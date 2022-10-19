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Памятник советскому чекисту демонтировали в Николаеве. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером, 19 октября, в Николаеве прогремел взрыв, после чего стало известно, что в городе был разрушен памятник советскому чекисту.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Жители Николаева услышали взрыв около 22:30. В 22:47 Ким опубликовал фото разрушенного памятника. Однако пока нет информации, кто причастен к инциденту.
"Эпично. Российские оккупанты решили только что вопрос с памятником. Если это взрыв от взрывчатки - будут отвечать по закону. Кто бы это ни был", - написал Ким.
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+43 Анатолий Контар
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+30 владимир Мозговой 43ea6269
показать весь комментарий19.10.2022 23:22
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Пожалуйста, подождите...
знищувати не потрiбно, навiщо гевалт!, просто перенести нiмецьку плять в якийсь парк на висiлках разом зi всiма бланками-лєнками та нехай там мiськi одеськi дурноватi водять навколо них хороводи.
▪️Знести пам'ятник повністю - 3536 голосів;
▪️Зберегти пам'ятник, додавши інформацію про "Катерину II" - 2621 голос;
▪️ Зберегти пам'ятник на своєму місці без змін - 617 голосів.
https://citizen.omr.gov.ua/discussion/2022-14
І це й до танків на п'єдесталах відноситься.
Будуть нові герої та інші танки...
Не монгольский же ...
Отправьте его на родину в Северную Корею.
Влада нічого не робила, а зараз суспільство винувате...
НО ЕРМАКОВСКАЯ ШВАЛЬ КИМ ПРИ ЭТОМ ГРОЗИТЬСЯ ТЕМ КТО ЭТОТ ПАМЯТНИК ВЗОРВАЛ...ТВАРЬ ФСБЭШНАЯ
Якщо знайдуть(?) то підривник буде відповідати приблизно так:
- то ти підірвав пам'ятник?
-я!
- а чому?
- а тому!
-вільний!
То есть если памятник оккупантам подорвали украинские патриоты, то Ким собрался их наказать ?!
Мдааа
Звичайне залене лайно на яке мастурбують малороси.