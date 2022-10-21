Ворог атакує ракетами Запоріжжя

Російські війська б’ють ракетами по Запоріжжю.

Про це в телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакує ракетами обласний центр. Перебувайте в укриттях! Дотримуйтесь правил безпеки", – написав він.

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Крім того, Старух звернувся до мешканців: "Внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет. Не чіпайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні".