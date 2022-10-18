Підтримка НАТО допомогла Україні змінити ситуацію на полі бою, - Столтенберг

Досягнення України у боротьбі проти російського вторгнення є результатом передусім стійкості й рішучості українців та їхніх Збройних сил, але допомога з боку НАТО та окремих союзників по Альянсу була також надзвичайно важливою, щоб змінити ситуацію на полі бою та звільнити велику частину захоплених територій.

Про це сьогодні під час віртуального виступу на Берлінському форумі із зовнішньої політики заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Системи, які поставлені НАТО та країнами-союзницями, вже принесли велику різницю (на полі бою). Це одна з причин, чому Росія не змогла забезпечити господарювання у повітрі над Україною. Це підірвало перевагу російських військ у здійсненні їх операцій. Вони очікували, що легко опанують контролем над повітряним простором України, але не змогли цього зробити", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що такий результат став можливим, перш за все, завдяки майстерності та рішучості Збройних сил України, які використовували ті системи повітряної оборони, які були у їх розпорядженні, - старі системи ще радянського зразка. Союзники по НАТО надали українським військовим боєзапас для таких систем та поставили деякі нові й сучасні системи протиповітряного захисту. Одним з останніх таких прикладів є поставка німецьких систем. Німеччина, зауважив Столтенберг, постачає важливі військові спроможності для України, що принесе ще більше змін у ситуацію в майбутньому.

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Разом з тим генеральний секретар НАТО нагадав, що наближається зима, тож забезпечення українських військ необхідними майном – від зимового одягу до генераторів та наметів - стало однією з ключових тем нещодавньої зустрічі міністрів оборони НАТО (12-13 жовтня. – Ред.), які висловили готовність допомогти українським військовим у забезпеченні їх здатності ефективно діяти також у зимових умовах.

Він утримався від відповіді на пряме запитання модератора, коли може завершитися ця російська війна проти України. Столтенберг зауважив, що війна є непередбачуваною за своєю природою. В Україні наразі зберігається суттєва російська військова присутність, а події, що відбувалися протягом кількох минулих тижнів та навіть днів, представляють собою найбільшу ескалацію конфлікту від самого початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, сказав він.

"Якщо звести разом мобілізацію та ті сили, які вони (росіяни) можуть направити на фронт, анексію територій України та небезпечну ядерну риторику (Росії) – все це представляє найбільшу ескалацію з початку війни. Тож знову ми маємо нарощувати нашу допомогу (Україні), і ця допомога довела свою важливість. Це дозволило українцям відштовхнути росіян від районів навколо Києва, стримати російський наступ на Донбасі, почати контрнаступ, звільнити багато територій на Донбасі та тиснути на російські війська на півдні, в районі Херсону", - сказав генеральний секретар НАТО.

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"Оскільки ми все ще бачимо велику російську присутність, ми маємо забезпечити надання підтримки для України протягом тривалого часу, стільки, скільки це буде необхідним", - додав Столтенберг.