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Новини Війна
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На Миколаївщині під час повітряної тривоги збили російський Су-25

грач,су25

У п’ятницю на Миколаївщині під час повітряної тривоги збили російський штурмовик.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Під час тривоги мінус ворожий Cу-25. Нєфіг шастать", - повідомив він.

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Остання повітряна тривога на Миколаївщині тривала з 15:00 до 16:30.

Автор: 

армія рф (17309) Миколаївська область (2266) літак (2900) знищення (7199) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+37
готов ставить такие "класы" по 1000 раз в день - смерть кацапам ...- слава нашим Воинам Мира!!!
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21.10.2022 17:23
+27
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21.10.2022 17:21
+22
Класс!
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21.10.2022 17:24
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21.10.2022 17:21 Відповісти
готов ставить такие "класы" по 1000 раз в день - смерть кацапам ...- слава нашим Воинам Мира!!!
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21.10.2022 17:23 Відповісти
Класс!
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21.10.2022 17:24 Відповісти
++
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21.10.2022 17:25 Відповісти
а где ей ставят "класс" ??? ))))
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21.10.2022 17:26 Відповісти
На майстеркласі від ЗСУ.
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21.10.2022 18:04 Відповісти
даже сметь сына не отгоняет от плана по лайкам, имя сына с маленькой буквы, кацапское сознание уже ничто не исправит
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21.10.2022 17:34 Відповісти
Клас, плюс, здоровля.
Але це, **** ще не все, йому у пеклі принесе кухоль гарячої смоли свійжеж саплємєннік який раніш туди потрапив, але вже обійма якусь посаду.
кацапи у пеклі самі себе будуть катувати, ну як і зара.
Хутчіше кацапе, йди до пекла. Там немає ЗСУ

Пекло це єдине місце де нема і не буде ЗСУ.
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21.10.2022 17:49 Відповісти
дурна туфта
сталін навіть не в пеклі якщо що.
ти поняв, нє?
я радий шо кацап здох, але він тупо реально не в пеклі(пекла не існує), мужик
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21.10.2022 17:59 Відповісти
Судя по его тупым зенкам -оно не посетило ни одного класса даже в их школе.
А так, класс, кто бы возражал! 👍
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21.10.2022 17:51 Відповісти
Головне, що коля з маленької букви.
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21.10.2022 18:00 Відповісти
класс
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21.10.2022 18:10 Відповісти
Нех#й шастать. Слава ЗСУ!
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21.10.2022 17:22 Відповісти
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21.10.2022 17:23 Відповісти
І це прекрасно.
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21.10.2022 17:33 Відповісти
Іріска?
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21.10.2022 17:36 Відповісти
надеюсь лёдчик приземлился точно на вилы...
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21.10.2022 17:37 Відповісти
котики словили Су. жрали елитный корм...
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21.10.2022 18:51 Відповісти
Була повітряна тривога , лунали вибухи. Один був такий , що наче щось збили . Так от воно що . Слава ППО України ! Слава ЗСУ !
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21.10.2022 19:24 Відповісти
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21.10.2022 19:34 Відповісти
 
 