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Зеленський нагородив державними нагородами 71 військовослужбовця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України відзначив державними нагородами 71 військовослужбовця ЗСУ, а також привітав український народ зі здобуттям премії Сахарова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. Державними нагородами сьогодні відзначений 71 військовослужбовець Збройних Сил України", - поінформував Президент.

Він подякував кожному, хто воює й працює заради України, всім, хто допомагає захисту нашої країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 483 військових з нагоди Дня захисників і захисниць України

"Окремо хочу подякувати за те, що саме український народ став цьогоріч лауреатом особливої відзнаки Європарламенту – премії Сахарова. Ця нагорода щорічно вручається тим, хто зробив найбільший внесок у захист демократії, людських прав і європейських цінностей", - наголосив Зеленський.

Глава держави назвав насправді важливим, що у Європі цьогоріч відзначені всі українці й українки – мільйони наших людей, які сміливо захищають свободу.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
а эти орденоносцы в каких окопах?
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20.10.2022 02:14
+9
Бедняги , попухли с голодухи.
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20.10.2022 02:17
+5
сіроти...
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20.10.2022 04:35
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Цікава ситуація - всі бачать і знають що Україна і без Зе і його секретутки виграє війну і переможе рашу, але цього чомусь Зе не розуміє .
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20.10.2022 02:08 Відповісти
а эти орденоносцы в каких окопах?
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20.10.2022 02:14 Відповісти
Бедняги , попухли с голодухи.
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20.10.2022 02:17 Відповісти
сіроти...
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20.10.2022 04:35 Відповісти
Запад с ним разговариет. Хорош *******. Кто может лучше - может попробовать
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20.10.2022 02:30 Відповісти
Через зубы разговаривает. Клоун забыл, как два года назад три месяца вымаливал у Байдена телефонный звонок
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20.10.2022 02:42 Відповісти
А с кем еще Западу разговаривать? С Дерьмаком?
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20.10.2022 02:44 Відповісти
Залужний
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20.10.2022 04:37 Відповісти
Ну да, в Украине лучше не нашлось, чем это недоразумение
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20.10.2022 03:44 Відповісти
Ну, к примеру, с Безуглой или есть другие многостаночники и тамады
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20.10.2022 02:52 Відповісти
нужна відзеленена бровістка - мандат слугині обовьязковий....
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20.10.2022 04:39 Відповісти
Таке враження що ЗЕлупа купив ЦЕНЗОР.нет - кожна третя новина це його дебільні відосіки! Таке враження що в Україні більше нічого не відбувається!!
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20.10.2022 05:28 Відповісти
Парадокс.

В Україні президент має єврейське коріння.

В Україні найбільша хасидська святиня.

У нас величезна єврейська громада.

Україну атакує іранська зброя (найбільший ворог Ізраїлю).

А ізраїль досі підігрує росії (яка допомагає Ірану з ядерною зброєю)
Бумерангом повернеться 100%
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20.10.2022 06:06 Відповісти
А Лєнку? То ж перша пані із окружної. Стоїть на всіх фронтах? Кварталу, якось не додав, Хермаку, *******... Слабенько, яневтік працює...
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20.10.2022 07:51 Відповісти
 
 