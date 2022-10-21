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Моравецкий - Кремлю: Западу хватит денег для поддержки Украины

моравецький

Евросоюз, как и США, должен выделить необходимые деньги для нормального функционирования Украины, а Кремль должен понимать, что у Запада будут средства на ее поддержку.

Об этом заявил журналистам глава польского правительства Матеуш Моравецкий по завершении двухдневного саммита Европейского совета в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кремль должен знать, что как США задекларировали очередную многомиллиардную финансовую помощь Украине на следующий год, так и Евросоюз также поможет и этих денег хватит для функционирования украинского государства", - заявил Моравецкий.

Глава польского правительства подчеркнул, что оно видит значительную роль Польши в процессе выплаты европейских средств Украине, поскольку Еврокомиссия пытается предоставить Киеву средства, но должно быть согласие всех стран ЕС по механизму осуществления этих выплат.

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Моравецкий отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прислушалась также и к аргументам Польши по финансовой помощи Украине.

Он отметил, что не должно быть проблем с выделением Брюсселем финансовой помощи нашей стране.

Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+19
.
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21.10.2022 20:54
+11
Пизні рузда!
Мий боскалів!
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21.10.2022 21:00
+10
Щира подяка, нашим польськім братам.

Головне, щоб Захід був одностайним та не дозволяв кремлівським пропагандонам працювати у їхній країні. Обов'язково знайдуться ватники, які почнуть звинувачувати Україну у підвищенні цін на газ та усе, що з ним пов'язано. В Італії та Франції кацапячі блогери вже починають розганяти цю тему. У Німеччині буде гірше, там може дійти до вбивст та терактів проти українців , підпал у гуртожитку вчора - цедуже поганий сигнал.
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21.10.2022 21:09
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Куйло загнется - то понятно, нужно чтоб загнулась вся рашка с ее обитателями....
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21.10.2022 21:21 Ответить
Затем, на ухо, тихо добавил: "Большая их часть - это ваши, конфискованные активы". И, ехидно ухмыльнувшись, отошел в сторону.
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21.10.2022 20:53 Ответить
, а потом? А потом углеводороды, ну вобщим фсе по демпингу, в течении лет эдак 100
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21.10.2022 20:55 Ответить
Дякуємо.
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21.10.2022 20:53 Ответить
.
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21.10.2022 20:54 Ответить
Орки цього ныколи не зрозуміють. Ці потвори йтимуть до кінця, у їхній хворій уяві вони "асвабадітілі" і "нікагда не праігриваєм! толька впирьоооодб можим павтарить!! ГОООООООЙДАААААА!!!11"
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21.10.2022 20:55 Ответить
https://preobrazovatel12-220.com.ua/multivarki-12-24v/ Для детей .
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21.10.2022 20:56 Ответить
по моему то лишнее плваться с жыдоугрофиннобурятами через забор...
молча вылупков гноить.
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21.10.2022 20:58 Ответить
Пан Моравецкий ещё сказал не на камеру руска курва спердаляй.
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21.10.2022 20:59 Ответить
Пизні рузда!
Мий боскалів!
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21.10.2022 21:00 Ответить
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21.10.2022 21:01 Ответить
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21.10.2022 21:02 Ответить
Посадити коломойського і ахметку з конфіскацією+ націоналізувати усе майно російських олігархів і гроші швидко знайдуться, але про що це я незяя трогать, це ж свої🤬
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21.10.2022 21:00 Ответить
у любому випадку остання крапка за всу...
незважаючи на кількість і походження грошей.
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21.10.2022 21:05 Ответить
Щира подяка, нашим польськім братам.

Головне, щоб Захід був одностайним та не дозволяв кремлівським пропагандонам працювати у їхній країні. Обов'язково знайдуться ватники, які почнуть звинувачувати Україну у підвищенні цін на газ та усе, що з ним пов'язано. В Італії та Франції кацапячі блогери вже починають розганяти цю тему. У Німеччині буде гірше, там може дійти до вбивст та терактів проти українців , підпал у гуртожитку вчора - цедуже поганий сигнал.
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21.10.2022 21:09 Ответить
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21.10.2022 21:11 Ответить
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21.10.2022 21:13 Ответить
На жаль, ти дуже помиляешся. За прошлий тиждень, 8 млдр в ЗВР.
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21.10.2022 21:59 Ответить
Вони згодні фінансувати війну в Україні?
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26.11.2022 00:32 Ответить
 
 