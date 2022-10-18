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Ризик ядерного удару Росії по Україні є низьким, - Столтенберг

столтенберг,йенс

У поточній ситуації НАТО вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми проводимо уважний моніторинг того, що вони (росіяни - ред) роблять. Ми є пильними, особливо зараз, коли вони зараз мають намір провести ядерні навчання. Ризик використання ядерної зброї проти України є низьким. Але, безумовно, потенційний удар та наслідки такого кроку можуть бути настільки великими, що ми маємо сприймати це дуже серйозно. Ми чітко доводимо до Москви, що будуть важкі наслідки для самої Росії, якщо вони використають ядерну зброю в Україні. Зараз ми не бачимо жодних змін в їх ядерному позиціонуванні або готовності. Але, безумовно, ми продовжуємо постійний моніторинг", - заявив Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс має бути готовим до будь-якого сценарію. Наразі Кремль своєю ядерною риторикою намагається залякати союзників, та примусити їх відмовитися від підтримки України, щоб Путін міг отримати перемогу над Україною.

Також читайте: Немає ознак того, що в рамках ядерних навчань РФ застосовуватиме зброю масового знищення в Україні, - Білий дім

Столтенберг відмовився конкретизувати, якою саме може бути відповідь НАТО, якщо кремлівське керівництво наважиться скористатися ядерною зброєю.

"Це залежить від того, якою буде ця атака, від обставин та контексту. Але ми ніколи не надаватимемо переваг потенційному нападнику, інформуючи його, як точно ми маємо намір відповідати. Вони (росіяни – ред.) знають, що наслідки будуть важкими, і ми повторювали це послання кілько разів протягом минулих тижнів", - сказав Столтенберг.

За його словами, НАТО має різні шляхи реагування, і вони не обов’язково будуть пов’язані із застосуванням ядерної зброї. Як зазначив генсек НАТО наразі обставини, за яких союзники зважатимуть на застосування ядерної зброї у відповідь, є "дуже віддаленими". 

Також читайте: Сили НАТО розпочали ядерні навчання в Європі: Це не пов’язано з поточними світовими подіями

Автор: 

НАТО (6429) ядерна зброя (1149) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+16
заберіть цього вже нарешті і поставте у НАТО Бориса Чуприну !

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18.10.2022 21:59
+7
Зате рівень триндіння Столтенберга є зависоким. Хіба він не мусить час від часу займатися військами та озброєнням?
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18.10.2022 21:57
+5
Хух почти отлягло. ))
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18.10.2022 21:53
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Хух почти отлягло. ))
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18.10.2022 21:53 Відповісти
А як НАТО оцінює вірогідність удару по варонєжу?
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18.10.2022 21:55 Відповісти
Так от по хуЭйску ******* с сушки-камикадзе, это чтобы - ТРИПИЩИТЕ ПИНДОСЫ И АНГЛОСЕКСЫ!!!11 БЕй сваих штобы чужие баялись!
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19.10.2022 07:32 Відповісти
Или вон декацапизация, денацификация и демилитаризация орков на белгородском полигоне в Белгородской Народной Республике
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19.10.2022 07:48 Відповісти
Я згоден з вами, пане Столтенбергу. Мені подобається хід нашої з вами думки. 🤝
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18.10.2022 21:57 Відповісти
Зате рівень триндіння Столтенберга є зависоким. Хіба він не мусить час від часу займатися військами та озброєнням?
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18.10.2022 21:57 Відповісти
Навряд чи, в нього для цього цілі структури, які цим займаються без його безпосереднього втручання.
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18.10.2022 21:59 Відповісти
а чи правильно зрозуміють війська те, чим час од часу з ними буде займатися Столтенберг?
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18.10.2022 22:05 Відповісти
заберіть цього вже нарешті і поставте у НАТО Бориса Чуприну !

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18.10.2022 21:59 Відповісти
Ну, поки що можна і на шашлики. Аж від серця відлягло.
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18.10.2022 22:06 Відповісти
...Если все же мир поймет, что для того чтобы закрепить победу и она была долговременной, то очевидно, что нужно формат Рамштайн превращать в глобальную и континентальную систему безопасности, находить механизмы, как в его рамках вещать НАТО, AUKUS другим, и буквально в режиме онлайн управлять и влиять на ситуацию. Перспектив при таком развитии событий у Путина, у Лукашенко абсолютно нет.

Если в России эта игра - это игра для внутреннего потребления, то в Беларуси это не прокатит, потому что 90% населения против участия белорусов в этой войне. То есть общество действительно очень хорошо понимает, но для кого это делается? Для Лукашенко и его свиты.

Меня шокировали и когда я был там послом, и сейчас сидящие вокруг него деды. Они не просто живут во вчерашнем дне. Они живут в позавчерашнем дне. Именно этого многие специалисты в Украине сейчас не понимают.

В Москве действует обычная бандитская схема кооператива «Озеро». И она работает по таким законам. Посмотрите, что сейчас происходит в российской армии - бандитские законы, это клика.

Что такое Беларусь? Это наиболее рафинированный «совок». Эта геронтократия, которая в голове Лукашенко сидит, и эта суматоха, которая сейчас началась после провала, - это случившееся после смерти Брежнева, когда они не знали, что делать, за что хвататься. Важно, что нет подготовленной группы людей, которые все это схватят.

Альтернатива тому, чтобы там строить демократическое государство, это то, что Путин войдет туда и поставит своего генерал-губернатора. Эта нервозность Лукашенко с возможностью развития такого варианта еще придает нервозности. Потому что он понимает, что не выполнил указание Путина о начале наступления. Поэтому провалились встречи с европейскими политиками, провалились какие-либо контакты с Украиной, потому что искал эти контакты, еще и не выполнил указания «пахана». Это конец. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/10/18/520441/
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18.10.2022 22:06 Відповісти
Будет ржачно, если все зассут делать эту глобальную систему на своей территории "чтобы не стать стороной конфликта" и постепенно запилят её в Украине силами всего мира)
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18.10.2022 22:13 Відповісти
НАТО купите себе квантовый компьютер )У поточній ситуації НАТО вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низький
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18.10.2022 22:07 Відповісти
А то устроили ромашку )
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18.10.2022 22:14 Відповісти
Слава Украине
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18.10.2022 22:08 Відповісти
Героем Слава
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18.10.2022 22:10 Відповісти
фух..як на сьогодні ,то заспокоїв
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18.10.2022 22:12 Відповісти
Щось воно розкукарікалось сьогодні. Коли йому вже на пенсію, панове?
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18.10.2022 22:13 Відповісти
кукарікають кацапи, ти щось поплутав.
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18.10.2022 22:15 Відповісти
Ну розПзділось. Від того суть не міняється
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18.10.2022 22:18 Відповісти
На місці гастарбайтера у еміратах я б трохи з більшою повагою писав би про союзників України на українських форумах.
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18.10.2022 22:21 Відповісти
Гастарбайтер - то ти, хамло, стули, бо дує. Я тебе не питала, що мені про Столтенберга говорити. Ти ще й сліпе надодачу, бо я не писала про партнерів, а про конкретну постать. Приходь повз, говнопатріот
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18.10.2022 22:37 Відповісти
Конкретна постать - офіційний представник наших партнерів, тому я ввічливо вказав на некоректність обраного Вами тону у Вашої ситуаціі, яка склалася, мадемузель.
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18.10.2022 22:41 Відповісти
А я вважаю, що конкретна постать зробила дуже мало для таких гучних заяв. І не треба мені казати про узгодження всередині альянсу. Так вони є, але не більші від того, якби були поодинці. І в тому заслуга далеко не Столтенберга, а самих свідомих країн
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18.10.2022 22:45 Відповісти
Ну от як ви пропонуєте до цього відноситися? Я, із прапорцем України вважаю, що в мене недостатньо інформаціі щодо того, що саме зробила ця конкретна постать, крім належного виконання посадової інструкціі. Ви, із прапорцем еміратів, чомусь маєте більшу обізнаність у цьому питанні. То може ви хоча б у парі слів розповісте свої інсайди, щодо того, що там його посадова інструкція визначає у якості коефіцієнту гучності заяви до виконаних посадових обов'язків?
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18.10.2022 22:51 Відповісти
Його заяви дуже неоднозначні і, на мою думку, більше підбурюють (уйла. Я говорю саме про заяви. Іноді краще просто мовчати і робити діло (або не робити і теж мовчати)
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19.10.2022 06:51 Відповісти
В 2019 році 73% вибрали прикол, не кажіть ,що не *Ви*, що не Україна тоді заявила на поржать в очі тварині, Зараз втрачаєм найкращих Укранїнців, весело???
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18.10.2022 22:27 Відповісти
Несе якусь пургу у стилі шмаркатого. Хіба ядерні навчання не є проготуванням до ядерного удару. Хіба збіговисько парашних віськ на нашому кордоні не було черговим етапом нападу? Навіть, відсутність в аптеці йодиду калію не можна пояснити інакше, як працьовитістю *********** мерзоти.
Відповідь напрошується тільки одна: ніхто у європі не хоче побачити Гіганської хвилі втікачів від ядерних вибухів.
А своєму народові бажаю, наступним президентом не забути обрати чергового мікі-мауса.
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18.10.2022 22:53 Відповісти
Яка може бути хвиля від незавданого вибуху? Хоче там щось Європа, чи не хоче, а у випадку завдання такого удару хвиля зайде.
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18.10.2022 23:00 Відповісти
Хто не голосував за мікімауса, вже пакує валізи.
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18.10.2022 23:06 Відповісти
Я голосував за Порошенко в обох турах. Нічого навіть не збираюсь пакувати.
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18.10.2022 23:11 Відповісти
Ну, точніше тривожний чумоданчик завжди запакований щє з минулого року, але не збираюсь нікуди їхати, допомагаю арміі тут.
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18.10.2022 23:12 Відповісти
Завжди гадав, що регулярному війську допомагає пентагон.
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18.10.2022 23:27 Відповісти
Людиии!!!! Перестаньте собачиться. Пора заметить, что уже год Запад разговаривает с Украиной через СМИ. Очнвидно считают это продуктивнее. Год назад они буквально с пеной у рта предупреждали. А их в грубой форме посылали лесом по маршруту кацапского корабля. И если сейчас этот чиновник что-то говорит, значит есть основания для этого. Просто примите к сведению. Если ситуация поменяется, то он будет первым, кто это анонсирует.
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18.10.2022 23:02 Відповісти
Если ситуация поменяется, мы узнаем об этом 1-ми. Мерси
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18.10.2022 23:16 Відповісти
О принятии решения, поверьте они будут знать заранее.
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18.10.2022 23:27 Відповісти
и что это изменит? мы услышим очередное блеяние что "НАТО не сторона конфликта"? так мило....
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18.10.2022 23:35 Відповісти
Да уже по-моему дети знают список того, что будет перемелено в труху.
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18.10.2022 23:39 Відповісти
может быть. Жаль, чо мы этого уже потом не увидим.
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18.10.2022 23:43 Відповісти
Как мне кажется сейчас куда опаснее по масштабам не тактическая ракета, а ЗАЭС. В сравнении это как дрон против томагавка.
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19.10.2022 00:03 Відповісти
и это тоже возможно.
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19.10.2022 00:07 Відповісти
 
 