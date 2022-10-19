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Новости Война в Украине
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Николаев (2013) памятник (2209) Ким Виталий (235)

Памятник советскому чекисту демонтировали в Николаеве. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером, 19 октября, в Николаеве прогремел взрыв, после чего стало известно, что в городе был разрушен памятник советскому чекисту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Жители Николаева услышали взрыв около 22:30. В 22:47 Ким опубликовал фото разрушенного памятника. Однако пока нет информации, кто причастен к инциденту.

"Эпично. Российские оккупанты решили только что вопрос с памятником. Если это взрыв от взрывчатки - будут отвечать по закону. Кто бы это ни был", - написал Ким.

Смотрите также: В Киеве демонтировали памятник Пушкину. ФОТОрепортаж

Памятник советскому чекисту демонтировали в Николаеве 01
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Топ комментарии
+49
А что там катька в Одессе? Одесситы до сих пор считают что они одиннарот?
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19.10.2022 23:22
+43
****, кожен ***** день разйобують енергосистеми України на мільйони доларів, але знести якесь совково-імперське долбойобство це страшний злочин. Історичні процеси цинічно посміхаються.
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19.10.2022 23:30
+30
а по закону о декомунізації хто відповідатиме?
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19.10.2022 23:22
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А что там катька в Одессе? Одесситы до сих пор считают что они одиннарот?
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19.10.2022 23:22 Ответить
Навіть деякі вважають цей нарід повією і нічого. Таких вибирають на вищі щаблі влади.
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19.10.2022 23:28 Ответить
Не знаю як вживу, але в одеських телеграм пабліках десь 60% за Катьку
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19.10.2022 23:34 Ответить
Чоботом окупанта по *****-дуже допомагає.
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19.10.2022 23:41 Ответить
.

знищувати не потрiбно, навiщо гевалт!, просто перенести нiмецьку плять в якийсь парк на висiлках разом зi всiма бланками-лєнками та нехай там мiськi одеськi дурноватi водять навколо них хороводи.
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20.10.2022 06:04 Ответить
Брехня. Було ж голосування, вражаюча більшість за знесення. Але труханов з братвою не вірить і хоче "перераховувати". Воно і є собакою і крисою, яка сторожить катьку.
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20.10.2022 07:16 Ответить
Офійціні результати голосування Одеської міської ради

▪️Знести пам'ятник повністю - 3536 голосів;
▪️Зберегти пам'ятник, додавши інформацію про "Катерину II" - 2621 голос;
▪️ Зберегти пам'ятник на своєму місці без змін - 617 голосів.
https://citizen.omr.gov.ua/discussion/2022-14
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19.10.2022 23:48 Ответить
а по закону о декомунізації хто відповідатиме?
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19.10.2022 23:22 Ответить
Має цей кім чин це, як представник влади.
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19.10.2022 23:35 Ответить
Я так розумію, що то той пам'ятник чекіста в бідьоновці в мечем? Кляті москалі, попали прямо в будьоновку. Ще є потьомкіну і всім російським адміралам, які знищували українців біля музею флоту. Не знесе офіційна влада їх на цвинтар історії - зникнуть самі по собі. Це моя думка, бо не можуть стояти пам'ятники тим у місті, хто сьогодні це місто руйнує.
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19.10.2022 23:26 Ответить
То вони, мабуть, стріляли "Краснополем" аналоговнєтним А зараз будуть верещать, що "хахлы с "истерическими" памятниками ваюют!"
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20.10.2022 07:23 Ответить
Ну то й йух з ним, з гебістом!
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19.10.2022 23:28 Ответить
Якого дідька ті всі патарочі досі мозолять очі в містах та селах?
І це й до танків на п'єдесталах відноситься.
Будуть нові герої та інші танки...
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19.10.2022 23:29 Ответить
****, кожен ***** день разйобують енергосистеми України на мільйони доларів, але знести якесь совково-імперське долбойобство це страшний злочин. Історичні процеси цинічно посміхаються.
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19.10.2022 23:30 Ответить
Кім і його і підірвав, жартівник
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19.10.2022 23:54 Ответить
То що наш жартівник завтра Щорса знесе, чи не на часі?
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20.10.2022 00:14 Ответить
То може завтра вже твоя черга зносити? Чи не на часі?
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20.10.2022 00:45 Ответить
Я прям уявив, як історічні процеси посміхаються 😅
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20.10.2022 00:44 Ответить
мєсная окопная правда газьіваєца "горад N"....N, Карл...
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20.10.2022 07:12 Ответить
Добре немаэ мiсця чекiстким пам,ятникам на украiнськой землi.
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19.10.2022 23:31 Ответить
це сигнал владі.Якщо вона не проводить декомунізацію- це зробить народ.Якщо не наведе порядок з судами - це зробитть народ.Якщо не 1.2.3.4.5. і т .д. т.п. - все зробимо.В нас просто немає іншого шляху вижити як нація.
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19.10.2022 23:31 Ответить
Ну, если чекист, то ясный перец, что советский.
Не монгольский же ...
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19.10.2022 23:31 Ответить
Польский
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20.10.2022 09:14 Ответить
kurwaczekista
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20.10.2022 12:23 Ответить
он устал....
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19.10.2022 23:33 Ответить
Хто сказав, що то є ІНЦИДЕНТ? ...Підніміться, будь ласка ! (*перл Януковича)
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19.10.2022 23:33 Ответить
А кому там Кім погрожує?
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19.10.2022 23:34 Ответить
"Якщо це вибух від вибухівки - відповідатимуть згідно із законом. Хоч би хто це був", - написав Кім.
Отправьте его на родину в Северную Корею.
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19.10.2022 23:35 Ответить
може його предки з південної?
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19.10.2022 23:38 Ответить
А думки з Північної.
Влада нічого не робила, а зараз суспільство винувате...
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19.10.2022 23:43 Ответить
може він в емоціях, думав дупою.
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19.10.2022 23:47 Ответить
Якщо б його предки були б з південної то він сам підірвав би цей пам'ятник інструкторам вбивць його предків.
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20.10.2022 00:19 Ответить
Правильно чоловік написав! "Розумно"! Головне - зобразить "рішучість" та "об"єктивність" Мабуть - зітхнув полегшено! Не буде ж він писать, що "схвалює" "акт вандалізму" А так - "Немає пам"ятника? Немає проблеми! Його все одно зносить потрібно було!"" А "шукать, хто підірвав", можна по-різному Наприклад, як "шукають" на Чернігівщині тих, хто повісив у лісі на Городнянщині колишнього "мєнта", який служив провідником кацапам та видавав їм потім колишніх АТОшників Поліцаї місцеві "ноги до колін постирали", в "пошуках зловмисників"
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20.10.2022 07:37 Ответить
знищили падлюку..."повторно"... ну і слава Богу! в Києві такий непотріб декомунізували ще в 14 році, постраждалих не наблюдалось... окрім недобитих комуняк.
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19.10.2022 23:36 Ответить
нажаль не увесь. счйорс ще стоїть неушкоджений хоча його давно треба кувалдами розгепати
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19.10.2022 23:47 Ответить
щорс, по перше, не чекіст, а дурний більшовицький посіпака, по друге, кінь під ним дуже гарний, то скоріше пам,ятник коню, кінь і постраждав, ногу відбили.... замість голови вершнику.
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19.10.2022 23:54 Ответить
чи чекист чи не чикіст то влеикої ролі невідіграє, він ніс сюди кацапський мір та камуняцькі порядки і шкодувати за ним чи за його конем це те саме що шкодувати за моторилою чи гівєю, сутність та сама
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20.10.2022 00:00 Ответить
ти іронії не зрозумів.
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20.10.2022 10:04 Ответить
То може комуняку Щорса стягнути, а на коня посадити когось достойного.
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20.10.2022 03:15 Ответить
А до чого тут кінь? Хай стоїть собі. Тягар з його хребта треба зняти акуратно
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20.10.2022 09:57 Ответить
комуняку щорса стягнути, а Коня оставить .
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20.10.2022 17:58 Ответить
Телепню! Це саме тому, що він був "дурним більшовицьким посіпакою" йому комуняки у спину і стріляли? Там конфлікт був сер"йозний між ним та "комісарами" і вони боялися, що він поверне зброю проти більшовиків А так - вбили і власним героєм зробили - так само як і "Камо", і Котовського, і багатьох інших Вони ж заперечить не зможуть!
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20.10.2022 07:42 Ответить
слимак, якщо змії в яру гризуться, ти якій змії з кубла віддаси перевагу, тій що холодною здохла від укусів?
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20.10.2022 10:14 Ответить
Я тобі вже писав - дурнів (і "слимаків" зі "стецьками") шукай у дзеркалі Так зручніше! Якщо в твоїй голові всього одна звивина (і та ділить мозок пополам - то це не моя вина, а твоя біда!
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20.10.2022 10:22 Ответить
Стецько! Якби ти не був таким тупим та зарозумілим, а нормально з людьми на форумі спілкувався, то помітив-би, що мало хто тут може зрівняться зі мною у презирстві та нелюбові до "зелених" Але про що може судить недоумок, у якого мізки - на рівні ПТУ, а замашки - як у академіка?
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22.10.2022 19:51 Ответить
чмо зелене, це про тебе, як зелену жабу, не переводь стрілки на владу, "академік" ти репаний - трудовик, чи завуч в церковно-прихідській 3-х класній школі?
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22.10.2022 21:00 Ответить
Щорса Кличко особисто захищає. Так і сказав : "Через мій труп", - я не проти.
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20.10.2022 01:12 Ответить
Якесь дебільне ім'я кім, треба змінити на ***.
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19.10.2022 23:37 Ответить
Це ж буде не iм'я а напрямок..))
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20.10.2022 01:12 Ответить
Якщо це вибух від вибухівки - відповідатимуть згідно із законом. Хоч би хто це був", - написав Кім. Джерело: https://censor.net/ua/n3374952

НО ЕРМАКОВСКАЯ ШВАЛЬ КИМ ПРИ ЭТОМ ГРОЗИТЬСЯ ТЕМ КТО ЭТОТ ПАМЯТНИК ВЗОРВАЛ...ТВАРЬ ФСБЭШНАЯ
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19.10.2022 23:44 Ответить
якщо влада немає бажання зносити камуняцьких ідолів то треба людям самим те робити.
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19.10.2022 23:45 Ответить
А цей кім і досі з совка ніяк не вилізе. Він за віком ще застав комсомол?
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19.10.2022 23:46 Ответить
я всегда подозревал, что он связан с коммунистическим интернационалом моодёжи.
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20.10.2022 00:12 Ответить
А там ще й танк !
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19.10.2022 23:58 Ответить
Чого до Кіма причепились? Він сказав правду.
Якщо знайдуть(?) то підривник буде відповідати приблизно так:

- то ти підірвав пам'ятник?
-я!
- а чому?
- а тому!
-вільний!
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19.10.2022 23:59 Ответить
а за футболку сЭрЭсЭра или флаг на балконе тюремные сроки дают
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20.10.2022 00:16 Ответить
Чем недоволен?
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20.10.2022 04:34 Ответить
Проклятыи путинско- иранские дроны! Стреляют по мирным памятникам! Доколе будете терпеть, товарисчи мусора и чекисты?
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20.10.2022 00:34 Ответить
Мы ж не варвары. На чемодан скинемся
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20.10.2022 00:53 Ответить
Цей Кім що, латентний ватник...
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20.10.2022 03:12 Ответить
Кім Чен Ий, ти краще думай який срок тобі дадуть за твою бездіяльність і порушення правил безпеки - коли ти щоб записувати свої дурні відео десятки людей поховав в ОДА.
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20.10.2022 05:26 Ответить
Ай да Ким, Ай да сукин сын! Креативно!
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20.10.2022 06:21 Ответить
А що чекістів теж не можна називати? Чи я щось пропустив?
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20.10.2022 07:00 Ответить
Совсем господин съехал с катушек.
То есть если памятник оккупантам подорвали украинские патриоты, то Ким собрался их наказать ?!
Мдааа
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20.10.2022 07:41 Ответить
Якщо це вибух від вибухівки - відповідатимуть згідно із законом. Хоч би хто це був", - написав Кім. Джерело: https://censor.net/ua/n3374952

Звичайне залене лайно на яке мастурбують малороси.
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20.10.2022 08:54 Ответить
а хороводи там не водять - гебнявого завалили - є повно роботи для влади
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20.10.2022 09:46 Ответить
 
 