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Зеленский наградил государственными наградами 71 военнослужащего

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины отметил государственными наградами 71 военнослужащего ВСУ, а также поздравил украинский народ с получением премии Сахарова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

"Вечером подписал очередной указ о награждении наших воинов. Государственными наградами сегодня отмечен 71 военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - проинформировал Президент.

Он поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины, всех, кто помогает защите нашей страны.

Читайте: Зеленский наградил 483 военных по случаю Дня защитников Украины

"Отдельно хочу поблагодарить за то, что именно украинский народ стал в этом году лауреатом особого отличия Европарламента – премии Сахарова. Эта награда ежегодно вручается тем, кто внес наибольший вклад в защиту демократии, человеческих прав и европейских ценностей", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства назвал действительно важным, что в Европе в этом году отмечены все украинцы и украинки – миллионы наших людей, которые смело защищают свободу.

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Топ комментарии
+9
а эти орденоносцы в каких окопах?
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20.10.2022 02:14
+9
Бедняги , попухли с голодухи.
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20.10.2022 02:17
+5
сіроти...
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20.10.2022 04:35
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Цікава ситуація - всі бачать і знають що Україна і без Зе і його секретутки виграє війну і переможе рашу, але цього чомусь Зе не розуміє .
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20.10.2022 02:08 Ответить
а эти орденоносцы в каких окопах?
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20.10.2022 02:14 Ответить
Бедняги , попухли с голодухи.
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20.10.2022 02:17 Ответить
сіроти...
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20.10.2022 04:35 Ответить
Запад с ним разговариет. Хорош *******. Кто может лучше - может попробовать
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20.10.2022 02:30 Ответить
Через зубы разговаривает. Клоун забыл, как два года назад три месяца вымаливал у Байдена телефонный звонок
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20.10.2022 02:42 Ответить
А с кем еще Западу разговаривать? С Дерьмаком?
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20.10.2022 02:44 Ответить
Залужний
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20.10.2022 04:37 Ответить
Ну да, в Украине лучше не нашлось, чем это недоразумение
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20.10.2022 03:44 Ответить
Ну, к примеру, с Безуглой или есть другие многостаночники и тамады
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20.10.2022 02:52 Ответить
нужна відзеленена бровістка - мандат слугині обовьязковий....
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20.10.2022 04:39 Ответить
Таке враження що ЗЕлупа купив ЦЕНЗОР.нет - кожна третя новина це його дебільні відосіки! Таке враження що в Україні більше нічого не відбувається!!
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20.10.2022 05:28 Ответить
Парадокс.

В Україні президент має єврейське коріння.

В Україні найбільша хасидська святиня.

У нас величезна єврейська громада.

Україну атакує іранська зброя (найбільший ворог Ізраїлю).

А ізраїль досі підігрує росії (яка допомагає Ірану з ядерною зброєю)
Бумерангом повернеться 100%
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20.10.2022 06:06 Ответить
А Лєнку? То ж перша пані із окружної. Стоїть на всіх фронтах? Кварталу, якось не додав, Хермаку, *******... Слабенько, яневтік працює...
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20.10.2022 07:51 Ответить
 
 