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Миколаїв (1341) пам'ятник (863) Кім Віталій (451)

Пам’ятник радянському чекісту демонтували у Миколаєві. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері, 19 жовтня, у Миколаєві прогримів вибух, після цього стало відому, що у місті був зруйнований пам’ятник радянському чекісту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Жителі Миколаєва почули вибух близько 22:30. О 22:47 Кім опублікував світлину зруйнованого пам'ятника. Проте поки немає інформації, хто причетний до інциденту.

"Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам'ятником. Якщо це вибух від вибухівки - відповідатимуть згідно із законом. Хоч би хто це був", - написав Кім.

Дивіться також: У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну. ФОТОрепортаж

Пам’ятник радянському чекісту демонтували у Миколаєві 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
А что там катька в Одессе? Одесситы до сих пор считают что они одиннарот?
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19.10.2022 23:22
+43
****, кожен ***** день разйобують енергосистеми України на мільйони доларів, але знести якесь совково-імперське долбойобство це страшний злочин. Історичні процеси цинічно посміхаються.
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19.10.2022 23:30
+30
а по закону о декомунізації хто відповідатиме?
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19.10.2022 23:22
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А что там катька в Одессе? Одесситы до сих пор считают что они одиннарот?
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19.10.2022 23:22 Відповісти
Навіть деякі вважають цей нарід повією і нічого. Таких вибирають на вищі щаблі влади.
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19.10.2022 23:28 Відповісти
Не знаю як вживу, але в одеських телеграм пабліках десь 60% за Катьку
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19.10.2022 23:34 Відповісти
Чоботом окупанта по *****-дуже допомагає.
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19.10.2022 23:41 Відповісти
.

знищувати не потрiбно, навiщо гевалт!, просто перенести нiмецьку плять в якийсь парк на висiлках разом зi всiма бланками-лєнками та нехай там мiськi одеськi дурноватi водять навколо них хороводи.
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20.10.2022 06:04 Відповісти
Брехня. Було ж голосування, вражаюча більшість за знесення. Але труханов з братвою не вірить і хоче "перераховувати". Воно і є собакою і крисою, яка сторожить катьку.
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20.10.2022 07:16 Відповісти
Офійціні результати голосування Одеської міської ради

▪️Знести пам'ятник повністю - 3536 голосів;
▪️Зберегти пам'ятник, додавши інформацію про "Катерину II" - 2621 голос;
▪️ Зберегти пам'ятник на своєму місці без змін - 617 голосів.
https://citizen.omr.gov.ua/discussion/2022-14
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19.10.2022 23:48 Відповісти
а по закону о декомунізації хто відповідатиме?
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19.10.2022 23:22 Відповісти
Має цей кім чин це, як представник влади.
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19.10.2022 23:35 Відповісти
Я так розумію, що то той пам'ятник чекіста в бідьоновці в мечем? Кляті москалі, попали прямо в будьоновку. Ще є потьомкіну і всім російським адміралам, які знищували українців біля музею флоту. Не знесе офіційна влада їх на цвинтар історії - зникнуть самі по собі. Це моя думка, бо не можуть стояти пам'ятники тим у місті, хто сьогодні це місто руйнує.
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19.10.2022 23:26 Відповісти
То вони, мабуть, стріляли "Краснополем" аналоговнєтним А зараз будуть верещать, що "хахлы с "истерическими" памятниками ваюют!"
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20.10.2022 07:23 Відповісти
Ну то й йух з ним, з гебістом!
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19.10.2022 23:28 Відповісти
Якого дідька ті всі патарочі досі мозолять очі в містах та селах?
І це й до танків на п'єдесталах відноситься.
Будуть нові герої та інші танки...
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19.10.2022 23:29 Відповісти
****, кожен ***** день разйобують енергосистеми України на мільйони доларів, але знести якесь совково-імперське долбойобство це страшний злочин. Історичні процеси цинічно посміхаються.
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19.10.2022 23:30 Відповісти
Кім і його і підірвав, жартівник
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19.10.2022 23:54 Відповісти
То що наш жартівник завтра Щорса знесе, чи не на часі?
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20.10.2022 00:14 Відповісти
То може завтра вже твоя черга зносити? Чи не на часі?
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20.10.2022 00:45 Відповісти
Я прям уявив, як історічні процеси посміхаються 😅
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20.10.2022 00:44 Відповісти
мєсная окопная правда газьіваєца "горад N"....N, Карл...
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20.10.2022 07:12 Відповісти
Добре немаэ мiсця чекiстким пам,ятникам на украiнськой землi.
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19.10.2022 23:31 Відповісти
це сигнал владі.Якщо вона не проводить декомунізацію- це зробить народ.Якщо не наведе порядок з судами - це зробитть народ.Якщо не 1.2.3.4.5. і т .д. т.п. - все зробимо.В нас просто немає іншого шляху вижити як нація.
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19.10.2022 23:31 Відповісти
Ну, если чекист, то ясный перец, что советский.
Не монгольский же ...
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19.10.2022 23:31 Відповісти
Польский
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20.10.2022 09:14 Відповісти
kurwaczekista
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20.10.2022 12:23 Відповісти
он устал....
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19.10.2022 23:33 Відповісти
Хто сказав, що то є ІНЦИДЕНТ? ...Підніміться, будь ласка ! (*перл Януковича)
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19.10.2022 23:33 Відповісти
А кому там Кім погрожує?
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19.10.2022 23:34 Відповісти
"Якщо це вибух від вибухівки - відповідатимуть згідно із законом. Хоч би хто це був", - написав Кім.
Отправьте его на родину в Северную Корею.
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19.10.2022 23:35 Відповісти
може його предки з південної?
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19.10.2022 23:38 Відповісти
А думки з Північної.
Влада нічого не робила, а зараз суспільство винувате...
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19.10.2022 23:43 Відповісти
може він в емоціях, думав дупою.
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19.10.2022 23:47 Відповісти
Якщо б його предки були б з південної то він сам підірвав би цей пам'ятник інструкторам вбивць його предків.
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20.10.2022 00:19 Відповісти
Правильно чоловік написав! "Розумно"! Головне - зобразить "рішучість" та "об"єктивність" Мабуть - зітхнув полегшено! Не буде ж він писать, що "схвалює" "акт вандалізму" А так - "Немає пам"ятника? Немає проблеми! Його все одно зносить потрібно було!"" А "шукать, хто підірвав", можна по-різному Наприклад, як "шукають" на Чернігівщині тих, хто повісив у лісі на Городнянщині колишнього "мєнта", який служив провідником кацапам та видавав їм потім колишніх АТОшників Поліцаї місцеві "ноги до колін постирали", в "пошуках зловмисників"
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20.10.2022 07:37 Відповісти
знищили падлюку..."повторно"... ну і слава Богу! в Києві такий непотріб декомунізували ще в 14 році, постраждалих не наблюдалось... окрім недобитих комуняк.
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19.10.2022 23:36 Відповісти
нажаль не увесь. счйорс ще стоїть неушкоджений хоча його давно треба кувалдами розгепати
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19.10.2022 23:47 Відповісти
щорс, по перше, не чекіст, а дурний більшовицький посіпака, по друге, кінь під ним дуже гарний, то скоріше пам,ятник коню, кінь і постраждав, ногу відбили.... замість голови вершнику.
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19.10.2022 23:54 Відповісти
чи чекист чи не чикіст то влеикої ролі невідіграє, він ніс сюди кацапський мір та камуняцькі порядки і шкодувати за ним чи за його конем це те саме що шкодувати за моторилою чи гівєю, сутність та сама
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20.10.2022 00:00 Відповісти
ти іронії не зрозумів.
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20.10.2022 10:04 Відповісти
То може комуняку Щорса стягнути, а на коня посадити когось достойного.
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20.10.2022 03:15 Відповісти
А до чого тут кінь? Хай стоїть собі. Тягар з його хребта треба зняти акуратно
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20.10.2022 09:57 Відповісти
комуняку щорса стягнути, а Коня оставить .
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20.10.2022 17:58 Відповісти
Телепню! Це саме тому, що він був "дурним більшовицьким посіпакою" йому комуняки у спину і стріляли? Там конфлікт був сер"йозний між ним та "комісарами" і вони боялися, що він поверне зброю проти більшовиків А так - вбили і власним героєм зробили - так само як і "Камо", і Котовського, і багатьох інших Вони ж заперечить не зможуть!
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20.10.2022 07:42 Відповісти
слимак, якщо змії в яру гризуться, ти якій змії з кубла віддаси перевагу, тій що холодною здохла від укусів?
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20.10.2022 10:14 Відповісти
Я тобі вже писав - дурнів (і "слимаків" зі "стецьками") шукай у дзеркалі Так зручніше! Якщо в твоїй голові всього одна звивина (і та ділить мозок пополам - то це не моя вина, а твоя біда!
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20.10.2022 10:22 Відповісти
Стецько! Якби ти не був таким тупим та зарозумілим, а нормально з людьми на форумі спілкувався, то помітив-би, що мало хто тут може зрівняться зі мною у презирстві та нелюбові до "зелених" Але про що може судить недоумок, у якого мізки - на рівні ПТУ, а замашки - як у академіка?
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22.10.2022 19:51 Відповісти
чмо зелене, це про тебе, як зелену жабу, не переводь стрілки на владу, "академік" ти репаний - трудовик, чи завуч в церковно-прихідській 3-х класній школі?
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22.10.2022 21:00 Відповісти
Щорса Кличко особисто захищає. Так і сказав : "Через мій труп", - я не проти.
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20.10.2022 01:12 Відповісти
Якесь дебільне ім'я кім, треба змінити на ***.
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19.10.2022 23:37 Відповісти
Це ж буде не iм'я а напрямок..))
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20.10.2022 01:12 Відповісти
Якщо це вибух від вибухівки - відповідатимуть згідно із законом. Хоч би хто це був", - написав Кім. Джерело: https://censor.net/ua/n3374952

НО ЕРМАКОВСКАЯ ШВАЛЬ КИМ ПРИ ЭТОМ ГРОЗИТЬСЯ ТЕМ КТО ЭТОТ ПАМЯТНИК ВЗОРВАЛ...ТВАРЬ ФСБЭШНАЯ
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19.10.2022 23:44 Відповісти
якщо влада немає бажання зносити камуняцьких ідолів то треба людям самим те робити.
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19.10.2022 23:45 Відповісти
А цей кім і досі з совка ніяк не вилізе. Він за віком ще застав комсомол?
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19.10.2022 23:46 Відповісти
я всегда подозревал, что он связан с коммунистическим интернационалом моодёжи.
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20.10.2022 00:12 Відповісти
А там ще й танк !
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19.10.2022 23:58 Відповісти
Чого до Кіма причепились? Він сказав правду.
Якщо знайдуть(?) то підривник буде відповідати приблизно так:

- то ти підірвав пам'ятник?
-я!
- а чому?
- а тому!
-вільний!
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19.10.2022 23:59 Відповісти
а за футболку сЭрЭсЭра или флаг на балконе тюремные сроки дают
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20.10.2022 00:16 Відповісти
Чем недоволен?
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20.10.2022 04:34 Відповісти
Проклятыи путинско- иранские дроны! Стреляют по мирным памятникам! Доколе будете терпеть, товарисчи мусора и чекисты?
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20.10.2022 00:34 Відповісти
Мы ж не варвары. На чемодан скинемся
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20.10.2022 00:53 Відповісти
Цей Кім що, латентний ватник...
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20.10.2022 03:12 Відповісти
Кім Чен Ий, ти краще думай який срок тобі дадуть за твою бездіяльність і порушення правил безпеки - коли ти щоб записувати свої дурні відео десятки людей поховав в ОДА.
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20.10.2022 05:26 Відповісти
Ай да Ким, Ай да сукин сын! Креативно!
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20.10.2022 06:21 Відповісти
А що чекістів теж не можна називати? Чи я щось пропустив?
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20.10.2022 07:00 Відповісти
Совсем господин съехал с катушек.
То есть если памятник оккупантам подорвали украинские патриоты, то Ким собрался их наказать ?!
Мдааа
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20.10.2022 07:41 Відповісти
Якщо це вибух від вибухівки - відповідатимуть згідно із законом. Хоч би хто це був", - написав Кім. Джерело: https://censor.net/ua/n3374952

Звичайне залене лайно на яке мастурбують малороси.
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20.10.2022 08:54 Відповісти
а хороводи там не водять - гебнявого завалили - є повно роботи для влади
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20.10.2022 09:46 Відповісти
 
 