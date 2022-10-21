Враг атакует ракетами Запорожье

Российские войска бьют ракетами по Запорожью.

Об этом в телеграм сообщает глава Запорожской ОВ Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атакует ракетами областной центр. Находитесь в укрытиях! Соблюдайте правила безопасности", – написал он.

Кроме того, Старух обратился к жителям: "В результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет. Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны".

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