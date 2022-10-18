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Новини Агресія Росії проти України
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Україна розриває дипломатичні відносини з Іраном, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ

"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", - зазначив він.

До цього часу Україна ніколи не займала антиіранську позицію. 

"Але після того, як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії - говоритимемо про відновлення відносин", - додав міністр.

Кулеба також закликав Європу запровадити санкції проти Ірану. Відповідну заяву він зробив на засідання міністрів Європейського Союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина підтримає санкції проти Ірану за постачання дронів Росії, - Бербок

Автор: 

дипломатія (711) Іран (2017) Україна (5874) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+95
А з Білорусією що?? Бульбаш зброю не постачає оркам?))
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18.10.2022 16:06
+74
И СТУДЕНТОВ ИЗ МЕДА ***** ВСЕХ.
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18.10.2022 16:07
+47
навіть гірше-з території Білорусі постійні ракетні обстріли та атаки дронами...
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18.10.2022 16:08
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Сала им дайте, в дорогу.
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18.10.2022 16:05 Відповісти
Якщо не будуть брати, то ****** смальцем, можна і киплячим, бо вже холодно.
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18.10.2022 16:11 Відповісти
Яду потрібно ім дати , за допомогу диктатору путлєру 😡
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18.10.2022 16:17 Відповісти
Прокинувся. А зе не зміг проявити ініціативу?
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18.10.2022 16:25 Відповісти
Кулеба з небагатьох міністрів - фаховий і дуже часто діє на упередження. Так що він не прокинувся, він на варті.
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18.10.2022 16:58 Відповісти
Сало и Зе вещи не совместимые.
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18.10.2022 17:34 Відповісти
несовместимые
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18.10.2022 18:05 Відповісти
Зачем добро переводить? Сало сейчас у нас продается по цене золота.
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18.10.2022 17:19 Відповісти
Проснулись
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18.10.2022 16:05 Відповісти
А з Білорусією що?? Бульбаш зброю не постачає оркам?))
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18.10.2022 16:06 Відповісти
навіть гірше-з території Білорусі постійні ракетні обстріли та атаки дронами...
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18.10.2022 16:08 Відповісти
Зайдіть на OLX там купа об'яв про продаж бульбашного дизелю. Та і на деяких АЗС його продають.
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18.10.2022 16:13 Відповісти
а добрива білоруські теж
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18.10.2022 18:46 Відповісти
посольство бел закрыто, посол сбежал в самом начале войны.
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18.10.2022 19:59 Відповісти
Білорашка - це інше, там з вагнерівцями темна справа, до недавно постачали звідти електроенергію і бітум
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19.10.2022 00:51 Відповісти
И СТУДЕНТОВ ИЗ МЕДА ***** ВСЕХ.
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18.10.2022 16:07 Відповісти
Неофіційно їх студентів вже попросили на вихід. Головне що їх тут не буде.
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18.10.2022 16:14 Відповісти
Пусть с єтим мешком на голове и последует за любимім.
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18.10.2022 16:59 Відповісти
щось ранувато!
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18.10.2022 16:07 Відповісти
ну до цього все йшло
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18.10.2022 16:08 Відповісти
ага
ще зовсім трохи і від оптимізму розірве просто
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18.10.2022 18:11 Відповісти
"Але після того, як став учасником злочину агресії"

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18.10.2022 16:10 Відповісти
О господи, ще насниться...
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18.10.2022 19:39 Відповісти
це скульптура того відомого якутського майстра?
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19.10.2022 01:43 Відповісти
И *** им а не зерно, или зерно но с крысиным ядом, пусть ихние детишки отведают вкусняшку
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18.10.2022 16:10 Відповісти
давайте холуи ***** досвидос...
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18.10.2022 16:11 Відповісти
їм українське зерно, яке русня у нас вже вкрала, кацапи і відгрузять
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18.10.2022 16:14 Відповісти
В этом году да. А в следующем? Сегодня иранцы жрут краденное у Украины зерно, а завтра будут грызть свои "мопеды". Кстати, иранцы вроде как все такие радикальные мусульмане. но краденное жрут за обе щеки и никакой Коран не указ.
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18.10.2022 16:47 Відповісти
і бути в одній зв"язці з атеїстами їм по фіг.
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18.10.2022 19:24 Відповісти
на черзі бульбандія з агрофюрером
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18.10.2022 16:12 Відповісти
Бульбафюрер повинен бути наступними!!
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18.10.2022 16:13 Відповісти
Ирану только это и надо, не прийдется платить репарации жертвам трагедии Боинга, сбитого Ираном
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18.10.2022 16:14 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, громадянами України там був тільки екіпаж
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18.10.2022 16:16 Відповісти
не тільки. В мене особисто одна знайома там була
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18.10.2022 16:35 Відповісти
А вони і не збирались платити, і не тільки нам, там були громадяни і інших країн. Це терористи.
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18.10.2022 16:17 Відповісти
через суд заберут, у ирана полно счетов замороженных.....
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18.10.2022 16:52 Відповісти
Розрив дип.відносин на репарації ніяк не впливає...
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18.10.2022 17:31 Відповісти
Да і хер з ними. Ізраїльські ракети на голови цим чурбанам.
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18.10.2022 16:14 Відповісти
А шо молчим насчет сбитого нашего пассажирского самолета?
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18.10.2022 16:16 Відповісти
Бо бізнеси арахамії не з Іраном, а з Білоруссю.
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18.10.2022 16:16 Відповісти
.....щось цього лайна не видно і не чутно..!!! Як переговори з руснею не відбулися... то макака може у розпачі..)))
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18.10.2022 18:06 Відповісти
Воно щойно знов висралося - схоже, наразі переймається статками мокшанських олігархів.
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18.10.2022 21:26 Відповісти
Нащадки Аріїв -- то литовці. А перси обараблені до двадцятого коліна. Часом ще більші ісламофанатики, ніж самі араби.
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18.10.2022 16:22 Відповісти
А каким боком литовцы, бо с наших территорий вышли?
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18.10.2022 16:26 Відповісти
Лінґвістично найбільш близькі до прото-індо-європейської мови.

Читайте порівняльний аналіз литовської і санскриту (наприклад), у серйозних академічних джерелах.
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18.10.2022 16:32 Відповісти
Разве шо зайдам из Азии, с основной финногугорской Гаплогруппой N1a1a (N-M46/TAT), достались часть автохтонных(в 20 000лет) в Европе,с митохондриальной Н-гаплогруппой наших женщин. Арийская гаплогруппа - R1a1 Z93-94 не имеет никакого отношения к литовцам по мужской линии... Так шо литовцы разве шо родные нам по нашей матери, которая помнит, как 2 500 лет до новой эры часть наших родственников свалила на Восток, чтобы построить аркаимные города, А ОПОСЛЯ, ЧЕРЕЗ 300 ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ДРАВИДИИ СНАЧАЛА ОБОЗВАТЬСЯ АРЬЯМИ , а спустя 400 лет самоназваться, кто индусами, кто иранцами, кто кхмерами, кто сянбийцами... забыв свое предыдущее имя арьи... Разве шо тока Ригведы помнили, которые в позапрошлом столетии фрицы перевели на дойче шпрахе , поведав всему миру, шо когда-то в районе Индии были арии.
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18.10.2022 17:04 Відповісти
АРИИ -Греки называли их гипербореями; скандинавы - фризами; египтяне - блаженным народом; персы и индусы - ариями.
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18.10.2022 17:05 Відповісти
nyet, Saša. Gadaite mnogo tysiač let nazad. Čitaite.
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19.10.2022 01:45 Відповісти
Иранцы - потомки ариев... Если они - сейчас такие кровожадные, кем же тогда были сами арии?
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18.10.2022 16:20 Відповісти
А чому це ?Оце ...інформбюро означає одне (обстріли України) : оманським кнурам прийшло попередження з кремля- пора виконувати оманські домовленності....інакшебєня і його синок і інша рідня разом танічкоюлібєрмен а також мамаріма ітаткосаша підуть на скрепи бо іранці жахнуть прямо по бєніній резиденції (в Омані ж змогли по МАУ)...а нах це Ізраїлю захищати членів однієї мафії від членів іншої.....слідкуйте за гопниками і наперсточниками.....у бєні і його піаніста вихід один: швидка відставка через імпічмент. ..ну можна ще зробити щоб ракета попала в бєню і його шоблу наповал тут в Україні....але то таке...скрепикремля- є скрепи кремля.
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18.10.2022 16:20 Відповісти
люба ты *******
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18.10.2022 22:05 Відповісти
а ти -ПОЦ! Запам"ятай , мені взагалі не ціікава твоя думка...
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18.10.2022 22:50 Відповісти
Однак дещо незрозуміла логіка: З Білорусією так, а з Іраном по іншому...
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18.10.2022 16:21 Відповісти
оце,плять,реакція!
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18.10.2022 16:21 Відповісти
Ну наконец-то....родили. Это надо было сделать два года назад после сбития иранскими ******** нашего самолета. Теперь следующий шаг - иск в международные суды за сбитый самолет с требованиями миллионной компенсации семье каждого погибшего , признание Ирана страной-спонсором терроризма, а гандона Аятоллу и генералов КСИР - пособниками террориста путина и его банды. Пригрозить заморозить все их активы у нас, остановить се их проекты у нас и нахер депортировать всю иранскую публику(решалы, типа бизныки, полупокеры Али Реза привет гандон), которая шныряет у нас уже не первый год.
Давите на на них по всем каналам.
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18.10.2022 16:22 Відповісти
Коли білорасєя, там той кізім що він є що його не має...
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18.10.2022 16:25 Відповісти
Good! And as a parting good will gift - send them a 1000 tons of pork chops.
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18.10.2022 16:33 Відповісти
всіх іранських студентів - найух (нехай вчаться на параші). дипломатам 24 години і теж найух!
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18.10.2022 16:41 Відповісти
Не тільки студетів,ВСІХ громадян ірану на вихід,можна без речей.)
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18.10.2022 17:34 Відповісти
навіть придурки можуть робити правильні кроки.

це перша влада за 31 рік що щось починає адекватне робити.

ще б завод в туркменістані підірвати та в ірані щоб росія не поповнювала парк дронів але то вже нічим та нікому.
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18.10.2022 16:42 Відповісти
Добре, але тепер в іранського режиму остаточно розв'язані руки. Ракети дадуть москалям точно. Хоча, напевне, і так би дали...
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18.10.2022 16:46 Відповісти
Давно пора.
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18.10.2022 16:59 Відповісти
чому з бульбашем не розриваєте дипвідносин? Чому у вас досі лука не прирівняний до *****?

https://t.me/tZEinform/21429 Ми ж все одно докопаємося до причин дивного мовчання Зеленского і К з приводу Лукашенко.
Тут щось не так...
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18.10.2022 17:08 Відповісти
Вусатий тарган може дещо розповісти, напр. про вагнергейт. Та й бізнес АраХамії постраждає.
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18.10.2022 17:34 Відповісти
А от вусатого Сашу-агрофюрера зеленоморді членограї продовжують вперто не помічати....Невже,синьопалий картопляний стратег так міцно тримає їх за яйки вагнергейтом та бітумом для суперкрадівництва?...🤖
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18.10.2022 17:53 Відповісти
нарешті
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18.10.2022 18:05 Відповісти
А не зарано? Не розв'яже їм тепер це руки і вони почнуть на повну постачати ще більше зброї?
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18.10.2022 18:09 Відповісти
А что там с Беларусией?
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18.10.2022 18:32 Відповісти
а Израиль более 40 лет ведёт гибридную войну с этими ********** и считает иран страной террористом.
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18.10.2022 18:41 Відповісти
Можливо для ірана зараз йде випровування дронів (для виявлення проблемних питань так би мовити) "на практиці" в Україні для подальшого масового удару саме по Ізраїлю. Просто припущення. Можливо Іраїлю нарешті пора вже визначитися на чійому боці, а не голову в пісок і "нуль" допомоги Україні?!
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18.10.2022 18:57 Відповісти
Справедливая логика!
Значит шота нетак в начальных условиях?
Если Израиль такой расслабленный?
Это не Иран, это Китай дайот оружые.
США фсрались.
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19.10.2022 00:24 Відповісти
то вже можна палити іранське посольство?
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18.10.2022 18:58 Відповісти
Треба не пози займати, а створювати у Саудівській Аравії спільні підприємства з виробництва ракетних комплексів. Бл#дь.
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18.10.2022 19:27 Відповісти
І називати імена, хто цьому перешкоджає. Бл#дь.
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18.10.2022 19:34 Відповісти
На решті
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18.10.2022 19:31 Відповісти
Молодцы. Всё верно.
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18.10.2022 20:00 Відповісти
беларусь ?????????
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18.10.2022 20:29 Відповісти
Чому тільки з Іраном?
Тому що це не Іран виробляє, а Китай. Іран - проксі лише.
Китай почав постачати зброю, це видно по обсягах.
Штати всралися миттєво.
Тихенько собі сидять, принишкли.
Зелені блазні зраділи - знову з'явилася надія на капітуляцію.
Обдрістовіч вангує ще один наступ на Київ. Запрошує, чекає, аж тремтить.
Всі бачать? Чи тільки я?
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19.10.2022 00:22 Відповісти
 
 