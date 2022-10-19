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ЗСУ знищили вже 223 дрони-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ,дрони

Українські захисники за 36 діб збили вже 223 дрони-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136" (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу", - йдеться в повідомленнію

Зазначається, що до знищення баражуючих боєприпасів "Shahed-136", які окупанти маркують як "Герань-2", залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

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ЗСУ знищили вже 223 дрони-камікадзе Shahed-136, - Повітряні Сили 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Хороший результат, ну что же с учётом не сбитых, минимум 300 штук Шахидов уже рашисты использовали. По сути всю первую партию. Производство их в Иране ведётся мелкосерийное, но 300 штук в месяц сделать иранцы могут. Собственно похоже это и будет именно та цифра, которую противник будет применять в течении месяца. Закрнтрактовали их 2400 штук. Т.е. на 8 месяцев, но наверняка будут продлевать, если война продолжится.
Вообщем, угроза от шахидов стала постоянной и нужно их сбивать не применяя ракеты С-300 и Бук, ибо это не вариант. Только "дешевым" оружием или тем у которого боезапас не ограничен.
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19.10.2022 11:20
+1
Проблема в тому що ці дрони не посадити, навіть якщо скажумо якимось чином ми зможемо перехопити управління в повітрі єдиний варіант це давати безпілотнику нову ціль
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19.10.2022 11:22
+1
проблема в том, что ты не понимаешь, как работаю противодронные системы постановки помех, о которых (надеюсь) говорит Столтенберг. Условно говоря где-то в поле стоит такая система, далеко от прикрываемого обьекта, засекает дрон, работает по нему и он не перехватывается, не получается новую цель, а просто и тупо падает там же и взрывается.
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19.10.2022 11:26
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Це не те що треба. Там у дронах кажуть афар. Якщо це так то ніяке реб працювати не буде бо реб це вигадка пропаганди.
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19.10.2022 11:28 Відповісти
ты хочешь убедить себя, что американцы его не изучили и не знают как это работает?)
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19.10.2022 12:43 Відповісти
Пояснювали. Якщо збивається зв*язок, перемикається автоматом налаштування на координати цілі. Точність падає, але результат може бути.
Якось так. Приблизно.
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19.10.2022 12:58 Відповісти
они, Запад (в лице не важно кого) это знают и изучили. А люди хай кажуть
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19.10.2022 14:47 Відповісти
Американці?

Себе? Хах.

Смішно.

Комплекси надає не США. А Європа.

США не надає нічого що може мати якісь круті технології. США зажали древні БПЛА. До речі в цей час британці по слухах дали самі передові мікро дрони...

РЕБ проти афар точно ніхто не дасть, бо на основі афар в сша велика частина військового зв'язку. Ті ж старлінки це афар... По факту цивільна версія того що армія США використовує мінімум 50 років. Тому навіть якщо технологія протидії існує нею ділитись не будуть.
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19.10.2022 12:58 Відповісти
они, Запад (в лице не важно кого) это знают и изучили. А люди хай кажуть
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19.10.2022 14:48 Відповісти
Хороший результат, ну что же с учётом не сбитых, минимум 300 штук Шахидов уже рашисты использовали. По сути всю первую партию. Производство их в Иране ведётся мелкосерийное, но 300 штук в месяц сделать иранцы могут. Собственно похоже это и будет именно та цифра, которую противник будет применять в течении месяца. Закрнтрактовали их 2400 штук. Т.е. на 8 месяцев, но наверняка будут продлевать, если война продолжится.
Вообщем, угроза от шахидов стала постоянной и нужно их сбивать не применяя ракеты С-300 и Бук, ибо это не вариант. Только "дешевым" оружием или тем у которого боезапас не ограничен.
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19.10.2022 11:20 Відповісти
Проблема в тому що ці дрони не посадити, навіть якщо скажумо якимось чином ми зможемо перехопити управління в повітрі єдиний варіант це давати безпілотнику нову ціль
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19.10.2022 11:22 Відповісти
проблема в том, что ты не понимаешь, как работаю противодронные системы постановки помех, о которых (надеюсь) говорит Столтенберг. Условно говоря где-то в поле стоит такая система, далеко от прикрываемого обьекта, засекает дрон, работает по нему и он не перехватывается, не получается новую цель, а просто и тупо падает там же и взрывается.
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19.10.2022 11:26 Відповісти
Я впевнений що США мають технології перехоплення управління для таких мопедів, більше того наші успішно приземляють в тому числі кацапські орлани
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19.10.2022 11:28 Відповісти
А тепер питання - скільки дронів зможе в місяць виготовляти наша промисловість? Хоча б пару тисяч буде? Бо все що менше цієї суми це вирок.
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19.10.2022 11:26 Відповісти
Дай боже не 0
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19.10.2022 11:28 Відповісти
Я вірю що зроблять. Проблема в тому що це напевне буде ручна збірка де дрон буде коштувати від мільйона доларів і буде їх десятка два на місяць максимум. А це тупо те саме щоб взагалі не робити. Результату застосування видно не буде.

Треба в місяць робити по десять тисяч. Із ціною до 30 тисяч доларів за одиницю максимум.

Тоді ними можна буде навести шороху. Інакше це буде одним із найбільших розчарувань.
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19.10.2022 11:31 Відповісти
Це автоматизація процесу що у нас в державі неможливо, навіть просто виготовити устаткування займе роки, потрібно щоб польша будувала у себе на території завод, от тоді щось може вийти.
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19.10.2022 11:41 Відповісти
Необходимо вокруг критической инфраструктуры - потенциальных целей дронов -ТЕС, подстанций, мостов и т.п. создавать посты ПВО с ЗУ и крупнокалиберными пулеметами, обучить расчеты зенитной стрельбе. Лучше разместить их на пикапах, создать подвижные зенитные посты и перемещать к объектам атак. Дронов у них много и надо научиться от них обороняться. Строения ТЕС и подстанций можно защитить бетонными блоками.
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19.10.2022 12:09 Відповісти
Дякую, рідненькі.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте наши захисникам
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19.10.2022 12:37 Відповісти
Наразі Іран продав РФ 1750 дронів.
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19.10.2022 12:52 Відповісти
 
 