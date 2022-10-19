ВСУ ликвидировали одного из известных кадыровских головорезов Мурадова, - блогер. ВИДЕО

В ходе вторжения в Украину был ликвидирован один из известных кадыровских головорезов Аслудди Мурадов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: "Один из известных головорезов КадыроваДон демобилизовался. Хотя не только он один".

Один з відомих головорізів КадироваДон демобілізувався.

Хоча не тільки він один.

Telegram - https://t.co/GLExONeBFU pic.twitter.com/qLCXIbcOki — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 19, 2022

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