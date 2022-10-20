ЗСУ ліквідували одного з відомих кадировських головорізів Мурадова, - блогер. ВIДЕО

В ході вторгнення в Україну було ліквідованого одного з відомих кадировських головорізів Аслудді Мурадов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Один з відомих головорізів КадироваДон демобілізувався. Хоча не тільки він один".

Один з відомих головорізів КадироваДон демобілізувався.

Хоча не тільки він один.

Telegram - https://t.co/GLExONeBFU pic.twitter.com/qLCXIbcOki — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 19, 2022

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