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Збито російський вертоліт Ка-52 на Херсонщині, - ОК "Південь"
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Збито вертоліт окупантів на Півдні України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".
"19 жовтня, близько 10:30 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - йдеться у повідмленні.
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