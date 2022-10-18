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Поддержка НАТО помогла Украине изменить ситуацию на поле боя, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Достижение Украины в борьбе против российского вторжения является результатом, прежде всего, стойкости и решимости украинцев и их Вооруженных сил, но помощь со стороны НАТО и отдельных союзников по Альянсу была также чрезвычайно важна, чтобы изменить ситуацию на поле боя и освободить большую часть захваченных территорий.

Об этом сегодня во время виртуального выступления на Берлинском форуме по внешней политике заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Системы, поставленные НАТО и странами-союзницами, уже принесли большую разницу (на поле боя). Это одна из причин, почему Россия не смогла обеспечить господство в воздухе над Украиной. Это подорвало преимущество российских войск в осуществлении их операций. Они ожидали, что легко овладеют контролем над воздушным пространством Украины, но не смогли этого сделать", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что такой результат стал возможным, прежде всего, благодаря мастерству и решимости Вооруженных сил Украины, которые использовали те системы воздушной обороны, которые были в их распоряжении - старые системы еще советского образца. Союзники по НАТО предоставили украинским военным боезапас для таких систем и поставили некоторые новые и современные системы противовоздушной защиты. Одним из последних таких примеров является поставка немецких систем. Германия, отметил Столтенберг, поставляет важные военные возможности для Украины, что принесет еще больше изменений в ситуацию в будущем.

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Вместе с тем генеральный секретарь НАТО напомнил, что приближается зима, поэтому обеспечение украинских войск необходимыми имуществом – от зимней одежды до генераторов и палаток – стало одной из ключевых тем недавней встречи министров обороны НАТО (12-13 октября. – Ред.), которые выразили готовность помочь украинским военным в обеспечении их способности эффективно действовать также в зимних условиях.

Он воздержался от ответа на прямой вопрос модератора, когда может завершиться эта российская война против Украины. Столтенберг отметил, что война непредсказуема по своей природе. В Украине сохраняется существенное российское военное присутствие, а события, происходившие в течение нескольких прошедших недель и даже дней, представляют собой наибольшую эскалацию конфликта с самого начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, отметил он.

"Если свести вместе мобилизацию и силы, которые они (россияне) могут направить на фронт, аннексию территорий Украины и опасную ядерную риторику (России) – все это представляет наибольшую эскалацию с начала войны. Поэтому мы снова должны наращивать нашу помощь (Украине), и эта помощь доказала свою важность. Это позволило украинцам оттодвинуть россиян от районов вокруг Киева, сдержать российское наступление на Донбассе, начать контрнаступление, освободить многие территории на Донбассе и давить на российские войска на юге, в районе Херсона", - сказал генеральный секретарь НАТО.

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"Поскольку мы все еще видим большое российское присутствие, мы должны обеспечить оказание поддержки для Украины в течение длительного времени, столько, сколько это необходимо", - добавил Столтенберг.

Автор: 

НАТО (9968) оружие (10202) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+12
Столтенберг, це не твої лаври, а окремих країн НАТО
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18.10.2022 21:51
+9
Мізки маєш? НАТО - це керівна структура! Сама організація не має НІЧОГО!!! Ні складів, ні баз, ні військового майна Його зброя, спорядження, та все інше складається з того, що мають його члени Як ти визнав сам - окремі члени НАТО виділяють допомогу Тобі не здається, що ти сам себе визнав "не сповна розуму?
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18.10.2022 22:20
+5
Редкая сволочь, этот Йенс. Никакого ПВО НАТО нам не поставляло, тем более современного. Столтенберг - коммунист из Норвежской рабочей партии, и в юности состоял на контакте в КГБ как агент Стеклов. Он раскаялся, конечно, но не сам - его выдал перебежчик.
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18.10.2022 22:06
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Столтенберг, це не твої лаври, а окремих країн НАТО
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18.10.2022 21:51 Ответить
нато хоть гвоздь нам дало? только и слышно что штаты выделяют и выделяют
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18.10.2022 21:52 Ответить
Мізки маєш? НАТО - це керівна структура! Сама організація не має НІЧОГО!!! Ні складів, ні баз, ні військового майна Його зброя, спорядження, та все інше складається з того, що мають його члени Як ти визнав сам - окремі члени НАТО виділяють допомогу Тобі не здається, що ти сам себе визнав "не сповна розуму?
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18.10.2022 22:20 Ответить
лагай вже спати, чепушило
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18.10.2022 22:30 Ответить
Глянь в дзеркало! "Чепушило" - там! Стоїть, очі вирячивши, а в штанях булькає і перевалюється Бо "обісрався", але визнать це - соромно!
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18.10.2022 22:33 Ответить
Почитай хоча б на вікі про НАТО і його склад, а потім ще раз що ти написав (твоя цитата: "...штаты выделяют и выделяют...".)
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18.10.2022 22:44 Ответить
Я от думаю, чи можна невелику пічку скласти прямо на підлозі з дерева , чи прийдеться купляти буржуйку. Нормальна буржуйка 500 $ коштує.
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18.10.2022 21:55 Ответить
з пари кирпічів й піддону від плити..тут інша проблема - штраф від пожежних, матюгня від сусидів
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18.10.2022 22:01 Ответить
Застеліть підлогу бляхою, в ідеалі між бляхою і дошкою дати пару кавалків термоізоляції котру пхають в короби камінів з гіпсокартону
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18.10.2022 23:02 Ответить
я так і думав. маю залізну плиту товсту думав на ній змонтувати невелику пічку. Підлога міцна, досить рівна, надіюсь що залізна плита дасть можливість розприділити вагу.
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20.10.2022 11:37 Ответить
Ти диви, як налетіли каzапськи боти, наче дрони! Фіксуйте нікнейми і чмиріть орків) Їб@шмо їх, шановні добродії! Усе буде Україна!))
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18.10.2022 22:02 Ответить
Всьо бомба, дайте две
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18.10.2022 22:05 Ответить
50 тон дизеля?? Ну ну
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18.10.2022 22:06 Ответить
Игорек, возвращайся из Испании - без тебя не разберемся....
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18.10.2022 22:07 Ответить
Не трынди бот, я побольше чем ты для Украины сделал. И с беженцами, и гуманитаркой и баблом. Так что не ной диванный воин росийской *********.
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18.10.2022 22:10 Ответить
Ігорь ти в курсі що в НАТО немає армії, як такої, і звісно що всілякого озброєння теж немає, як не дивно?
В них є купа офісних меблів і паперу, комп'ютерів і... палива яким заправляють службовий транспорт, чим і поділились.
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18.10.2022 22:31 Ответить
Редкая сволочь, этот Йенс. Никакого ПВО НАТО нам не поставляло, тем более современного. Столтенберг - коммунист из Норвежской рабочей партии, и в юности состоял на контакте в КГБ как агент Стеклов. Он раскаялся, конечно, но не сам - его выдал перебежчик.
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18.10.2022 22:06 Ответить
Это что,новая методичка?
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19.10.2022 02:03 Ответить
Не, у Столтенберга вся та же старая коммунистическая методичка. Про агента Стеклова в интернете почитай, что-ли.
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19.10.2022 06:09 Ответить
Шануйте допомогу щирих людей, не будьте мокшанським бидлом, яке лише має поняття, що хтось йому повинен!!! Дякуйте богу, що нас сприймають як здорових і цивілізованих людей, підтримують і ... ми ні в якому разі не маємо права їх підвести. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ!!!
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18.10.2022 22:30 Ответить
Нужно во много раз больше помощи! Украина сражается не с одной Россией, а с целой кучей тиранов поддерживающих ее.
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19.10.2022 00:59 Ответить
 
 