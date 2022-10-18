Зеленский: Немецкая IRIS-T – действительно эффективная система ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил новую германскую противоракетную систему IRIS-T.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Благодарю всех партнеров, которые помогают нам с противовоздушной и противоракетной обороной. Например, очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T. Это действительно эффективная система. Работаем с партнерами, чтобы дать еще больше защиты украинскому небу", - сказал он.

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