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Новини Санкції проти Росії Війна
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Ми ускладнимо для Ірану продаж зброї Росії, - Держдепартамент США

забельскі,стівен

Сполучені Штати рішуче налаштовані на введення санкцій проти Росії й Ірану, а також третіх країн та осіб, залучених до процесу передачі іранської зброї російським силам для її застосування проти мирних об’єктів в Україні.

Про це заявила у вівторок на брифінгу для журналістів помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжимо рішуче накладати санкції США на торгівлю зброєю Росії та Ірану. Ми ускладнимо для Ірану продаж цієї зброї Росії, і ми разом з нашими партнерами по всьому регіону протистоятимемо цій іранській загрозі", - зауважила представниця зовнішньополітичного відомства США.

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Вона також підкреслила, що Сполучені Штати каратимуть будь-яких третіх осіб, які допомагають Ірану забезпечувати зброєю російські сили. Передусім, це стосується передачі безпілотників, а також інших систем.

Крім того, Донфрід підкреслила, що Сполучені Штати, союзники й партнери продовжать посилену оборонну підтримку України, щоби допомогти їй захиститися від нових загроз.

"Те, що ми побачили на останньому засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн" в Брюсселі – ред.), демонструє зосередженість на спробах надати Україні якомога більше систем ППО, щоби допомогти їй захистити критично важливу цивільну інфраструктуру",- зауважила помічниця держсекретаря США.

Автор: 

Іран (2017) зброя (7442) росія (65002) санкції (11790) США (22634)


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Топ коментарі
+49
Вы главное не спешите. Взвесьте все за и против, а то как бы эскалации не было
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18.10.2022 20:09
+42
Это слабость, и это видят все. Вместо того, чтобы разбомбить заводы, где изготавливают дроны для массового терроризма, они смехотворно (в глазах террористов это именно так) махают пальчиком, в то время когда они уже передают первые ракеты, для еще более массового терроризма. С таким подходом, после Ирана пойдут другие страны которые будут помогать террористу, а там уже Китай с Индией, и привет 3-я мировая. Только Украина к тому времени уже не сможет помочь, а вам сыкунам со своим оружием уже будет поздно что либо делать, так как в той войне будет решать только ядерное оружие.
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18.10.2022 20:17
+38
А просто точечно , вместе с Израилем ****** по центрам производства Ирана в качестве профилактики?
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18.10.2022 20:12
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Вы главное не спешите. Взвесьте все за и против, а то как бы эскалации не было
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18.10.2022 20:09 Відповісти
А то Хуúло нападетЪ!
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18.10.2022 21:29 Відповісти
Усложним!но поставки всё равно будут
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18.10.2022 21:52 Відповісти
Для Штатів дуже важлива зворотній бік передачі дронів з Ірану до Росії - те що Росія передає Ірану. Вірогідно що це знання яких Іран не має, але дуже хоче отримати: ядерні технології.
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18.10.2022 22:11 Відповісти
не дуже далеке майбутнє: увесь цивілізований світ обговорює 1101-й пакет санкцій, після якого паРаша вже точно розвалиться...
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18.10.2022 20:10 Відповісти
Если бы вы быстрее шевелились то касапье уже с ростова за урал сйобывали .
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18.10.2022 20:12 Відповісти
You are very smart, did anyone tell you?
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18.10.2022 20:53 Відповісти
Kaneshna, zub daju!
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18.10.2022 21:32 Відповісти
А просто точечно , вместе с Израилем ****** по центрам производства Ирана в качестве профилактики?
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18.10.2022 20:12 Відповісти
На початку 2020-го року вони прибили одного з головних іранських "стражів" у Багдаді. Можуть без проблем, коли захочуть.
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18.10.2022 20:37 Відповісти
You can do it in moskva, too. Start with shoigu and don't stop.
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18.10.2022 20:54 Відповісти
И что? Реально оказать влияние на Иран может Китай, туда в основном продают нефть. Бомбить ни Израиль, ни США Иран не станут. Если бы могли это сделать, сделали бы это еще 10 лет назад когда ядерная программа была еще не завершена. В 80-е был серьезнейший кризис в Персидском заливе, Иран потопил фрегат США. И ничего, никто и никого не бомбил.
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18.10.2022 21:56 Відповісти
Це не той випадок , коли було знищення фізика-ядерщика з дистанційно керованого станкового кулемета . Більше того , керованого через супутниковий зв'язок .? Можна знайти ці події в мережі хто бажає..
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18.10.2022 22:03 Відповісти
Це інше https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B0_3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Авиаудар США по международному аэропорту Багдада 3 января 2020 года
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18.10.2022 22:25 Відповісти
збіжжя підкиньте..мож передумають..
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18.10.2022 20:13 Відповісти
Що там з ЛендЛізом - де F16???
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18.10.2022 20:13 Відповісти
Тссс.Ленд-ліз їде, але все секретно, щоб дєрмак не взнав. Сарказм, звісно. На справді ніхто не знає коли і як він почнеться. Вже навіть деякі дермократичні політики заявляють, що це був чисто символічний закон, а реально будуть і далі постачати зброю безкоштовно, але малими дозами.
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18.10.2022 20:24 Відповісти
ленд=лиз єто всего лишь способ расчета, схема и более ничего, он ничего материального не предполагает, просто упрощенный вариант тех же самых поставок вооружения, что уже идут и ВСЁ
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18.10.2022 20:42 Відповісти
Ща санкциями как ударят, Иран и посыпется 😆
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18.10.2022 20:15 Відповісти
Іран не може посипатись, його економіка вже ізольована. Їх задовольняє як вони живуть
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18.10.2022 20:34 Відповісти
Я знаю. То був сарказм. Америка ніяк не зрозуміє, що її санкції нічого не варті. І можливо були б страшні для середньостатистичного американця, чи європейця, але не для жебракуватих кацапів чи пустельних арабів
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18.10.2022 20:41 Відповісти
В них ВВП на душ пристойно більший за наш…
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18.10.2022 23:13 Відповісти
ВВП величина умовна.
Доходи в бюджет України 52млрд. при населенні 40млн.
Доходи в бюджет Ірану 77млрд. при населенні 86млн.
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20.10.2022 11:25 Відповісти
Все умовно, але по ВВП, ПКС, ВВП на душу вони випереджають Україну навіть з врахуванням чисельності населення.
Економіка України - 41місце, Ірану - 18те в світі. І вона у них працює з зовнішнім обмеженнями.
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20.10.2022 12:04 Відповісти
"партнери в регіоні"? невже нарешті Ізраїль долучається? така нагода іранцям вставити
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18.10.2022 20:16 Відповісти
добре було б що ...не ускладнимо.... а ускладнили і унеможливили...
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18.10.2022 20:16 Відповісти
чому при таких "потужних розвідках" все робиться заднім числом?
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18.10.2022 20:16 Відповісти
А ви впевнені, що вони "потужні"? Може вони такі, як і друга армія світу
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18.10.2022 22:39 Відповісти
З 15 спецслужб США 14 прогнозували захоплення Києва за три дні, лише одна давала більший строк на це.
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19.10.2022 01:38 Відповісти
Это слабость, и это видят все. Вместо того, чтобы разбомбить заводы, где изготавливают дроны для массового терроризма, они смехотворно (в глазах террористов это именно так) махают пальчиком, в то время когда они уже передают первые ракеты, для еще более массового терроризма. С таким подходом, после Ирана пойдут другие страны которые будут помогать террористу, а там уже Китай с Индией, и привет 3-я мировая. Только Украина к тому времени уже не сможет помочь, а вам сыкунам со своим оружием уже будет поздно что либо делать, так как в той войне будет решать только ядерное оружие.
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18.10.2022 20:17 Відповісти
Практика последних 8 лет показывает что всего чего боится запад, рано или поздно случается. Это уже как догма. Таки получат они свою третью мировую ядерную.
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19.10.2022 00:03 Відповісти
Я давно говорю, что ***** начало стягивать войска после того, как дед бидон жидко обосрался в Афганистане.
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19.10.2022 01:15 Відповісти
А що ірану теж возять пшеницю?
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18.10.2022 20:17 Відповісти
Оказывается да
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18.10.2022 20:18 Відповісти
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18.10.2022 23:04 Відповісти
ппц просто
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19.10.2022 01:39 Відповісти
Пусть стволы митингующим подгонят а те власть этих бабуинов старых сменят.
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18.10.2022 20:17 Відповісти
озабоченно
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18.10.2022 20:20 Відповісти
На санкции давно плюют они
Ударить по складам и заводам никак?
Не рашка чтобы ЯО опасаться в ответ
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18.10.2022 20:20 Відповісти
что вы. Это так нетолерантно....
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18.10.2022 21:28 Відповісти
не ускладнювати треба а їба..ти, коаліція ірану з рашкой - зло
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18.10.2022 20:24 Відповісти
Иран всю жизнь под вашими санкциями и что? плевать он на вас хотел.
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18.10.2022 20:27 Відповісти
...Клал с прибором!
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18.10.2022 21:33 Відповісти
не усложнять ,а пи*дануть надо по заводам ирана,да так пи*дануть что бы в воздух не только заводы взлетели к аллаху,но и тюбитейки гандонов вместе с их башками
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18.10.2022 20:35 Відповісти
80 мільйонів населення.. Розвинута економіка..
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18.10.2022 22:20 Відповісти
1 ракета Гром-2 эфективнее сотен озабоченностей, обеспокоенностей и даже санкций. Может поможете где-то наладить массовое производство наших собственных ракет?
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18.10.2022 20:37 Відповісти
Кажуть, що кіріл - гьюндяєв пообіцяв аятолі віддати всія засрашу, крім Смоленської обл., в іслам(в шиїти)
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18.10.2022 20:38 Відповісти
Напугали iжака голою дупою...
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18.10.2022 20:41 Відповісти
Спецслужбы Израиля могли бы сейчас активно включиться в протестное движение Ирана и развалить существующий режим, тем самым убрав для себя угрозу пока Запад сопли жует
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18.10.2022 20:41 Відповісти
Дайте уже АТАКМС и мы сами наложим санкции, прямо по складам, базам и располагам
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18.10.2022 20:43 Відповісти
с дронами
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18.10.2022 20:49 Відповісти
Т.е. никак не помешают.
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18.10.2022 20:46 Відповісти
Побачимо, як це буде.
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18.10.2022 20:48 Відповісти
А можно сначала насыпать много ПВО, а потом усложнять им там поставки друг другу?
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18.10.2022 20:53 Відповісти
уже сыпят
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18.10.2022 20:55 Відповісти
Краще насипати бімб на голови бармалеям тюрбанутим
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18.10.2022 21:22 Відповісти
Зброя може передаватися прямим шляхом, без якихось зайвих формальностей. Пульнув де й як слід влучнеченько - от і є вам НАША зброя!
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18.10.2022 21:19 Відповісти
Тільки Б-52 з Б-1 та Б-2 над Іраном вирішать ту проблему
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18.10.2022 21:20 Відповісти
Я извиняюсь, а сколько дронов из произведенных в Иране, полетят на землю обетованную?
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18.10.2022 21:37 Відповісти
На этот раз, Копченый, рассердил ты меня всерьез...
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18.10.2022 21:50 Відповісти
Как физически может предовратить продажу иранского вооружения росии? Никак. Не нужны третьи страны для транзита, поэтому некому пригрозить. Там прямая граница по Каспию. Туда товар, назад товар.
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18.10.2022 22:04 Відповісти
******* зброя може легко знищити всі потенційно небезпечні транспортні кораблі ірану чи рашки в Каспію.
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19.10.2022 01:43 Відповісти
уничтожить все заводы
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18.10.2022 23:51 Відповісти
 
 