У Білорусі відбувається прихована мобілізація, - Генштаб

У Білорусі триває прихована мобілізація до Збройних сил під виглядом навчальних зборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдетьсяу офіційному фейсбуці Генштабу.

"Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи свою інфраструктуру та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА "Shahed-136" з території Республіки Білорусь. Під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків", - зазначається у повідомленні.

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