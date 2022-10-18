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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Беларуси происходит скрытая мобилизация, - Генштаб

армія,росія,білорусь,російська,білоруська

В Беларуси продолжается скрытая мобилизация в Вооруженные силы под видом учебных сборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Республики Беларусь. Под видом учебных сборов проходят мероприятия скрытой мобилизации в Вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков", - отмечается в сообщении.

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Автор: 

Беларусь (7888) мобилизация (2747)


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Топ комментарии
+14
Скажет Путин - и пойдут бульбаши, они в массе своей покорный народ. (Да я бывал там, неоднократно). Тут главное проследить, что бы вдруг не выяснилось, что мины сняты и все разминировано. И потом Наев будет говорить, да нет, мины были, но почему-то они не взорвались.
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18.10.2022 19:55
+12
Уголок циника @cynicarea

Я откровенно ******** ждать, когда феминистки начнут орать, что им не шлют повестки. Дискриминация налицо, **** молчим, девоньки?
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18.10.2022 19:38
+11
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18.10.2022 19:33
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Невже все таки підуть на нас бульбаші?
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18.10.2022 19:31 Ответить
Да пойдут. Бульбаши на Волынь, а кацапы на Киев. Прячься, блин. Хватит дурню писать
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18.10.2022 19:33 Ответить
По Білорусії все зрозуміло, Там править }{уйло і тримає лукашенка за яйця

Коли нападуть питання часу, мабуть коли рф на півдні зможе прорватися

Чому не нападали раніше, бо }{уйло хоче мати два виходи на Європу Північ і Південь + захистити Білорусь яо не може

А якщо Білорусь напала б, ЗСУ вже би стояло в Мінську.
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18.10.2022 19:36 Ответить
100%.
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18.10.2022 20:00 Ответить
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18.10.2022 19:33 Ответить
...Если все же мир поймет, что для того чтобы закрепить победу и она была долговременной, то очевидно, что нужно формат Рамштайн превращать в глобальную и континентальную систему безопасности, находить механизмы, как в его рамках вещать НАТО, AUKUS другим, и буквально в режиме онлайн управлять и влиять на ситуацию. Перспектив при таком развитии событий у Путина, у Лукашенко абсолютно нет.

Если в России эта игра - это игра для внутреннего потребления, то в Беларуси это не прокатит, потому что 90% населения против участия белорусов в этой войне. То есть общество действительно очень хорошо понимает, но для кого это делается? Для Лукашенко и его свиты.

Меня шокировали и когда я был там послом, и сейчас сидящие вокруг него деды. Они не просто живут во вчерашнем дне. Они живут в позавчерашнем дне. Именно этого многие специалисты в Украине сейчас не понимают.

В Москве действует обычная бандитская схема кооператива «Озеро». И она работает по таким законам. Посмотрите, что сейчас происходит в российской армии - бандитские законы, это клика.

Что такое Беларусь? Это наиболее рафинированный «совок». Эта геронтократия, которая в голове Лукашенко сидит, и эта суматоха, которая сейчас началась после провала, - это случившееся после смерти Брежнева, когда они не знали, что делать, за что хвататься. Важно, что нет подготовленной группы людей, которые все это схватят.

Альтернатива тому, чтобы там строить демократическое государство, это то, что Путин войдет туда и поставит своего генерал-губернатора. Эта нервозность Лукашенко с возможностью развития такого варианта еще придает нервозности. Потому что он понимает, что не выполнил указание Путина о начале наступления. Поэтому провалились встречи с европейскими политиками, провалились какие-либо контакты с Украиной, потому что искал эти контакты, еще и не выполнил указания «пахана». Это конец. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/10/18/520441/
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18.10.2022 22:08 Ответить
Типа нада петицию ***
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18.10.2022 20:08 Ответить
Уголок циника @cynicarea

Я откровенно ******** ждать, когда феминистки начнут орать, что им не шлют повестки. Дискриминация налицо, **** молчим, девоньки?
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18.10.2022 19:38 Ответить
Тебе жінки ображають? До чого цей пост?
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18.10.2022 19:44 Ответить
мабудь до того що в світі зникли всі проблеми - коли рашка занята , навіть фемен сіськами не відсвічує
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18.10.2022 20:00 Ответить
Та не))) десь там Щольцу недавно показували)
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18.10.2022 20:13 Ответить
Ты понял, что прочитал и что написал?
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18.10.2022 20:03 Ответить
Спочатку дай відповідь на моє питання - «До чого цей пост?» Потім продовжимо, якщо буде настрій.
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18.10.2022 20:12 Ответить
изучай цветущий феминизм. пригодится)
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18.10.2022 20:04 Ответить
І для чого він мені згодиться?))
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18.10.2022 20:15 Ответить
Є феміністки а є "феміністки", перші займаються дійсно важливими справами щодо порушення прав жінок другі займаються хернею типу " чого в медіа так багато красивих жінок бо це когось ображає".
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18.10.2022 20:21 Ответить
А! ті що «феміністки»? …. люди різні, я поблажливо відсюнось до всяких «фемісток», чи ще хто знає кого, не сильно обтяжених розумом. Вони цілому безпечні)
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18.10.2022 21:45 Ответить
Розуму в них вистачає - вони роздмухують проблеми і не дають жити творцям наприклад компьютерних ігор бо знають що їм за це нічого не буде а ось наприклад приїхати в якусь країну (де жінок мають за худобу) і почати боротися за їх права вони цього не зроблять бо знають що їм прилетить по повній.А те що вони цілком безпечні ну-ну
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18.10.2022 22:34 Ответить
Ну пошумлять, що, гру не будуть купувати, якщо в ній не буде чорношкірої товстої лесбіянки?)) а ще задача!- якщо вона буде жертвою в грі то це погано, якщо вбивцею - ще гірше)))) не звертайте уваги на абсурд, те що не «здраво» в суспільстві не приживеться.
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18.10.2022 22:45 Ответить
Те о которых ты пишешь суфражистками называюцца)
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19.10.2022 00:09 Ответить
Ніт це те саме що тобі дають гниле яблуко і дивуються чого ти його не їсиш - це також яблуко ну то що що воно гниле але ж це яблуко, так виходить.
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19.10.2022 03:01 Ответить
Smotriu bronemasini,na foto kacapskije i vot NATO.Kak to smesno stalo
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18.10.2022 19:41 Ответить
Nestoro Maxno tačianka
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19.10.2022 04:15 Ответить
шось дуже велике жу жу жу в білорусії з військовою технікою...Іранські дрони,балістичні ракети..мобіки до мільйона..друга хвиля мобіків зимою.. )(уйло одним словом
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18.10.2022 19:45 Ответить
Вусатий п*дар.
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18.10.2022 19:49 Ответить
Путін реально хоче зібрати в бульбостані 120 тис військ і напасти на Балтійські країни, Польщу. Пам'ятаєте Сувалківський коридор? Швидше за все саме по Бульбостану застосують щось серйозне. Б-52 вже у Польщі.
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18.10.2022 19:54 Ответить
На нас.
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18.10.2022 19:58 Ответить
і на нас , і на західні країни
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18.10.2022 20:01 Ответить
тогда их за сутки ******** ну максимум за 2 суток....эти клоуны регуляркой большую комышеваху 3 мес.штурмовали а тут чмобики против нато с мосинкой и бульбавоены деревяные по пояс.)))
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18.10.2022 20:16 Ответить
kaaaaaaždyj desiaaaaaatyj iz biaaaalaruuuuuuusiiiiiiii....
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19.10.2022 04:17 Ответить
Скажет Путин - и пойдут бульбаши, они в массе своей покорный народ. (Да я бывал там, неоднократно). Тут главное проследить, что бы вдруг не выяснилось, что мины сняты и все разминировано. И потом Наев будет говорить, да нет, мины были, но почему-то они не взорвались.
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18.10.2022 19:55 Ответить
Кривоноса ещё вспомни, минёр
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18.10.2022 20:06 Ответить
А что не так с Кривоносом?
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18.10.2022 20:15 Ответить
то, что всё было заминировано. До 2019 года. И в мирное время Армия подчиняется зеглавкому. Скажет мины убрать, ему обьяснят зачем они там, будет настаивать - разминируют. У зешоблы уже накопились сотни дел об госизмене.
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18.10.2022 20:25 Ответить
первым откликнулся на эту мобилизацию "литвин",прыховавшись ще глибше в погребі своєї дачі й заваривши ляду зсередини!
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18.10.2022 19:57 Ответить
ugu, ščosj davno togo klounu ne slyšno
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19.10.2022 04:18 Ответить
Насколько здраво при всем этом отказываться от призыва в Украине?!
Есть аргументы хоть какие то в пользу этого маразма?
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18.10.2022 20:08 Ответить
участь бульбостану в рашистській окупації України ,вбивстві українців і руйнуванні української інфраструктури набагато більша , як Ірану,так чому "зе асвальтоукладчики" при владі не розривають дипломатичні відносини з бульбостаном?Бітум і в Польщі можна купити
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18.10.2022 20:18 Ответить
Безбожні не знають, що нема нічого таємного, що не стало б явним
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18.10.2022 21:13 Ответить
При зебилах у власти может выйти второй раз,как с Чонгаром было и Киевской областью,24 .02 деньги ***** они не отработали.
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18.10.2022 21:16 Ответить
пуйло бачило,що ми привели до влади.І це готувалося ще з серіалу «слуга народа».Три роки за влади зеко-манди в дупу!!
Просто нагадаю:
https://twitter.com/i/status/1582481100080701441
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19.10.2022 03:59 Ответить
Urs , Я вибачайте, але , зараз я не згоден с такою думкою , я її розділяв у лютому, березні, . Зараз ні , напали б все одно. Орків вони такі .
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19.10.2022 11:20 Ответить
 
 