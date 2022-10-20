Зеленський нагородив державними нагородами 71 військовослужбовця

Президент України відзначив державними нагородами 71 військовослужбовця ЗСУ, а також привітав український народ зі здобуттям премії Сахарова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. Державними нагородами сьогодні відзначений 71 військовослужбовець Збройних Сил України", - поінформував Президент.

Він подякував кожному, хто воює й працює заради України, всім, хто допомагає захисту нашої країни.

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"Окремо хочу подякувати за те, що саме український народ став цьогоріч лауреатом особливої відзнаки Європарламенту – премії Сахарова. Ця нагорода щорічно вручається тим, хто зробив найбільший внесок у захист демократії, людських прав і європейських цінностей", - наголосив Зеленський.

Глава держави назвав насправді важливим, що у Європі цьогоріч відзначені всі українці й українки – мільйони наших людей, які сміливо захищають свободу.

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