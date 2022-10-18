В Беларуси происходит скрытая мобилизация, - Генштаб

В Беларуси продолжается скрытая мобилизация в Вооруженные силы под видом учебных сборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Республики Беларусь. Под видом учебных сборов проходят мероприятия скрытой мобилизации в Вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков", - отмечается в сообщении.

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