На Миколаївщині під час повітряної тривоги збили російський Су-25
У п’ятницю на Миколаївщині під час повітряної тривоги збили російський штурмовик.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Під час тривоги мінус ворожий Cу-25. Нєфіг шастать", - повідомив він.
Остання повітряна тривога на Миколаївщині тривала з 15:00 до 16:30.
Топ коментарі
+37 я гражданин Украины
показати весь коментар21.10.2022 17:23
+27 Валерий К #448385
показати весь коментар21.10.2022 17:21
+22 Вячеслав Шатров
показати весь коментар21.10.2022 17:24
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Але це, **** ще не все, йому у пеклі принесе кухоль гарячої смоли свійжеж саплємєннік який раніш туди потрапив, але вже обійма якусь посаду.
кацапи у пеклі самі себе будуть катувати, ну як і зара.
Хутчіше кацапе, йди до пекла. Там немає ЗСУ
Пекло це єдине місце де нема і не буде ЗСУ.
сталін навіть не в пеклі якщо що.
ти поняв, нє?
я радий шо кацап здох, але він тупо реально не в пеклі(пекла не існує), мужик
А так, класс, кто бы возражал! 👍