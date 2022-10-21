На Миколаївщині під час повітряної тривоги збили російський Су-25

У п’ятницю на Миколаївщині під час повітряної тривоги збили російський штурмовик.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Під час тривоги мінус ворожий Cу-25. Нєфіг шастать", - повідомив він.

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Остання повітряна тривога на Миколаївщині тривала з 15:00 до 16:30.