Ризик ядерного удару Росії по Україні є низьким, - Столтенберг

У поточній ситуації НАТО вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми проводимо уважний моніторинг того, що вони (росіяни - ред) роблять. Ми є пильними, особливо зараз, коли вони зараз мають намір провести ядерні навчання. Ризик використання ядерної зброї проти України є низьким. Але, безумовно, потенційний удар та наслідки такого кроку можуть бути настільки великими, що ми маємо сприймати це дуже серйозно. Ми чітко доводимо до Москви, що будуть важкі наслідки для самої Росії, якщо вони використають ядерну зброю в Україні. Зараз ми не бачимо жодних змін в їх ядерному позиціонуванні або готовності. Але, безумовно, ми продовжуємо постійний моніторинг", - заявив Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс має бути готовим до будь-якого сценарію. Наразі Кремль своєю ядерною риторикою намагається залякати союзників, та примусити їх відмовитися від підтримки України, щоб Путін міг отримати перемогу над Україною.

Також читайте: Немає ознак того, що в рамках ядерних навчань РФ застосовуватиме зброю масового знищення в Україні, - Білий дім

Столтенберг відмовився конкретизувати, якою саме може бути відповідь НАТО, якщо кремлівське керівництво наважиться скористатися ядерною зброєю.

"Це залежить від того, якою буде ця атака, від обставин та контексту. Але ми ніколи не надаватимемо переваг потенційному нападнику, інформуючи його, як точно ми маємо намір відповідати. Вони (росіяни – ред.) знають, що наслідки будуть важкими, і ми повторювали це послання кілько разів протягом минулих тижнів", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО має різні шляхи реагування, і вони не обов’язково будуть пов’язані із застосуванням ядерної зброї. Як зазначив генсек НАТО наразі обставини, за яких союзники зважатимуть на застосування ядерної зброї у відповідь, є "дуже віддаленими".

Також читайте: Сили НАТО розпочали ядерні навчання в Європі: Це не пов’язано з поточними світовими подіями