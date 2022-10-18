Риск ядерного удара России по Украине низкий, - Столтенберг
В текущей ситуации НАТО считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит мониторинг за состоянием и готовностью российских ядерных сил.
Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы проводим внимательный мониторинг того, что они (россияне – ред) делают. Мы бдительны, особенно сейчас, когда они сейчас собираются провести ядерные учения. Риск использования ядерного оружия против Украины низкий. Но, безусловно, потенциальный удар и последствия такого шага могут быть настолько велики, что мы должны воспринимать это очень серьезно. Мы ясно доводим до москвы, что будут тяжелые последствия для самой россии, если они используют ядерное оружие в Украине. Сейчас мы не видим никаких изменений в их ядерном позиционировании или готовности. Но, безусловно, мы продолжаем постоянный мониторинг", – заявил Столтенберг.
Он заметил, что Альянс должен быть готов к любому сценарию. В настоящее время кремль своей ядерной риторикой пытается запугать союзников и заставить их отказаться от поддержки Украины, чтобы путин мог одержать победу над Украиной.
Он отказался конкретизировать, каким может быть ответ НАТО, если кремлевское руководство решится на использование ядерного оружия.
"Это зависит от того, какой будет эта атака, от обстоятельств и контекста. Но мы никогда не будем давать преимуществ потенциальному нападающему, информируя его, как точно мы намерены отвечать. Они (россияне – ред.) знают, что последствия будут тяжелыми, и мы повторяли это послание несколько раз в течение прошедших недель", - сказал Столтенберг.
По его словам, у НАТО есть разные пути реагирования, и они не обязательно будут связаны с применением ядерного оружия. Как отметил Генеральный секретарь НАТО, обстоятельства, при которых союзники будут учитывать применение ядерного оружия в ответ, являются "очень отдаленными".
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Если в России эта игра - это игра для внутреннего потребления, то в Беларуси это не прокатит, потому что 90% населения против участия белорусов в этой войне. То есть общество действительно очень хорошо понимает, но для кого это делается? Для Лукашенко и его свиты.
Меня шокировали и когда я был там послом, и сейчас сидящие вокруг него деды. Они не просто живут во вчерашнем дне. Они живут в позавчерашнем дне. Именно этого многие специалисты в Украине сейчас не понимают.
В Москве действует обычная бандитская схема кооператива «Озеро». И она работает по таким законам. Посмотрите, что сейчас происходит в российской армии - бандитские законы, это клика.
Что такое Беларусь? Это наиболее рафинированный «совок». Эта геронтократия, которая в голове Лукашенко сидит, и эта суматоха, которая сейчас началась после провала, - это случившееся после смерти Брежнева, когда они не знали, что делать, за что хвататься. Важно, что нет подготовленной группы людей, которые все это схватят.
Альтернатива тому, чтобы там строить демократическое государство, это то, что Путин войдет туда и поставит своего генерал-губернатора. Эта нервозность Лукашенко с возможностью развития такого варианта еще придает нервозности. Потому что он понимает, что не выполнил указание Путина о начале наступления. Поэтому провалились встречи с европейскими политиками, провалились какие-либо контакты с Украиной, потому что искал эти контакты, еще и не выполнил указания «пахана». Это конец. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/10/18/520441/
Відповідь напрошується тільки одна: ніхто у європі не хоче побачити Гіганської хвилі втікачів від ядерних вибухів.
А своєму народові бажаю, наступним президентом не забути обрати чергового мікі-мауса.