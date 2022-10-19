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ЗСУ знищили вже 223 дрони-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні Сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники за 36 діб збили вже 223 дрони-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136" (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу", - йдеться в повідомленнію
Зазначається, що до знищення баражуючих боєприпасів "Shahed-136", які окупанти маркують як "Герань-2", залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.
Топ коментарі
+4 Alex_Dimitrov
показати весь коментар19.10.2022 11:20
+1 Player New
показати весь коментар19.10.2022 11:22
+1 Alex_Dimitrov
показати весь коментар19.10.2022 11:26
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Будь ласка, зачекайте...
Якось так. Приблизно.
Себе? Хах.
Смішно.
Комплекси надає не США. А Європа.
США не надає нічого що може мати якісь круті технології. США зажали древні БПЛА. До речі в цей час британці по слухах дали самі передові мікро дрони...
РЕБ проти афар точно ніхто не дасть, бо на основі афар в сша велика частина військового зв'язку. Ті ж старлінки це афар... По факту цивільна версія того що армія США використовує мінімум 50 років. Тому навіть якщо технологія протидії існує нею ділитись не будуть.
Вообщем, угроза от шахидов стала постоянной и нужно их сбивать не применяя ракеты С-300 и Бук, ибо это не вариант. Только "дешевым" оружием или тем у которого боезапас не ограничен.
Треба в місяць робити по десять тисяч. Із ціною до 30 тисяч доларів за одиницю максимум.
Тоді ними можна буде навести шороху. Інакше це буде одним із найбільших розчарувань.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте наши захисникам