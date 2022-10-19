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Збито російський вертоліт Ка-52 на Херсонщині, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вертоліт,ка52

Збито вертоліт окупантів на Півдні України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"19 жовтня, близько 10:30 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - йдеться у повідмленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський гелікоптер намагався атакувати позиції ЗСУ під Херсоном, але був знищений, - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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Надіюсь там і жмури не вижили.
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19.10.2022 11:37 Відповісти
а как они выживут, обычно там все на атомы, одни скелеты отстаются фрагментами.
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19.10.2022 17:14 Відповісти
очень жаль... очень жаль что сбили только один кацолет... одно греет - дай Бог, свинопасный экипаж тоже подох....
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19.10.2022 11:38 Відповісти
АналоГовнеты путлера горят что мартеновская печь ...🔥🔥🔥..курица🐔🐔на Гербе РАБzzeи нарвалась на Украинский ТРИЗУБ 🔱🔱🔱,,, Слава ЗСУ 💪♥️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧
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19.10.2022 11:43 Відповісти
Ударный вертолёт... Наверное, о землю ударился.
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19.10.2022 12:19 Відповісти
Еще бывает выкидной нож



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19.10.2022 14:31 Відповісти
 
 