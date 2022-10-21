Ворог атакує ракетами Запоріжжя
Російські війська б’ють ракетами по Запоріжжю.
Про це в телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог атакує ракетами обласний центр. Перебувайте в укриттях! Дотримуйтесь правил безпеки", – написав він.
Крім того, Старух звернувся до мешканців: "Внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет. Не чіпайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні".
Топ коментарі
+5 Ivan Livliv
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+5 Polonez
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+5 Kan Kan #518965
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те ж саме - чо здали Херсон - можна ж було.... ну я в принципі поважаю Єрмака, але це думаю, хитрий задум. просто мужньо виборе ще 100500 Хімарсів та яяяяк вскоче на Хамві вна Херсон - мало хто таким небритим буде...
Мужній, бореться з
НАТОагресором
ну ок, 15. ну это тело уже бы в норм. стране..... оно просто бы не быкувало, а подметало бы улицы, лет 20 перед тем как тут кричит и лет 10 после этого. никто бы это не пустил в политику, как вот и Трампа, ой, ну вот клоуна какого то еще... ******, или как у нас президента кличка то?