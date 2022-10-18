Риск ядерного удара России по Украине низкий, - Столтенберг

В текущей ситуации НАТО считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит мониторинг за состоянием и готовностью российских ядерных сил.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проводим внимательный мониторинг того, что они (россияне – ред) делают. Мы бдительны, особенно сейчас, когда они сейчас собираются провести ядерные учения. Риск использования ядерного оружия против Украины низкий. Но, безусловно, потенциальный удар и последствия такого шага могут быть настолько велики, что мы должны воспринимать это очень серьезно. Мы ясно доводим до москвы, что будут тяжелые последствия для самой россии, если они используют ядерное оружие в Украине. Сейчас мы не видим никаких изменений в их ядерном позиционировании или готовности. Но, безусловно, мы продолжаем постоянный мониторинг", – заявил Столтенберг.

Он заметил, что Альянс должен быть готов к любому сценарию. В настоящее время кремль своей ядерной риторикой пытается запугать союзников и заставить их отказаться от поддержки Украины, чтобы путин мог одержать победу над Украиной.

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Он отказался конкретизировать, каким может быть ответ НАТО, если кремлевское руководство решится на использование ядерного оружия.

"Это зависит от того, какой будет эта атака, от обстоятельств и контекста. Но мы никогда не будем давать преимуществ потенциальному нападающему, информируя его, как точно мы намерены отвечать. Они (россияне – ред.) знают, что последствия будут тяжелыми, и мы повторяли это послание несколько раз в течение прошедших недель", - сказал Столтенберг.

По его словам, у НАТО есть разные пути реагирования, и они не обязательно будут связаны с применением ядерного оружия. Как отметил Генеральный секретарь НАТО, обстоятельства, при которых союзники будут учитывать применение ядерного оружия в ответ, являются "очень отдаленными".

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