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Ворог атакує ракетами Запоріжжя

ракета

Російські війська б’ють ракетами по Запоріжжю.

Про це в телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакує ракетами обласний центр. Перебувайте в укриттях! Дотримуйтесь правил безпеки", – написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Запоріжжя з використанням безпілотників, - Старух. ФОТО

Крім того, Старух звернувся до мешканців: "Внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет. Не чіпайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні".

Автор: 

Запоріжжя (2263) обстріл (28378) ракети (4021) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+5
Скільки разів вже писати та благали - не викладайте фото місць розривів у мережу. Але потяг наших громадян до самопіару нездоланний. Довбодятли!
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21.10.2022 09:17
+5
Знов з Токмака, знов С300. В світлу пору доби. Сумно.
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21.10.2022 09:30
+5
Те кто поржали от души в 2019
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21.10.2022 09:31
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Агонія.Бояться кацапи, що ще з боку Запоріжжя підуть ЗСУ.
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21.10.2022 09:09 Відповісти
агонія вже 9 місяць..і ще буде найменше пів-року агонія..
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21.10.2022 09:13 Відповісти
з якими емоціями ви сприймали такі новини 8+ місяців тому? це вчора стерненко, здається, запитав. і чортовські правий товариш. з думок "тільки б не посипалось все, тільки б оборона витримала!" тепер ми можемо сплюнути вбік і сказати: "дарма, ху.ло, стараєшся, це тобі не допоможе, упир".
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21.10.2022 10:02 Відповісти
9 місяців пуйло не било по Запоріжжю, головні удари були по Миколаєву, Очакову і Криворізькому районі.
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21.10.2022 10:22 Відповісти
Скільки разів вже писати та благали - не викладайте фото місць розривів у мережу. Але потяг наших громадян до самопіару нездоланний. Довбодятли!
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21.10.2022 09:17 Відповісти
то ти думаєш шо коригувальників мало? йде повз розрив непримітний мужичок, якраз зливає, а мєнти ловлять всяких дураків шо типу там для блогу дали відео. тупо може йти в окулярах той же Тошка Хёращёнок і в окулярах - камера. б*же, ЗЛИВАЮТЬ, це перша світова думаю? якийсь дурак злив після того як це зняли ще 30 дураків - Ууууу, поймалі дівєрсанта(а потому платити за позовом до ЄСПЛ за те щотупо мурижили зливуна)
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21.10.2022 09:33 Відповісти
Майже кожен наркоман у Запоріжжі шукає контакти щоб передати координати за любі гроші. Йому пох що та ракета впаде йому на лоба. А наркош у Запоріжжі дуже багато, міняти, водії маршруток СБУ зробили свою чорну справу
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21.10.2022 09:44 Відповісти
Але, они ******* с с-300 это не точная херня, просто тупо по городу, поэтому им пох куда она попала, они и так знают что куда-то она и попадет...рубишь фишку? нет? тогда учи матчасть!
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21.10.2022 09:45 Відповісти
Хто може відповісти, як Індії з українською ракетою Р-27т, вдалося зробити ЗРК, а Україні ні хре.на, хто винен???? До речі Насамс зроблений на основі американської аналогічної ракети!!!!
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21.10.2022 09:23 Відповісти
Те кто поржали от души в 2019
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21.10.2022 09:31 Відповісти
А в 2014 хто ржав коли захоплювали Крим і підпалювали Донбас ? А в 2010 коли обрали зека ? Чи може всім було весело в 1996 коли кравчуки сплавили ЯЗ ? Так, зелох про*в 3 роки, але перед цим було про***но цілих 28. Розумово "обдаровані" обс**ь зелоха, що нічого не зробив для озброєння країни, але забувають про кравчука, кучму, ющера, зека, які розкрали і розпродали величезні запаси техніки та зброї, які нам дісталися після совка.
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21.10.2022 12:56 Відповісти
Бо 73 відсотка вважали що можна домовитись, бо одін народ
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21.10.2022 09:47 Відповісти
Співчуваю людям і навіть уявити не можу , як можна жити , коли кожен день обстріли .
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21.10.2022 09:24 Відповісти
Знов з Токмака, знов С300. В світлу пору доби. Сумно.
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21.10.2022 09:30 Відповісти
не знаю, але цю всю хрінь можна ..башити Хімарсами.
те ж саме - чо здали Херсон - можна ж було.... ну я в принципі поважаю Єрмака, але це думаю, хитрий задум. просто мужньо виборе ще 100500 Хімарсів та яяяяк вскоче на Хамві вна Херсон - мало хто таким небритим буде...
Мужній, бореться з НАТО агресором
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21.10.2022 10:19 Відповісти
Та Геращенко уже сфотографировал и выложил в сеть! - пиар это все!
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21.10.2022 10:19 Відповісти
"это все" - 20 лет.
ну ок, 15. ну это тело уже бы в норм. стране..... оно просто бы не быкувало, а подметало бы улицы, лет 20 перед тем как тут кричит и лет 10 после этого. никто бы это не пустил в политику, как вот и Трампа, ой, ну вот клоуна какого то еще... ******, или как у нас президента кличка то?
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21.10.2022 10:22 Відповісти
 
 