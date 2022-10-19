Сбит вертолет оккупантов в Херсонской области, - ОК "Південь"
Сбит вертолет оккупантов на Юге Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
"19 октября, около 10:30 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Південь" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Анатолий Воробей #522886
показать весь комментарий19.10.2022 11:37 Ответить Мне нравится 15
Aleksey NotBad
показать весь комментарий19.10.2022 17:14 Ответить Мне нравится 0
Joshua Merlin
показать весь комментарий19.10.2022 11:38 Ответить Мне нравится 4
Senator #518037
показать весь комментарий19.10.2022 11:43 Ответить Мне нравится 5
boris kravchenko #517295
показать весь комментарий19.10.2022 12:19 Ответить Мне нравится 4
Евгений Пономарев #542031
показать весь комментарий19.10.2022 14:31 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль