У Білорусі відбувається прихована мобілізація, - Генштаб
У Білорусі триває прихована мобілізація до Збройних сил під виглядом навчальних зборів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдетьсяу офіційному фейсбуці Генштабу.
"Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи свою інфраструктуру та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА "Shahed-136" з території Республіки Білорусь. Під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар18.10.2022 19:55
+12 belge
показати весь коментар18.10.2022 19:38
+11 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.10.2022 19:33
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Коли нападуть питання часу, мабуть коли рф на півдні зможе прорватися
Чому не нападали раніше, бо }{уйло хоче мати два виходи на Європу Північ і Південь + захистити Білорусь яо не може
А якщо Білорусь напала б, ЗСУ вже би стояло в Мінську.
Если в России эта игра - это игра для внутреннего потребления, то в Беларуси это не прокатит, потому что 90% населения против участия белорусов в этой войне. То есть общество действительно очень хорошо понимает, но для кого это делается? Для Лукашенко и его свиты.
Меня шокировали и когда я был там послом, и сейчас сидящие вокруг него деды. Они не просто живут во вчерашнем дне. Они живут в позавчерашнем дне. Именно этого многие специалисты в Украине сейчас не понимают.
В Москве действует обычная бандитская схема кооператива «Озеро». И она работает по таким законам. Посмотрите, что сейчас происходит в российской армии - бандитские законы, это клика.
Что такое Беларусь? Это наиболее рафинированный «совок». Эта геронтократия, которая в голове Лукашенко сидит, и эта суматоха, которая сейчас началась после провала, - это случившееся после смерти Брежнева, когда они не знали, что делать, за что хвататься. Важно, что нет подготовленной группы людей, которые все это схватят.
Альтернатива тому, чтобы там строить демократическое государство, это то, что Путин войдет туда и поставит своего генерал-губернатора. Эта нервозность Лукашенко с возможностью развития такого варианта еще придает нервозности. Потому что он понимает, что не выполнил указание Путина о начале наступления. Поэтому провалились встречи с европейскими политиками, провалились какие-либо контакты с Украиной, потому что искал эти контакты, еще и не выполнил указания «пахана». Это конец. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/10/18/520441/
Я откровенно ******** ждать, когда феминистки начнут орать, что им не шлют повестки. Дискриминация налицо, **** молчим, девоньки?
Есть аргументы хоть какие то в пользу этого маразма?
Просто нагадаю:
https://twitter.com/i/status/1582481100080701441