Зеленський: Німецька IRIS-T – справді ефективна система ППО

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив нову німецьку протиракетну систему IRIS-T.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Дякую всім партнерам, які допомагають нам із протиповітряною та протиракетною обороною. Наприклад, дуже добре показала себе німецька IRIS-T. Це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу", - сказав він.

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