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Войска РФ за 10 дней нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тес,бурштинська

Рашисты нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины с 10 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"С минувшего понедельника по сегодняшний день по энергосистеме было около 300 ударов как ракетами, так и артиллерией и дронами. Безусловно, мы готовимся к вероятным драматическим повреждениям в энергосистеме, которые потребуют гораздо больше времени для восстановления", - сказал министр.

В таком случае, по словам Галущенко, будут задействованы почти все государственные органы, и это "будет коммуникировано гражданам, чтобы они четко знали, что им делать в той или иной ситуации".

Он также отметил, что правительство призывает украинцев сократить потребление электричества.

"Есть падение потребления и когда этого не хватает, мы вынуждены вводить принудительные ограничения. Поэтому очень важно, чтобы люди максимально экономили. Мы бы хотели, чтобы сбережение электроэнергии было на уровне 20%. Это критически помогло бы нашей энергосистеме", - подчеркнул он.

Читайте также: Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами, - Галущенко
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Топ комментарии
+2
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20.10.2022 14:10
+2
Яка смішна мордовська мавпа - квакає і пердить одночасно. ))
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20.10.2022 16:00
+1
Невже, кацапе, путін нападьот?
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20.10.2022 15:07
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20.10.2022 14:10 Ответить
@cryogenicbreez

Ооо, русня уже шантаж ООН начала. Или ООН не лезет в расследование по поставкам Шахидов из Ирана или зерновой сделке конец.

LIGA.net

@LIGAnet

·

6 ч

РФ погрозила генсеку ООН "переглядом співробітництва", якщо він спрямує в Україну експертів для перевірки іранських дронів. Кислиця: дебільна логіка
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20.10.2022 14:29 Ответить
По базах аквафрешних свиней в Білорусі треба довбанути - світ не за судить, лука обісреться, армія Білорусі зайвий раз переконається, що з нею буде при перетині кордону, а Кобзон просто подякує.
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20.10.2022 14:33 Ответить
Невже, кацапе, путін нападьот?
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20.10.2022 15:07 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте. Шукаєш квиток на кобздона?
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20.10.2022 15:18 Ответить
щось белькоче собі бурят тупорилий своєю мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти ))
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20.10.2022 15:36 Ответить
Чомусь кожен другий москворотий бурят вважає, що українці зобов'язані розуміти його свино-собачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість є ознакою розумової недостатності - і це чудово!
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20.10.2022 15:52 Ответить
Яка смішна мордовська мавпа - квакає і пердить одночасно. ))
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20.10.2022 16:00 Ответить
Безумовно, ми готуємось до ймовірних драматичних пошкоджень в енергосистемі

- цікаво, а як саме. Молимось Богу та чекаємо, коли Захід нам щось пришле (якщо пришле)?
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20.10.2022 14:44 Ответить
Схоже, пора вже електростанції України тимчасово прибрати із карт Гугл ( google.com/maps ).
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21.10.2022 05:23 Ответить
 
 