремтить.
Всі бачать? Чи тільки я?