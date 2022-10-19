РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9869 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
96 240 111

ВСУ ликвидировали одного из известных кадыровских головорезов Мурадова, - блогер. ВИДЕО

В ходе вторжения в Украину был ликвидирован один из известных кадыровских головорезов Аслудди Мурадов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: "Один из известных головорезов КадыроваДон демобилизовался. Хотя не только он один".

Один з відомих головорізів КадироваДон демобілізувався.
Хоча не тільки він один.
Telegram - https://t.co/GLExONeBFU pic.twitter.com/qLCXIbcOki

— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 19, 2022

Смотрите также: "Братан, мы позицию не удержим, у нас уже 4 "трехсотых"", - российские солдаты объясняют свое отступление кадыровцам из заградительного отряда. ВИДЕО

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) Штефан Анатолий (114)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+65
Ого ото тік-ток вийшов...
показать весь комментарий
19.10.2022 22:51
+54
Feed him to the pigs 😂
показать весь комментарий
19.10.2022 22:48
+53
Наш чеченець вбив кацапського кадирОвца, він назвав його "одноразовим"
показать весь комментарий
19.10.2022 22:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Если видео попало в сеть, то ,видать, автор тоже уже на том свете.
Туда им и дорога, дон...
показать весь комментарий
20.10.2022 07:55 Ответить
автора закопали возле бараньего хлева в горах еще весной, а вот видео еще не было.
показать весь комментарий
20.10.2022 14:24 Ответить
Морда лиця пораненого садиста ТАКА перелякана ... Мерзенний серійний вбивця, а так смерті боїться!
показать весь комментарий
20.10.2022 08:33 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2022 08:54 Ответить
есть Нохчий а есть *******.
показать весь комментарий
20.10.2022 09:33 Ответить
Доброй охоты
показать весь комментарий
20.10.2022 09:56 Ответить
отлєтался касатік..
показать весь комментарий
20.10.2022 10:52 Ответить
не хоче їх українська земля носити - відрізає їм нішки
показать весь комментарий
20.10.2022 10:59 Ответить
Бамбарабии пришел киргуду!
показать весь комментарий
20.10.2022 13:19 Ответить
Воно тепер корчиться в муках від страшенного болю...воно думало,приїхало на прогулянку....це тобі за всіх невинно убієнних помста....за кожного українця.
показать весь комментарий
20.10.2022 17:07 Ответить
Щось цей дон-дон поганенько виглядає: блідо-землистий колір шкіри, копита в незвичну сторону згинаються, калюжі крові тягнуться ще з вулиці, наче з недорізаної свині
показать весь комментарий
20.10.2022 19:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 