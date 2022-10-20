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Россия завозит военных и боеприпасы в Беларусь с Дальнего Востока, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Беларусь вместе с российскими военными завозят и боеприпасы с Дальнего Востока России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По информации источника мониторинговой группы, с 26 сентября с железнодорожной станции в Приморском крае РФ была отправлена ​​группа вагонов с отметкой "взрывные материалы". Эшелон прибыл на станцию ​​в Нижегородскую область.

Оттуда вагоны с боеприпасами "прицепляются" к воинским эшелонам назначением в Беларусь.

"В частности, 17 октября на железнодорожную станцию ​​Полонка (Барановичский район, Брестская область) со станции Ильино прибыл воинский эшелон с военнослужащими армии РФ, к которому было прицеплено 2 вагона с боеприпасами", - сообщает мониторинговая группа.

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Топ комментарии
+10
Але не через Польщу, а Нордстрімом-2.
Хоча Поляки перестали нарешті боятися кацапів і дуже вдячні за це Українцям, які продемонстрували усім, що кацапйо - то гнилий колос на гнилих ногах..
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20.10.2022 21:09
+9
Да никуда они не пойдут, ни на Польшу, ни на Германию. У них нет для этого ни ресурсов, ни малейшей возможности. Воевать против одной не очень богатой Украиной как финансово, так и в военном потенциале, ставля цель разрушить нашу страну это одно, воевать против всего блока Нато на территории приграничной Польши это кабздец для всего воинства свинорылого за месяц максимум. И при этом не будет чем пополнять ресурсы, которые будут уничтожены на территории москалей. Это просто страшилки про некую вероятность, что бы европейским странам легче было помогать нам как последнему рубежу.
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20.10.2022 21:21
+8
Недовго тим воюнам лишилося по жд вештатися. Скоро назад в пакетах поїдуть.
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20.10.2022 20:58
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На ****
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20.10.2022 22:50 Ответить
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