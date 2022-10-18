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Підтримка НАТО допомогла Україні змінити ситуацію на полі бою, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Досягнення України у боротьбі проти російського вторгнення є результатом передусім стійкості й рішучості українців та їхніх Збройних сил, але допомога з боку НАТО та окремих союзників по Альянсу була також надзвичайно важливою, щоб змінити ситуацію на полі бою та звільнити велику частину захоплених територій.

Про це сьогодні під час віртуального виступу на Берлінському форумі із зовнішньої політики заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Системи, які поставлені НАТО та країнами-союзницями, вже принесли велику різницю (на полі бою). Це одна з причин, чому Росія не змогла забезпечити господарювання у повітрі над Україною. Це підірвало перевагу російських військ у здійсненні їх операцій. Вони очікували, що легко опанують контролем над повітряним простором України, але не змогли цього зробити", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що такий результат став можливим, перш за все, завдяки майстерності та рішучості Збройних сил України, які використовували ті системи повітряної оборони, які були у їх розпорядженні, - старі системи ще радянського зразка. Союзники по НАТО надали українським військовим боєзапас для таких систем та поставили деякі нові й сучасні системи протиповітряного захисту. Одним з останніх таких прикладів є поставка німецьких систем. Німеччина, зауважив Столтенберг, постачає важливі військові спроможності для України, що принесе ще більше змін у ситуацію в майбутньому.

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Разом з тим генеральний секретар НАТО нагадав, що наближається зима, тож забезпечення українських військ необхідними майном – від зимового одягу до генераторів та наметів - стало однією з ключових тем нещодавньої зустрічі міністрів оборони НАТО (12-13 жовтня. – Ред.), які висловили готовність допомогти українським військовим у забезпеченні їх здатності ефективно діяти також у зимових умовах.

Він утримався від відповіді на пряме запитання модератора, коли може завершитися ця російська війна проти України. Столтенберг зауважив, що війна є непередбачуваною за своєю природою. В Україні наразі зберігається суттєва російська військова присутність, а події, що відбувалися протягом кількох минулих тижнів та навіть днів, представляють собою найбільшу ескалацію конфлікту від самого початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, сказав він.

"Якщо звести разом мобілізацію та ті сили, які вони (росіяни) можуть направити на фронт, анексію територій України та небезпечну ядерну риторику (Росії) – все це представляє найбільшу ескалацію з початку війни. Тож знову ми маємо нарощувати нашу допомогу (Україні), і ця допомога довела свою важливість. Це дозволило українцям відштовхнути росіян від районів навколо Києва, стримати російський наступ на Донбасі, почати контрнаступ, звільнити багато територій на Донбасі та тиснути на російські війська на півдні, в районі Херсону", - сказав генеральний секретар НАТО.

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"Оскільки ми все ще бачимо велику російську присутність, ми маємо забезпечити надання підтримки для України протягом тривалого часу, стільки, скільки це буде необхідним", - додав Столтенберг.

Автор: 

НАТО (6429) зброя (7442) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+12
Столтенберг, це не твої лаври, а окремих країн НАТО
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18.10.2022 21:51
+9
Мізки маєш? НАТО - це керівна структура! Сама організація не має НІЧОГО!!! Ні складів, ні баз, ні військового майна Його зброя, спорядження, та все інше складається з того, що мають його члени Як ти визнав сам - окремі члени НАТО виділяють допомогу Тобі не здається, що ти сам себе визнав "не сповна розуму?
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18.10.2022 22:20
+5
Редкая сволочь, этот Йенс. Никакого ПВО НАТО нам не поставляло, тем более современного. Столтенберг - коммунист из Норвежской рабочей партии, и в юности состоял на контакте в КГБ как агент Стеклов. Он раскаялся, конечно, но не сам - его выдал перебежчик.
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18.10.2022 22:06
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Столтенберг, це не твої лаври, а окремих країн НАТО
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18.10.2022 21:51 Відповісти
нато хоть гвоздь нам дало? только и слышно что штаты выделяют и выделяют
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18.10.2022 21:52 Відповісти
Мізки маєш? НАТО - це керівна структура! Сама організація не має НІЧОГО!!! Ні складів, ні баз, ні військового майна Його зброя, спорядження, та все інше складається з того, що мають його члени Як ти визнав сам - окремі члени НАТО виділяють допомогу Тобі не здається, що ти сам себе визнав "не сповна розуму?
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18.10.2022 22:20 Відповісти
лагай вже спати, чепушило
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18.10.2022 22:30 Відповісти
Глянь в дзеркало! "Чепушило" - там! Стоїть, очі вирячивши, а в штанях булькає і перевалюється Бо "обісрався", але визнать це - соромно!
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18.10.2022 22:33 Відповісти
Почитай хоча б на вікі про НАТО і його склад, а потім ще раз що ти написав (твоя цитата: "...штаты выделяют и выделяют...".)
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18.10.2022 22:44 Відповісти
Я от думаю, чи можна невелику пічку скласти прямо на підлозі з дерева , чи прийдеться купляти буржуйку. Нормальна буржуйка 500 $ коштує.
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18.10.2022 21:55 Відповісти
з пари кирпічів й піддону від плити..тут інша проблема - штраф від пожежних, матюгня від сусидів
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18.10.2022 22:01 Відповісти
Застеліть підлогу бляхою, в ідеалі між бляхою і дошкою дати пару кавалків термоізоляції котру пхають в короби камінів з гіпсокартону
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18.10.2022 23:02 Відповісти
я так і думав. маю залізну плиту товсту думав на ній змонтувати невелику пічку. Підлога міцна, досить рівна, надіюсь що залізна плита дасть можливість розприділити вагу.
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20.10.2022 11:37 Відповісти
Ти диви, як налетіли каzапськи боти, наче дрони! Фіксуйте нікнейми і чмиріть орків) Їб@шмо їх, шановні добродії! Усе буде Україна!))
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18.10.2022 22:02 Відповісти
Всьо бомба, дайте две
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18.10.2022 22:05 Відповісти
50 тон дизеля?? Ну ну
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18.10.2022 22:06 Відповісти
Игорек, возвращайся из Испании - без тебя не разберемся....
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18.10.2022 22:07 Відповісти
Не трынди бот, я побольше чем ты для Украины сделал. И с беженцами, и гуманитаркой и баблом. Так что не ной диванный воин росийской *********.
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18.10.2022 22:10 Відповісти
Ігорь ти в курсі що в НАТО немає армії, як такої, і звісно що всілякого озброєння теж немає, як не дивно?
В них є купа офісних меблів і паперу, комп'ютерів і... палива яким заправляють службовий транспорт, чим і поділились.
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18.10.2022 22:31 Відповісти
Редкая сволочь, этот Йенс. Никакого ПВО НАТО нам не поставляло, тем более современного. Столтенберг - коммунист из Норвежской рабочей партии, и в юности состоял на контакте в КГБ как агент Стеклов. Он раскаялся, конечно, но не сам - его выдал перебежчик.
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18.10.2022 22:06 Відповісти
Это что,новая методичка?
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19.10.2022 02:03 Відповісти
Не, у Столтенберга вся та же старая коммунистическая методичка. Про агента Стеклова в интернете почитай, что-ли.
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19.10.2022 06:09 Відповісти
Шануйте допомогу щирих людей, не будьте мокшанським бидлом, яке лише має поняття, що хтось йому повинен!!! Дякуйте богу, що нас сприймають як здорових і цивілізованих людей, підтримують і ... ми ні в якому разі не маємо права їх підвести. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ!!!
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18.10.2022 22:30 Відповісти
Нужно во много раз больше помощи! Украина сражается не с одной Россией, а с целой кучей тиранов поддерживающих ее.
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19.10.2022 00:59 Відповісти
 
 