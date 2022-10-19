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Пам’ятник радянському чекісту демонтували у Миколаєві. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ввечері, 19 жовтня, у Миколаєві прогримів вибух, після цього стало відому, що у місті був зруйнований пам’ятник радянському чекісту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Жителі Миколаєва почули вибух близько 22:30. О 22:47 Кім опублікував світлину зруйнованого пам'ятника. Проте поки немає інформації, хто причетний до інциденту.
"Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам'ятником. Якщо це вибух від вибухівки - відповідатимуть згідно із законом. Хоч би хто це був", - написав Кім.
Топ коментарі
+49 FT FT
показати весь коментар19.10.2022 23:22
+43 Анатолий Контар
показати весь коментар19.10.2022 23:30
+30 владимир Мозговой 43ea6269
показати весь коментар19.10.2022 23:22
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Будь ласка, зачекайте...
знищувати не потрiбно, навiщо гевалт!, просто перенести нiмецьку плять в якийсь парк на висiлках разом зi всiма бланками-лєнками та нехай там мiськi одеськi дурноватi водять навколо них хороводи.
▪️Знести пам'ятник повністю - 3536 голосів;
▪️Зберегти пам'ятник, додавши інформацію про "Катерину II" - 2621 голос;
▪️ Зберегти пам'ятник на своєму місці без змін - 617 голосів.
https://citizen.omr.gov.ua/discussion/2022-14
І це й до танків на п'єдесталах відноситься.
Будуть нові герої та інші танки...
Не монгольский же ...
Отправьте его на родину в Северную Корею.
Влада нічого не робила, а зараз суспільство винувате...
НО ЕРМАКОВСКАЯ ШВАЛЬ КИМ ПРИ ЭТОМ ГРОЗИТЬСЯ ТЕМ КТО ЭТОТ ПАМЯТНИК ВЗОРВАЛ...ТВАРЬ ФСБЭШНАЯ
Якщо знайдуть(?) то підривник буде відповідати приблизно так:
- то ти підірвав пам'ятник?
-я!
- а чому?
- а тому!
-вільний!
То есть если памятник оккупантам подорвали украинские патриоты, то Ким собрался их наказать ?!
Мдааа
Звичайне залене лайно на яке мастурбують малороси.