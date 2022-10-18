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Новости Война
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Риск ядерного удара России по Украине низкий, - Столтенберг

столтенберг,йенс

В текущей ситуации НАТО считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит мониторинг за состоянием и готовностью российских ядерных сил.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы проводим внимательный мониторинг того, что они (россияне – ред) делают. Мы бдительны, особенно сейчас, когда они сейчас собираются провести ядерные учения. Риск использования ядерного оружия против Украины низкий. Но, безусловно, потенциальный удар и последствия такого шага могут быть настолько велики, что мы должны воспринимать это очень серьезно. Мы ясно доводим до москвы, что будут тяжелые последствия для самой россии, если они используют ядерное оружие в Украине. Сейчас мы не видим никаких изменений в их ядерном позиционировании или готовности. Но, безусловно, мы продолжаем постоянный мониторинг", – заявил Столтенберг.

Он заметил, что Альянс должен быть готов к любому сценарию. В настоящее время кремль своей ядерной риторикой пытается запугать союзников и заставить их отказаться от поддержки Украины, чтобы путин мог одержать победу над Украиной.

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Он отказался конкретизировать, каким может быть ответ НАТО, если кремлевское руководство решится на использование ядерного оружия.

"Это зависит от того, какой будет эта атака, от обстоятельств и контекста. Но мы никогда не будем давать преимуществ потенциальному нападающему, информируя его, как точно мы намерены отвечать. Они (россияне – ред.) знают, что последствия будут тяжелыми, и мы повторяли это послание несколько раз в течение прошедших недель", - сказал Столтенберг.

По его словам, у НАТО есть разные пути реагирования, и они не обязательно будут связаны с применением ядерного оружия. Как отметил Генеральный секретарь НАТО, обстоятельства, при которых союзники будут учитывать применение ядерного оружия в ответ, являются "очень отдаленными".

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Автор: 

НАТО (9968) ядерное оружие (1329) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+16
заберіть цього вже нарешті і поставте у НАТО Бориса Чуприну !

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18.10.2022 21:59
+7
Зате рівень триндіння Столтенберга є зависоким. Хіба він не мусить час від часу займатися військами та озброєнням?
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18.10.2022 21:57
+5
Хух почти отлягло. ))
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18.10.2022 21:53
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Правила форума Совет форумчан
Хух почти отлягло. ))
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18.10.2022 21:53 Ответить
А як НАТО оцінює вірогідність удару по варонєжу?
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18.10.2022 21:55 Ответить
Так от по хуЭйску ******* с сушки-камикадзе, это чтобы - ТРИПИЩИТЕ ПИНДОСЫ И АНГЛОСЕКСЫ!!!11 БЕй сваих штобы чужие баялись!
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19.10.2022 07:32 Ответить
Или вон декацапизация, денацификация и демилитаризация орков на белгородском полигоне в Белгородской Народной Республике
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19.10.2022 07:48 Ответить
Я згоден з вами, пане Столтенбергу. Мені подобається хід нашої з вами думки. 🤝
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18.10.2022 21:57 Ответить
Зате рівень триндіння Столтенберга є зависоким. Хіба він не мусить час від часу займатися військами та озброєнням?
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18.10.2022 21:57 Ответить
Навряд чи, в нього для цього цілі структури, які цим займаються без його безпосереднього втручання.
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18.10.2022 21:59 Ответить
а чи правильно зрозуміють війська те, чим час од часу з ними буде займатися Столтенберг?
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18.10.2022 22:05 Ответить
заберіть цього вже нарешті і поставте у НАТО Бориса Чуприну !

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18.10.2022 21:59 Ответить
Ну, поки що можна і на шашлики. Аж від серця відлягло.
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18.10.2022 22:06 Ответить
...Если все же мир поймет, что для того чтобы закрепить победу и она была долговременной, то очевидно, что нужно формат Рамштайн превращать в глобальную и континентальную систему безопасности, находить механизмы, как в его рамках вещать НАТО, AUKUS другим, и буквально в режиме онлайн управлять и влиять на ситуацию. Перспектив при таком развитии событий у Путина, у Лукашенко абсолютно нет.

Если в России эта игра - это игра для внутреннего потребления, то в Беларуси это не прокатит, потому что 90% населения против участия белорусов в этой войне. То есть общество действительно очень хорошо понимает, но для кого это делается? Для Лукашенко и его свиты.

Меня шокировали и когда я был там послом, и сейчас сидящие вокруг него деды. Они не просто живут во вчерашнем дне. Они живут в позавчерашнем дне. Именно этого многие специалисты в Украине сейчас не понимают.

В Москве действует обычная бандитская схема кооператива «Озеро». И она работает по таким законам. Посмотрите, что сейчас происходит в российской армии - бандитские законы, это клика.

Что такое Беларусь? Это наиболее рафинированный «совок». Эта геронтократия, которая в голове Лукашенко сидит, и эта суматоха, которая сейчас началась после провала, - это случившееся после смерти Брежнева, когда они не знали, что делать, за что хвататься. Важно, что нет подготовленной группы людей, которые все это схватят.

Альтернатива тому, чтобы там строить демократическое государство, это то, что Путин войдет туда и поставит своего генерал-губернатора. Эта нервозность Лукашенко с возможностью развития такого варианта еще придает нервозности. Потому что он понимает, что не выполнил указание Путина о начале наступления. Поэтому провалились встречи с европейскими политиками, провалились какие-либо контакты с Украиной, потому что искал эти контакты, еще и не выполнил указания «пахана». Это конец. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/10/18/520441/
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18.10.2022 22:06 Ответить
Будет ржачно, если все зассут делать эту глобальную систему на своей территории "чтобы не стать стороной конфликта" и постепенно запилят её в Украине силами всего мира)
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18.10.2022 22:13 Ответить
НАТО купите себе квантовый компьютер )У поточній ситуації НАТО вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низький
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18.10.2022 22:07 Ответить
А то устроили ромашку )
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18.10.2022 22:14 Ответить
Слава Украине
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18.10.2022 22:08 Ответить
Героем Слава
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18.10.2022 22:10 Ответить
фух..як на сьогодні ,то заспокоїв
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18.10.2022 22:12 Ответить
Щось воно розкукарікалось сьогодні. Коли йому вже на пенсію, панове?
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18.10.2022 22:13 Ответить
кукарікають кацапи, ти щось поплутав.
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18.10.2022 22:15 Ответить
Ну розПзділось. Від того суть не міняється
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18.10.2022 22:18 Ответить
На місці гастарбайтера у еміратах я б трохи з більшою повагою писав би про союзників України на українських форумах.
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18.10.2022 22:21 Ответить
Гастарбайтер - то ти, хамло, стули, бо дує. Я тебе не питала, що мені про Столтенберга говорити. Ти ще й сліпе надодачу, бо я не писала про партнерів, а про конкретну постать. Приходь повз, говнопатріот
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18.10.2022 22:37 Ответить
Конкретна постать - офіційний представник наших партнерів, тому я ввічливо вказав на некоректність обраного Вами тону у Вашої ситуаціі, яка склалася, мадемузель.
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18.10.2022 22:41 Ответить
А я вважаю, що конкретна постать зробила дуже мало для таких гучних заяв. І не треба мені казати про узгодження всередині альянсу. Так вони є, але не більші від того, якби були поодинці. І в тому заслуга далеко не Столтенберга, а самих свідомих країн
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18.10.2022 22:45 Ответить
Ну от як ви пропонуєте до цього відноситися? Я, із прапорцем України вважаю, що в мене недостатньо інформаціі щодо того, що саме зробила ця конкретна постать, крім належного виконання посадової інструкціі. Ви, із прапорцем еміратів, чомусь маєте більшу обізнаність у цьому питанні. То може ви хоча б у парі слів розповісте свої інсайди, щодо того, що там його посадова інструкція визначає у якості коефіцієнту гучності заяви до виконаних посадових обов'язків?
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18.10.2022 22:51 Ответить
Його заяви дуже неоднозначні і, на мою думку, більше підбурюють (уйла. Я говорю саме про заяви. Іноді краще просто мовчати і робити діло (або не робити і теж мовчати)
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19.10.2022 06:51 Ответить
В 2019 році 73% вибрали прикол, не кажіть ,що не *Ви*, що не Україна тоді заявила на поржать в очі тварині, Зараз втрачаєм найкращих Укранїнців, весело???
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18.10.2022 22:27 Ответить
Несе якусь пургу у стилі шмаркатого. Хіба ядерні навчання не є проготуванням до ядерного удару. Хіба збіговисько парашних віськ на нашому кордоні не було черговим етапом нападу? Навіть, відсутність в аптеці йодиду калію не можна пояснити інакше, як працьовитістю *********** мерзоти.
Відповідь напрошується тільки одна: ніхто у європі не хоче побачити Гіганської хвилі втікачів від ядерних вибухів.
А своєму народові бажаю, наступним президентом не забути обрати чергового мікі-мауса.
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18.10.2022 22:53 Ответить
Яка може бути хвиля від незавданого вибуху? Хоче там щось Європа, чи не хоче, а у випадку завдання такого удару хвиля зайде.
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18.10.2022 23:00 Ответить
Хто не голосував за мікімауса, вже пакує валізи.
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18.10.2022 23:06 Ответить
Я голосував за Порошенко в обох турах. Нічого навіть не збираюсь пакувати.
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18.10.2022 23:11 Ответить
Ну, точніше тривожний чумоданчик завжди запакований щє з минулого року, але не збираюсь нікуди їхати, допомагаю арміі тут.
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18.10.2022 23:12 Ответить
Завжди гадав, що регулярному війську допомагає пентагон.
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18.10.2022 23:27 Ответить
Людиии!!!! Перестаньте собачиться. Пора заметить, что уже год Запад разговаривает с Украиной через СМИ. Очнвидно считают это продуктивнее. Год назад они буквально с пеной у рта предупреждали. А их в грубой форме посылали лесом по маршруту кацапского корабля. И если сейчас этот чиновник что-то говорит, значит есть основания для этого. Просто примите к сведению. Если ситуация поменяется, то он будет первым, кто это анонсирует.
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18.10.2022 23:02 Ответить
Если ситуация поменяется, мы узнаем об этом 1-ми. Мерси
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18.10.2022 23:16 Ответить
О принятии решения, поверьте они будут знать заранее.
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18.10.2022 23:27 Ответить
и что это изменит? мы услышим очередное блеяние что "НАТО не сторона конфликта"? так мило....
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18.10.2022 23:35 Ответить
Да уже по-моему дети знают список того, что будет перемелено в труху.
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18.10.2022 23:39 Ответить
может быть. Жаль, чо мы этого уже потом не увидим.
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18.10.2022 23:43 Ответить
Как мне кажется сейчас куда опаснее по масштабам не тактическая ракета, а ЗАЭС. В сравнении это как дрон против томагавка.
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19.10.2022 00:03 Ответить
и это тоже возможно.
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19.10.2022 00:07 Ответить
 
 