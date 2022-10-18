Зеленский: Немецкая IRIS-T – действительно эффективная система ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил новую германскую противоракетную систему IRIS-T.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
"Благодарю всех партнеров, которые помогают нам с противовоздушной и противоракетной обороной. Например, очень хорошо показала себя немецкая IRIS-T. Это действительно эффективная система. Работаем с партнерами, чтобы дать еще больше защиты украинскому небу", - сказал он.
Топ комментарии
+28 5 копійок
показать весь комментарий18.10.2022 23:07
+21 kelt kant
показать весь комментарий18.10.2022 23:15
+20 vidasik
показать весь комментарий18.10.2022 23:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
слишком хрупкий и подвержен повреждениям...
летят стаями парочка попадет в аеростат....а как горят аеростаты ми прекрасно знаем на примере Гинденбурга...
взорвется в сети - один осколок в аэростат и...
затраты и время на создания аэростата...
есть еще много минусов...нужно всегда поддерживать в рабочем состоянии и это сделать сложно.. потребуется целая команда...
- візьмемо відстань 200 м.
- 3 ешелони по висоті (наприклад 20, 50, 70, бо вертикально я думаю падати вони не будуть, хоча не факт)
- візьмемо ширину одного аеростату наприклад метрів 20
Виходить що довжина окружності з радіусом 200 м складає l = 2πr більше 600 м. Перекрити повністю одне коло 600/20 = 30 аеростатів , 3 кола 90 ...
ПРОСТО БРЄД
Під час 2-ї світової аеростати над містами запускались на тросах у великій кількості на різних висотах, щоб вночі (бо вдень бомбити міста це просто було самогубство) мішати бомбардувальникам опуститись на малу висоту і влучно відбомбитись (плюс враховуйте не було GPS та було глобальне світломаскування під страхом розстрілу). Зараз це недоречно, тому і не застосовується.
ще можна натренувати бойових гусаків щоб при наближенні дрона вони в лапках тримали ці сітки і ловили їх)))))))