ВСУ ликвидировали одного из известных кадыровских головорезов Мурадова, - блогер. ВИДЕО
В ходе вторжения в Украину был ликвидирован один из известных кадыровских головорезов Аслудди Мурадов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.
Он отметил: "Один из известных головорезов КадыроваДон демобилизовался. Хотя не только он один".
Один з відомих головорізів КадироваДон демобілізувався.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 19, 2022
Хоча не тільки він один.
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