Премьер Италии Драги – лидерам ЕС: Наши разногласия могут стать победой Путина

Премьер-министр Италии Марио Драги сказал своим коллегам-лидерам Европейского Союза, что регион находится в рецессии и что разногласия в блоке будут победой российского президента Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Предупреждение прозвучало на саммите ЕС в Брюсселе, где лидеры обсуждали урегулирование энергетического кризиса.

Собеседники издания рассказали, что Драги был откровенным и мрачным на саммите в четверг на закрытых дискуссиях. Пресс-секретарь Драги отказался комментировать эти сообщения.

Премьер Италии, которого должен сменить лидер правой коалиции Джорджия Мелони, предостерег от того, чтобы страны ЕС финансировали российского лидера.

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Он сказал, что экономика блока находится в рецессии, что подчеркивается фрагментацией рынка, которая негативно влияет на единство ЕС.

Драги сказал, что создание раскола между странами ЕС - часть стратегии Путина, и если ЕС не продемонстрирует единства, то Путин выиграет.