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Новости Война
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Сбит вертолет оккупантов в Херсонской области, - ОК "Південь"

вертоліт,ка52

Сбит вертолет оккупантов на Юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

"19 октября, около 10:30 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Південь" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Россияне составили под Антоновским мостом импровизированную переправу из барж. ФОТО со спутника

армия РФ (19123) потери (4378) вертолёт (1103) Херсонская область (4735)


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Надіюсь там і жмури не вижили.
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19.10.2022 11:37 Ответить
а как они выживут, обычно там все на атомы, одни скелеты отстаются фрагментами.
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19.10.2022 17:14 Ответить
очень жаль... очень жаль что сбили только один кацолет... одно греет - дай Бог, свинопасный экипаж тоже подох....
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19.10.2022 11:38 Ответить
АналоГовнеты путлера горят что мартеновская печь ...🔥🔥🔥..курица🐔🐔на Гербе РАБzzeи нарвалась на Украинский ТРИЗУБ 🔱🔱🔱,,, Слава ЗСУ 💪♥️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧
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19.10.2022 11:43 Ответить
Ударный вертолёт... Наверное, о землю ударился.
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19.10.2022 12:19 Ответить
Еще бывает выкидной нож



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19.10.2022 14:31 Ответить
 
 