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Зеленський: Німецька IRIS-T – справді ефективна система ППО

зеленський

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив нову німецьку протиракетну систему IRIS-T.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Дякую всім партнерам, які допомагають нам із протиповітряною та протиракетною обороною. Наприклад, дуже добре показала себе німецька IRIS-T. Це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу", - сказав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Іран (2017) росія (65002) дрони (4648)


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Топ коментарі
+28
Нашу ракетну програму ти зарубав, а тепер бігаєш по світу з протягнутою рукою.
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18.10.2022 23:07
+21
працювальник хрєнов... краще розкажи, як твое ДБР у 2020 р. вилучило клістрони з наших частин ППО на Київщині та на півдні України, відкривши таким чином небо для твоїх москальських оманських партнерів, підготувавши країну до "шашличків"... І, як вияснилося, деякі клістрони не були повернені в частини ППО навіть у середині цього року!!! Коли вже йшла повномасштабна війна, а ти, гнусавий москальський обдовбиш звинувачував наших західних партнерів, що вони, буцім-то не хочуть закрити нам небо...
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18.10.2022 23:15
+20
Nemecki gepard Ukraine krasyvo
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18.10.2022 23:18
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Поразительно!!! Меня ботом назвал и одновременно подлизал опять шмаркле! Ты гениален.
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19.10.2022 02:27 Відповісти
Интересно, можно ли теоретически против шахидов защититься поставив гигантские мангалы? Железная решетка на 4х ножках над подстанцией, шахид сверху не пролезет.
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19.10.2022 00:35 Відповісти
Сети на аэростатах примера ВВ2 тут будет намного эффективнее.
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19.10.2022 00:46 Відповісти
та ну...глупость...
слишком хрупкий и подвержен повреждениям...
летят стаями парочка попадет в аеростат....а как горят аеростаты ми прекрасно знаем на примере Гинденбурга...
взорвется в сети - один осколок в аэростат и...
затраты и время на создания аэростата...
есть еще много минусов...нужно всегда поддерживать в рабочем состоянии и это сделать сложно.. потребуется целая команда...
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19.10.2022 00:54 Відповісти
Ну якщо ви збираєтесь аеростат воднем наповнювати як німці в свій час,то так будуть горіти.Зараз аеростати гелієм наповнюють(він не горить)-це так для інформації.))Ну а команда хіба що для споживання ковбаси не потрібна...)
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19.10.2022 01:17 Відповісти
Визначте кількість аеростатів, необхідну для захисту наприклад Києва (1000, чи 10 000) і помножте на вартість одного (5 000 чи 20 000, приблизно). І це тільки одне місто. А ще зараз не сорокові роки минулого століття, про місця встановлення аеростатів москалі будуть знать за 10' і спрямують дрони іншим маршрутом. Я думаю що це дуже дорого, неефективно і поки організується, то або у москалів дрони закінчаться, або рашка розвалиться. Тому лишіть вже цю ідею ...
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19.10.2022 10:09 Відповісти
Ви все правильно написали за виключенням одного моменту.Аеростат для оборони міста чи тим більше області не годиться.А от для загородження об'єкта.наприклад електростанції чи моста,окремого підприємства від цих "мопедів" може виявитись дуже ефективним.Можна спробувати там ресурсу великого не потрібно,технологія елементарна.
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19.10.2022 11:03 Відповісти
можна замінити повітряними кулями якими керувати причепленими тросами з землі......повітряних куль вдосталь є....я думав спочатку що це жарт - ан ні ..... аеростати для таких цілей використовувались.....(див. нижче).
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19.10.2022 11:49 Відповісти
У нас дуже, дуже багато об'єктів критичної інфраструктури. Захищати треба не над об'єктом, а хотя би за декілька сот метрів. Напрямок удару невідомий, дрон може підійти з любого боку, висота теж невідома, від пару км до пату десятків метрів. Захистити один малий точковий об'єкт, наприклад підстанцію .... А давайте порахуємо:
- візьмемо відстань 200 м.
- 3 ешелони по висоті (наприклад 20, 50, 70, бо вертикально я думаю падати вони не будуть, хоча не факт)
- візьмемо ширину одного аеростату наприклад метрів 20
Виходить що довжина окружності з радіусом 200 м складає l = 2πr більше 600 м. Перекрити повністю одне коло 600/20 = 30 аеростатів , 3 кола 90 ...
ПРОСТО БРЄД

Під час 2-ї світової аеростати над містами запускались на тросах у великій кількості на різних висотах, щоб вночі (бо вдень бомбити міста це просто було самогубство) мішати бомбардувальникам опуститись на малу висоту і влучно відбомбитись (плюс враховуйте не було GPS та було глобальне світломаскування під страхом розстрілу). Зараз це недоречно, тому і не застосовується.
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19.10.2022 11:52 Відповісти
а, ти жартуєш )))) я спочатку не зрозумів )))))
ще можна натренувати бойових гусаків щоб при наближенні дрона вони в лапках тримали ці сітки і ловили їх)))))))
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19.10.2022 01:09 Відповісти
ні, ти не жартуєш, ну то вибач ))). Все-таки це використовувалось. ЦЕ Загороджувальні аеростати є в вікі стаття


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19.10.2022 11:47 Відповісти
Приблизно про таку конструкцію і малось на увазі.При підльоті ці мопеди знижуються.Можно розрахувати типову траекторію атаки.
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19.10.2022 13:39 Відповісти
На самом деле страшная ситуация - захотят партнеры дать оружие - дадут, не захотят - не дадут. Турция - пример, как почти все они имеют свое. США им говорит - не дадим беспилотники, Канада говорит - не дадим двигатели и камеры.... А турки говорят, ОК, уже есть свое.
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19.10.2022 06:13 Відповісти
це наше найслабкіше місце - союзники. Лише на Польщу и Прибалтику можна розраховувати, ну і на Британію.
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19.10.2022 07:45 Відповісти
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