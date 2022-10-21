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Новости Война
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В Николаевской области во время воздушной тревоги "минусанули" российский Су-25

грач,су25

В пятницу в Николаевской области во время воздушной тревоги сбили российский штурмовик.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Во время тревоги минус вражеский Cу-25. Нефиг шастать", - сообщил он.

Смотрите: Уничтожены 14 дронов "Shahed-136", которые ночью атаковали Николаевщину, - Воздушные силы

Последняя воздушная тревога в Николаевской области продолжалась с 15:00 до 16:30.

армия РФ (19160) Николаевская область (2116) самолет (3589) уничтожение (6887) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+37
готов ставить такие "класы" по 1000 раз в день - смерть кацапам ...- слава нашим Воинам Мира!!!
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21.10.2022 17:23
+27
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21.10.2022 17:21
+22
Класс!
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21.10.2022 17:24
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21.10.2022 17:21 Ответить
готов ставить такие "класы" по 1000 раз в день - смерть кацапам ...- слава нашим Воинам Мира!!!
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21.10.2022 17:23 Ответить
Класс!
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21.10.2022 17:24 Ответить
++
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21.10.2022 17:25 Ответить
а где ей ставят "класс" ??? ))))
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21.10.2022 17:26 Ответить
На майстеркласі від ЗСУ.
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21.10.2022 18:04 Ответить
даже сметь сына не отгоняет от плана по лайкам, имя сына с маленькой буквы, кацапское сознание уже ничто не исправит
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21.10.2022 17:34 Ответить
Клас, плюс, здоровля.
Але це, **** ще не все, йому у пеклі принесе кухоль гарячої смоли свійжеж саплємєннік який раніш туди потрапив, але вже обійма якусь посаду.
кацапи у пеклі самі себе будуть катувати, ну як і зара.
Хутчіше кацапе, йди до пекла. Там немає ЗСУ

Пекло це єдине місце де нема і не буде ЗСУ.
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21.10.2022 17:49 Ответить
дурна туфта
сталін навіть не в пеклі якщо що.
ти поняв, нє?
я радий шо кацап здох, але він тупо реально не в пеклі(пекла не існує), мужик
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21.10.2022 17:59 Ответить
Судя по его тупым зенкам -оно не посетило ни одного класса даже в их школе.
А так, класс, кто бы возражал! 👍
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21.10.2022 17:51 Ответить
Головне, що коля з маленької букви.
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21.10.2022 18:00 Ответить
класс
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21.10.2022 18:10 Ответить
Нех#й шастать. Слава ЗСУ!
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21.10.2022 17:22 Ответить
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21.10.2022 17:23 Ответить
І це прекрасно.
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21.10.2022 17:33 Ответить
Іріска?
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21.10.2022 17:36 Ответить
надеюсь лёдчик приземлился точно на вилы...
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21.10.2022 17:37 Ответить
котики словили Су. жрали елитный корм...
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21.10.2022 18:51 Ответить
Була повітряна тривога , лунали вибухи. Один був такий , що наче щось збили . Так от воно що . Слава ППО України ! Слава ЗСУ !
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21.10.2022 19:24 Ответить
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21.10.2022 19:34 Ответить
 
 