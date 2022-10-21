Моравецкий - Кремлю: Западу хватит денег для поддержки Украины

Евросоюз, как и США, должен выделить необходимые деньги для нормального функционирования Украины, а Кремль должен понимать, что у Запада будут средства на ее поддержку.

Об этом заявил журналистам глава польского правительства Матеуш Моравецкий по завершении двухдневного саммита Европейского совета в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кремль должен знать, что как США задекларировали очередную многомиллиардную финансовую помощь Украине на следующий год, так и Евросоюз также поможет и этих денег хватит для функционирования украинского государства", - заявил Моравецкий.

Глава польского правительства подчеркнул, что оно видит значительную роль Польши в процессе выплаты европейских средств Украине, поскольку Еврокомиссия пытается предоставить Киеву средства, но должно быть согласие всех стран ЕС по механизму осуществления этих выплат.

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Моравецкий отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прислушалась также и к аргументам Польши по финансовой помощи Украине.

Он отметил, что не должно быть проблем с выделением Брюсселем финансовой помощи нашей стране.