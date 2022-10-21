Премьер Италии Драги – лидерам ЕС: Наши разногласия могут стать победой Путина
Премьер-министр Италии Марио Драги сказал своим коллегам-лидерам Европейского Союза, что регион находится в рецессии и что разногласия в блоке будут победой российского президента Владимира Путина.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Предупреждение прозвучало на саммите ЕС в Брюсселе, где лидеры обсуждали урегулирование энергетического кризиса.
Собеседники издания рассказали, что Драги был откровенным и мрачным на саммите в четверг на закрытых дискуссиях. Пресс-секретарь Драги отказался комментировать эти сообщения.
Премьер Италии, которого должен сменить лидер правой коалиции Джорджия Мелони, предостерег от того, чтобы страны ЕС финансировали российского лидера.
Он сказал, что экономика блока находится в рецессии, что подчеркивается фрагментацией рынка, которая негативно влияет на единство ЕС.
Драги сказал, что создание раскола между странами ЕС - часть стратегии Путина, и если ЕС не продемонстрирует единства, то Путин выиграет.
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Все просто. Єрмак кричав шо нападуть, а ви не чули.
Довели значить. Єрмак мужньо бореться за надання ПРО, але не чули. Ніхто не чує цього кхмдвараса.
Радять нам здаватись, аби вони добре жили.
https://www.youtube.com/watch?v=nODX1Xlt5dI&t=1332s