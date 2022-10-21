В Николаевской области во время воздушной тревоги "минусанули" российский Су-25

В пятницу в Николаевской области во время воздушной тревоги сбили российский штурмовик.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Во время тревоги минус вражеский Cу-25. Нефиг шастать", - сообщил он.

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Последняя воздушная тревога в Николаевской области продолжалась с 15:00 до 16:30.