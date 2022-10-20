Війська РФ за 10 днів завдали близько 300 ударів по енергосистемі України, - Галущенко
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Рашисти завдали близько 300 ударів по енергосистемі України з 10 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
"З минулого понеділка по сьогодні по енергосистемі було близько 300 ударів як ракетами, так і артилерією та дронами. Безумовно, ми готуємось до ймовірних драматичних пошкоджень в енергосистемі, які потребуватимуть набагато більше часу для відновлення", - сказав міністр.
В такому випадку, за словами Галущенка, будуть задіяні майже всі державні органи і це "буде скомуніковано громадянам, щоб вони чітко знали, що їм робити в тій чи іншій ситуації".
Він також зазначив, що уряд закликає українців скоротити споживання електрики.
"Є падіння споживання і коли цього не вистачає, ми змушені запроваджувати примусові обмеження. Тому дуже важливо, щоб люди максимально заощаджували. Ми би хотіли, щоб заощадження електроенергії було на рівні 20%. Це б критично допомогло нашій енергосистемі", - наголосив він.
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Ооо, русня уже шантаж ООН начала. Или ООН не лезет в расследование по поставкам Шахидов из Ирана или зерновой сделке конец.
LIGA.net
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6 ч
РФ погрозила генсеку ООН "переглядом співробітництва", якщо він спрямує в Україну експертів для перевірки іранських дронів. Кислиця: дебільна логіка
- цікаво, а як саме. Молимось Богу та чекаємо, коли Захід нам щось пришле (якщо пришле)?