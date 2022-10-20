Зеленский наградил государственными наградами 71 военнослужащего
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Президент Украины отметил государственными наградами 71 военнослужащего ВСУ, а также поздравил украинский народ с получением премии Сахарова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.
"Вечером подписал очередной указ о награждении наших воинов. Государственными наградами сегодня отмечен 71 военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - проинформировал Президент.
Он поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины, всех, кто помогает защите нашей страны.
"Отдельно хочу поблагодарить за то, что именно украинский народ стал в этом году лауреатом особого отличия Европарламента – премии Сахарова. Эта награда ежегодно вручается тем, кто внес наибольший вклад в защиту демократии, человеческих прав и европейских ценностей", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства назвал действительно важным, что в Европе в этом году отмечены все украинцы и украинки – миллионы наших людей, которые смело защищают свободу.
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