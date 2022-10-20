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Кадиров (481) Штефан (118)

ЗСУ ліквідували одного з відомих кадировських головорізів Мурадова, - блогер. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В ході вторгнення в Україну було ліквідованого одного з відомих кадировських головорізів Аслудді Мурадов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан. 

Він зазначив: "Один з відомих головорізів КадироваДон демобілізувався. Хоча не тільки він один".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+65
Ого ото тік-ток вийшов...
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19.10.2022 22:51
+54
Feed him to the pigs 😂
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19.10.2022 22:48
+53
Наш чеченець вбив кацапського кадирОвца, він назвав його "одноразовим"
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19.10.2022 22:54
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Если видео попало в сеть, то ,видать, автор тоже уже на том свете.
Туда им и дорога, дон...
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20.10.2022 07:55 Відповісти
автора закопали возле бараньего хлева в горах еще весной, а вот видео еще не было.
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20.10.2022 14:24 Відповісти
Морда лиця пораненого садиста ТАКА перелякана ... Мерзенний серійний вбивця, а так смерті боїться!
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20.10.2022 08:33 Відповісти
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20.10.2022 08:54 Відповісти
есть Нохчий а есть *******.
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20.10.2022 09:33 Відповісти
Доброй охоты
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20.10.2022 09:56 Відповісти
отлєтался касатік..
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20.10.2022 10:52 Відповісти
не хоче їх українська земля носити - відрізає їм нішки
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20.10.2022 10:59 Відповісти
Бамбарабии пришел киргуду!
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20.10.2022 13:19 Відповісти
Воно тепер корчиться в муках від страшенного болю...воно думало,приїхало на прогулянку....це тобі за всіх невинно убієнних помста....за кожного українця.
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20.10.2022 17:07 Відповісти
Щось цей дон-дон поганенько виглядає: блідо-землистий колір шкіри, копита в незвичну сторону згинаються, калюжі крові тягнуться ще з вулиці, наче з недорізаної свині
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20.10.2022 19:20 Відповісти
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