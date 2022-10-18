Зеленський: Німецька IRIS-T – справді ефективна система ППО
Президент України Володимир Зеленський високо оцінив нову німецьку протиракетну систему IRIS-T.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Дякую всім партнерам, які допомагають нам із протиповітряною та протиракетною обороною. Наприклад, дуже добре показала себе німецька IRIS-T. Це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу", - сказав він.
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слишком хрупкий и подвержен повреждениям...
летят стаями парочка попадет в аеростат....а как горят аеростаты ми прекрасно знаем на примере Гинденбурга...
взорвется в сети - один осколок в аэростат и...
затраты и время на создания аэростата...
есть еще много минусов...нужно всегда поддерживать в рабочем состоянии и это сделать сложно.. потребуется целая команда...
- візьмемо відстань 200 м.
- 3 ешелони по висоті (наприклад 20, 50, 70, бо вертикально я думаю падати вони не будуть, хоча не факт)
- візьмемо ширину одного аеростату наприклад метрів 20
Виходить що довжина окружності з радіусом 200 м складає l = 2πr більше 600 м. Перекрити повністю одне коло 600/20 = 30 аеростатів , 3 кола 90 ...
ПРОСТО БРЄД
Під час 2-ї світової аеростати над містами запускались на тросах у великій кількості на різних висотах, щоб вночі (бо вдень бомбити міста це просто було самогубство) мішати бомбардувальникам опуститись на малу висоту і влучно відбомбитись (плюс враховуйте не було GPS та було глобальне світломаскування під страхом розстрілу). Зараз це недоречно, тому і не застосовується.
ще можна натренувати бойових гусаків щоб при наближенні дрона вони в лапках тримали ці сітки і ловили їх)))))))