ВСУ уничтожили уже 223 дрона-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные Силы

Украинские защитники за 36 суток сбили уже 223 дрона-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 19 октября, с первого случая сбивания на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136" (13 сентября 2022 года, г. Купянск), противовоздушной обороной Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 223 БпЛА этого типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к уничтожению барражирующих боеприпасов "Shahed-136", которые оккупанты маркируют как "Герань-2", привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.

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