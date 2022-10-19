ВСУ уничтожили уже 223 дрона-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные Силы
Украинские защитники за 36 суток сбили уже 223 дрона-камикадзе "Shahed-136".
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 19 октября, с первого случая сбивания на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136" (13 сентября 2022 года, г. Купянск), противовоздушной обороной Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 223 БпЛА этого типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к уничтожению барражирующих боеприпасов "Shahed-136", которые оккупанты маркируют как "Герань-2", привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.
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Якось так. Приблизно.
Себе? Хах.
Смішно.
Комплекси надає не США. А Європа.
США не надає нічого що може мати якісь круті технології. США зажали древні БПЛА. До речі в цей час британці по слухах дали самі передові мікро дрони...
РЕБ проти афар точно ніхто не дасть, бо на основі афар в сша велика частина військового зв'язку. Ті ж старлінки це афар... По факту цивільна версія того що армія США використовує мінімум 50 років. Тому навіть якщо технологія протидії існує нею ділитись не будуть.
Вообщем, угроза от шахидов стала постоянной и нужно их сбивать не применяя ракеты С-300 и Бук, ибо это не вариант. Только "дешевым" оружием или тем у которого боезапас не ограничен.
Треба в місяць робити по десять тисяч. Із ціною до 30 тисяч доларів за одиницю максимум.
Тоді ними можна буде навести шороху. Інакше це буде одним із найбільших розчарувань.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте наши захисникам