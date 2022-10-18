В Беларуси происходит скрытая мобилизация, - Генштаб
В Беларуси продолжается скрытая мобилизация в Вооруженные силы под видом учебных сборов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.
Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Республики Беларусь. Под видом учебных сборов проходят мероприятия скрытой мобилизации в Вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков", - отмечается в сообщении.
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+14 Андрей Лавриненко #413115
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+11 Прощай немытая раССея
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Коли нападуть питання часу, мабуть коли рф на півдні зможе прорватися
Чому не нападали раніше, бо }{уйло хоче мати два виходи на Європу Північ і Південь + захистити Білорусь яо не може
А якщо Білорусь напала б, ЗСУ вже би стояло в Мінську.
Если в России эта игра - это игра для внутреннего потребления, то в Беларуси это не прокатит, потому что 90% населения против участия белорусов в этой войне. То есть общество действительно очень хорошо понимает, но для кого это делается? Для Лукашенко и его свиты.
Меня шокировали и когда я был там послом, и сейчас сидящие вокруг него деды. Они не просто живут во вчерашнем дне. Они живут в позавчерашнем дне. Именно этого многие специалисты в Украине сейчас не понимают.
В Москве действует обычная бандитская схема кооператива «Озеро». И она работает по таким законам. Посмотрите, что сейчас происходит в российской армии - бандитские законы, это клика.
Что такое Беларусь? Это наиболее рафинированный «совок». Эта геронтократия, которая в голове Лукашенко сидит, и эта суматоха, которая сейчас началась после провала, - это случившееся после смерти Брежнева, когда они не знали, что делать, за что хвататься. Важно, что нет подготовленной группы людей, которые все это схватят.
Альтернатива тому, чтобы там строить демократическое государство, это то, что Путин войдет туда и поставит своего генерал-губернатора. Эта нервозность Лукашенко с возможностью развития такого варианта еще придает нервозности. Потому что он понимает, что не выполнил указание Путина о начале наступления. Поэтому провалились встречи с европейскими политиками, провалились какие-либо контакты с Украиной, потому что искал эти контакты, еще и не выполнил указания «пахана». Это конец. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/10/18/520441/
Я откровенно ******** ждать, когда феминистки начнут орать, что им не шлют повестки. Дискриминация налицо, **** молчим, девоньки?
Есть аргументы хоть какие то в пользу этого маразма?
Просто нагадаю:
https://twitter.com/i/status/1582481100080701441