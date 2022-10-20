Войска РФ за 10 дней нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины, - Галущенко

Рашисты нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины с 10 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"С минувшего понедельника по сегодняшний день по энергосистеме было около 300 ударов как ракетами, так и артиллерией и дронами. Безусловно, мы готовимся к вероятным драматическим повреждениям в энергосистеме, которые потребуют гораздо больше времени для восстановления", - сказал министр.

В таком случае, по словам Галущенко, будут задействованы почти все государственные органы, и это "будет коммуникировано гражданам, чтобы они четко знали, что им делать в той или иной ситуации".

Он также отметил, что правительство призывает украинцев сократить потребление электричества.

"Есть падение потребления и когда этого не хватает, мы вынуждены вводить принудительные ограничения. Поэтому очень важно, чтобы люди максимально экономили. Мы бы хотели, чтобы сбережение электроэнергии было на уровне 20%. Это критически помогло бы нашей энергосистеме", - подчеркнул он.

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