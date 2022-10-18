Поддержка НАТО помогла Украине изменить ситуацию на поле боя, - Столтенберг

Достижение Украины в борьбе против российского вторжения является результатом, прежде всего, стойкости и решимости украинцев и их Вооруженных сил, но помощь со стороны НАТО и отдельных союзников по Альянсу была также чрезвычайно важна, чтобы изменить ситуацию на поле боя и освободить большую часть захваченных территорий.

Об этом сегодня во время виртуального выступления на Берлинском форуме по внешней политике заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Системы, поставленные НАТО и странами-союзницами, уже принесли большую разницу (на поле боя). Это одна из причин, почему Россия не смогла обеспечить господство в воздухе над Украиной. Это подорвало преимущество российских войск в осуществлении их операций. Они ожидали, что легко овладеют контролем над воздушным пространством Украины, но не смогли этого сделать", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что такой результат стал возможным, прежде всего, благодаря мастерству и решимости Вооруженных сил Украины, которые использовали те системы воздушной обороны, которые были в их распоряжении - старые системы еще советского образца. Союзники по НАТО предоставили украинским военным боезапас для таких систем и поставили некоторые новые и современные системы противовоздушной защиты. Одним из последних таких примеров является поставка немецких систем. Германия, отметил Столтенберг, поставляет важные военные возможности для Украины, что принесет еще больше изменений в ситуацию в будущем.

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Вместе с тем генеральный секретарь НАТО напомнил, что приближается зима, поэтому обеспечение украинских войск необходимыми имуществом – от зимней одежды до генераторов и палаток – стало одной из ключевых тем недавней встречи министров обороны НАТО (12-13 октября. – Ред.), которые выразили готовность помочь украинским военным в обеспечении их способности эффективно действовать также в зимних условиях.

Он воздержался от ответа на прямой вопрос модератора, когда может завершиться эта российская война против Украины. Столтенберг отметил, что война непредсказуема по своей природе. В Украине сохраняется существенное российское военное присутствие, а события, происходившие в течение нескольких прошедших недель и даже дней, представляют собой наибольшую эскалацию конфликта с самого начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, отметил он.

"Если свести вместе мобилизацию и силы, которые они (россияне) могут направить на фронт, аннексию территорий Украины и опасную ядерную риторику (России) – все это представляет наибольшую эскалацию с начала войны. Поэтому мы снова должны наращивать нашу помощь (Украине), и эта помощь доказала свою важность. Это позволило украинцам оттодвинуть россиян от районов вокруг Киева, сдержать российское наступление на Донбассе, начать контрнаступление, освободить многие территории на Донбассе и давить на российские войска на юге, в районе Херсона", - сказал генеральный секретарь НАТО.

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"Поскольку мы все еще видим большое российское присутствие, мы должны обеспечить оказание поддержки для Украины в течение длительного времени, столько, сколько это необходимо", - добавил Столтенберг.