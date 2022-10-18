Ризик ядерного удару Росії по Україні є низьким, - Столтенберг
У поточній ситуації НАТО вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил.
Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми проводимо уважний моніторинг того, що вони (росіяни - ред) роблять. Ми є пильними, особливо зараз, коли вони зараз мають намір провести ядерні навчання. Ризик використання ядерної зброї проти України є низьким. Але, безумовно, потенційний удар та наслідки такого кроку можуть бути настільки великими, що ми маємо сприймати це дуже серйозно. Ми чітко доводимо до Москви, що будуть важкі наслідки для самої Росії, якщо вони використають ядерну зброю в Україні. Зараз ми не бачимо жодних змін в їх ядерному позиціонуванні або готовності. Але, безумовно, ми продовжуємо постійний моніторинг", - заявив Столтенберг.
Він зауважив, що Альянс має бути готовим до будь-якого сценарію. Наразі Кремль своєю ядерною риторикою намагається залякати союзників, та примусити їх відмовитися від підтримки України, щоб Путін міг отримати перемогу над Україною.
Столтенберг відмовився конкретизувати, якою саме може бути відповідь НАТО, якщо кремлівське керівництво наважиться скористатися ядерною зброєю.
"Це залежить від того, якою буде ця атака, від обставин та контексту. Але ми ніколи не надаватимемо переваг потенційному нападнику, інформуючи його, як точно ми маємо намір відповідати. Вони (росіяни – ред.) знають, що наслідки будуть важкими, і ми повторювали це послання кілько разів протягом минулих тижнів", - сказав Столтенберг.
За його словами, НАТО має різні шляхи реагування, і вони не обов’язково будуть пов’язані із застосуванням ядерної зброї. Як зазначив генсек НАТО наразі обставини, за яких союзники зважатимуть на застосування ядерної зброї у відповідь, є "дуже віддаленими".
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Если в России эта игра - это игра для внутреннего потребления, то в Беларуси это не прокатит, потому что 90% населения против участия белорусов в этой войне. То есть общество действительно очень хорошо понимает, но для кого это делается? Для Лукашенко и его свиты.
Меня шокировали и когда я был там послом, и сейчас сидящие вокруг него деды. Они не просто живут во вчерашнем дне. Они живут в позавчерашнем дне. Именно этого многие специалисты в Украине сейчас не понимают.
В Москве действует обычная бандитская схема кооператива «Озеро». И она работает по таким законам. Посмотрите, что сейчас происходит в российской армии - бандитские законы, это клика.
Что такое Беларусь? Это наиболее рафинированный «совок». Эта геронтократия, которая в голове Лукашенко сидит, и эта суматоха, которая сейчас началась после провала, - это случившееся после смерти Брежнева, когда они не знали, что делать, за что хвататься. Важно, что нет подготовленной группы людей, которые все это схватят.
Альтернатива тому, чтобы там строить демократическое государство, это то, что Путин войдет туда и поставит своего генерал-губернатора. Эта нервозность Лукашенко с возможностью развития такого варианта еще придает нервозности. Потому что он понимает, что не выполнил указание Путина о начале наступления. Поэтому провалились встречи с европейскими политиками, провалились какие-либо контакты с Украиной, потому что искал эти контакты, еще и не выполнил указания «пахана». Это конец. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/10/18/520441/
Відповідь напрошується тільки одна: ніхто у європі не хоче побачити Гіганської хвилі втікачів від ядерних вибухів.
А своєму народові бажаю, наступним президентом не забути обрати чергового мікі-мауса.