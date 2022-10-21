Моравецкий - Кремлю: Западу хватит денег для поддержки Украины
Евросоюз, как и США, должен выделить необходимые деньги для нормального функционирования Украины, а Кремль должен понимать, что у Запада будут средства на ее поддержку.
Об этом заявил журналистам глава польского правительства Матеуш Моравецкий по завершении двухдневного саммита Европейского совета в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Кремль должен знать, что как США задекларировали очередную многомиллиардную финансовую помощь Украине на следующий год, так и Евросоюз также поможет и этих денег хватит для функционирования украинского государства", - заявил Моравецкий.
Глава польского правительства подчеркнул, что оно видит значительную роль Польши в процессе выплаты европейских средств Украине, поскольку Еврокомиссия пытается предоставить Киеву средства, но должно быть согласие всех стран ЕС по механизму осуществления этих выплат.
Моравецкий отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прислушалась также и к аргументам Польши по финансовой помощи Украине.
Он отметил, что не должно быть проблем с выделением Брюсселем финансовой помощи нашей стране.
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молча вылупков гноить.
Мий боскалів!
незважаючи на кількість і походження грошей.
Головне, щоб Захід був одностайним та не дозволяв кремлівським пропагандонам працювати у їхній країні. Обов'язково знайдуться ватники, які почнуть звинувачувати Україну у підвищенні цін на газ та усе, що з ним пов'язано. В Італії та Франції кацапячі блогери вже починають розганяти цю тему. У Німеччині буде гірше, там може дійти до вбивст та терактів проти українців , підпал у гуртожитку вчора - цедуже поганий сигнал.