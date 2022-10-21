РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9776 посетителей онлайн
Новости
3 402 6

Премьер Италии Драги – лидерам ЕС: Наши разногласия могут стать победой Путина

драгі

Премьер-министр Италии Марио Драги сказал своим коллегам-лидерам Европейского Союза, что регион находится в рецессии и что разногласия в блоке будут победой российского президента Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Предупреждение прозвучало на саммите ЕС в Брюсселе, где лидеры обсуждали урегулирование энергетического кризиса.

Собеседники издания рассказали, что Драги был откровенным и мрачным на саммите в четверг на закрытых дискуссиях. Пресс-секретарь Драги отказался комментировать эти сообщения.

Премьер Италии, которого должен сменить лидер правой коалиции Джорджия Мелони, предостерег от того, чтобы страны ЕС финансировали российского лидера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военное положение на оккупированных территориях - это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России, - Данилов

Он сказал, что экономика блока находится в рецессии, что подчеркивается фрагментацией рынка, которая негативно влияет на единство ЕС.

Драги сказал, что создание раскола между странами ЕС - часть стратегии Путина, и если ЕС не продемонстрирует единства, то Путин выиграет.

путин владимир (31225) Евросоюз (17089) Драги Марио (48)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єормаку не дали ПРО, от і маєте.
Все просто. Єрмак кричав шо нападуть, а ви не чули.
Довели значить. Єрмак мужньо бореться за надання ПРО, але не чули. Ніхто не чує цього кхмдвараса.
показать весь комментарий
21.10.2022 12:35 Ответить
Драгі - нормальний політик. Шкода, що його підсиділа зграя брехунів та популістів.
показать весь комментарий
21.10.2022 12:38 Ответить
якщо прем'єром буде Мелоні, а Берлусконі та Сальвіні (особисто їх!) і близько не буде в уряді (нехай сидять в парламенті) - то ще буде нормально.
показать весь комментарий
21.10.2022 12:56 Ответить
Італійці в більшості прихильники срассіян, вже стогнуть, що опалення здорощало і бензин.
Радять нам здаватись, аби вони добре жили.
показать весь комментарий
21.10.2022 12:47 Ответить
Американский политик о помощи Украине. Очень советую послушать.
https://www.youtube.com/watch?v=nODX1Xlt5dI&t=1332s
показать весь комментарий
21.10.2022 12:55 Ответить
перемоги ХУ нема і не буде,бо ЗСУ і ще й пігулки від безсмертя для ХУ і його двійників закінчуються,це видно по їх мордах і руху тіла.
показать весь комментарий
21.10.2022 13:51 Ответить
 
 