Сбит вертолет оккупантов в Херсонской области, - ОК "Південь"

Сбит вертолет оккупантов на Юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

"19 октября, около 10:30 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Південь" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - говорится в сообщении.

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