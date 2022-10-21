В Николаевской области во время воздушной тревоги "минусанули" российский Су-25
В пятницу в Николаевской области во время воздушной тревоги сбили российский штурмовик.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Во время тревоги минус вражеский Cу-25. Нефиг шастать", - сообщил он.
Последняя воздушная тревога в Николаевской области продолжалась с 15:00 до 16:30.
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+37 я гражданин Украины
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+27 Валерий К #448385
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Але це, **** ще не все, йому у пеклі принесе кухоль гарячої смоли свійжеж саплємєннік який раніш туди потрапив, але вже обійма якусь посаду.
кацапи у пеклі самі себе будуть катувати, ну як і зара.
Хутчіше кацапе, йди до пекла. Там немає ЗСУ
Пекло це єдине місце де нема і не буде ЗСУ.
сталін навіть не в пеклі якщо що.
ти поняв, нє?
я радий шо кацап здох, але він тупо реально не в пеклі(пекла не існує), мужик
А так, класс, кто бы возражал! 👍