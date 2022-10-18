Ми ускладнимо для Ірану продаж зброї Росії, - Держдепартамент США
Сполучені Штати рішуче налаштовані на введення санкцій проти Росії й Ірану, а також третіх країн та осіб, залучених до процесу передачі іранської зброї російським силам для її застосування проти мирних об’єктів в Україні.
Про це заявила у вівторок на брифінгу для журналістів помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжимо рішуче накладати санкції США на торгівлю зброєю Росії та Ірану. Ми ускладнимо для Ірану продаж цієї зброї Росії, і ми разом з нашими партнерами по всьому регіону протистоятимемо цій іранській загрозі", - зауважила представниця зовнішньополітичного відомства США.
Вона також підкреслила, що Сполучені Штати каратимуть будь-яких третіх осіб, які допомагають Ірану забезпечувати зброєю російські сили. Передусім, це стосується передачі безпілотників, а також інших систем.
Крім того, Донфрід підкреслила, що Сполучені Штати, союзники й партнери продовжать посилену оборонну підтримку України, щоби допомогти їй захиститися від нових загроз.
"Те, що ми побачили на останньому засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн" в Брюсселі – ред.), демонструє зосередженість на спробах надати Україні якомога більше систем ППО, щоби допомогти їй захистити критично важливу цивільну інфраструктуру",- зауважила помічниця держсекретаря США.
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Доходи в бюджет України 52млрд. при населенні 40млн.
Доходи в бюджет Ірану 77млрд. при населенні 86млн.
Економіка України - 41місце, Ірану - 18те в світі. І вона у них працює з зовнішнім обмеженнями.
Ударить по складам и заводам никак?
Не рашка чтобы ЯО опасаться в ответ