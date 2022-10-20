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Війська РФ за 10 днів завдали близько 300 ударів по енергосистемі України, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тес,бурштинська

Рашисти завдали близько 300 ударів по енергосистемі України з 10 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"З минулого понеділка по сьогодні по енергосистемі було близько 300 ударів як ракетами, так і артилерією та дронами. Безумовно, ми готуємось до ймовірних драматичних пошкоджень в енергосистемі, які потребуватимуть набагато більше часу для відновлення", - сказав міністр.

В такому випадку, за словами Галущенка, будуть задіяні майже всі державні органи і це "буде скомуніковано громадянам, щоб вони чітко знали, що їм робити в тій чи іншій ситуації".

Він також зазначив, що уряд закликає українців скоротити споживання електрики.

"Є падіння споживання і коли цього не вистачає, ми змушені запроваджувати примусові обмеження. Тому дуже важливо, щоб люди максимально заощаджували. Ми би хотіли, щоб заощадження електроенергії було на рівні 20%. Це б критично допомогло нашій енергосистемі", - наголосив він.

Також читайте: Японія допоможе Україні відновити пошкоджені енергетичні об’єкти

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
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20.10.2022 14:10
+2
Яка смішна мордовська мавпа - квакає і пердить одночасно. ))
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20.10.2022 16:00
+1
Невже, кацапе, путін нападьот?
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20.10.2022 15:07
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20.10.2022 14:10 Відповісти
@cryogenicbreez

Ооо, русня уже шантаж ООН начала. Или ООН не лезет в расследование по поставкам Шахидов из Ирана или зерновой сделке конец.

LIGA.net

@LIGAnet

·

6 ч

РФ погрозила генсеку ООН "переглядом співробітництва", якщо він спрямує в Україну експертів для перевірки іранських дронів. Кислиця: дебільна логіка
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20.10.2022 14:29 Відповісти
По базах аквафрешних свиней в Білорусі треба довбанути - світ не за судить, лука обісреться, армія Білорусі зайвий раз переконається, що з нею буде при перетині кордону, а Кобзон просто подякує.
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20.10.2022 14:33 Відповісти
Невже, кацапе, путін нападьот?
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20.10.2022 15:07 Відповісти
Свинособачу не розумію, буряте. Шукаєш квиток на кобздона?
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20.10.2022 15:18 Відповісти
щось белькоче собі бурят тупорилий своєю мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти ))
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20.10.2022 15:36 Відповісти
Чомусь кожен другий москворотий бурят вважає, що українці зобов'язані розуміти його свино-собачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість є ознакою розумової недостатності - і це чудово!
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20.10.2022 15:52 Відповісти
Яка смішна мордовська мавпа - квакає і пердить одночасно. ))
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20.10.2022 16:00 Відповісти
Безумовно, ми готуємось до ймовірних драматичних пошкоджень в енергосистемі

- цікаво, а як саме. Молимось Богу та чекаємо, коли Захід нам щось пришле (якщо пришле)?
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20.10.2022 14:44 Відповісти
Схоже, пора вже електростанції України тимчасово прибрати із карт Гугл ( google.com/maps ).
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21.10.2022 05:23 Відповісти
 
 