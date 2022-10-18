Мы усложним для Ирана продажу оружия России, - Госдепартамент США

Соединенные Штаты решительно настроены на введение санкций против России и Ирана, а также третьих стран и лиц, вовлеченных в процесс передачи иранского оружия российским силам для его применения против мирных объектов в Украине.

Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжим решительно налагать санкции США на торговлю оружием россии и Ирана. Мы усложним для Ирана продажу этого оружия россии, и мы вместе с нашими партнерами по всему региону будем противостоять этой иранской угрозе", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты будут наказывать любых третьих лиц, помогающих Ирану снабжать оружием российские силы. В первую очередь это касается передачи беспилотников, а также других систем.

Кроме того, Донфрид подчеркнула, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры продолжат усиленную оборонную поддержку Украины, чтобы помочь защититься от новых угроз.

"То, что мы увидели на последнем заседании Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн" в Брюсселе – ред.), демонстрирует сосредоточенность на попытках предоставить Украине как можно больше систем ПВО, чтобы помочь ей защитить критически важную гражданскую инфраструктуру",- заметила помощница госсекретаря США.

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