Враг атакует ракетами Запорожье
Российские войска бьют ракетами по Запорожью.
Об этом в телеграм сообщает глава Запорожской ОВ Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Враг атакует ракетами областной центр. Находитесь в укрытиях! Соблюдайте правила безопасности", – написал он.
Кроме того, Старух обратился к жителям: "В результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет. Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны".
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те ж саме - чо здали Херсон - можна ж було.... ну я в принципі поважаю Єрмака, але це думаю, хитрий задум. просто мужньо виборе ще 100500 Хімарсів та яяяяк вскоче на Хамві вна Херсон - мало хто таким небритим буде...
Мужній, бореться з
НАТОагресором
ну ок, 15. ну это тело уже бы в норм. стране..... оно просто бы не быкувало, а подметало бы улицы, лет 20 перед тем как тут кричит и лет 10 после этого. никто бы это не пустил в политику, как вот и Трампа, ой, ну вот клоуна какого то еще... ******, или как у нас президента кличка то?