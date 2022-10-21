Моравецький - Кремлю: Заходу вистачить грошей для підтримки України
Євросоюз, як і США, має виділити необхідні гроші для нормального функціонування України, а Кремль повинен розуміти, що Захід матиме кошти на її підтримку.
Про це заявив журналістам глава польського уряду Матеуш Моравецький після завершення дводенного саміту Європейської ради у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Кремль має знати, що як США задекларували чергову багатомільярдну фінансову допомогу Україні на наступний рік, так і Євросоюз також допоможе, і цих грошей вистачить для функціонування української держави", - заявив Моравецький.
Глава польського уряду наголосив, що він бачить значну роль Польщі у процесі виплати європейських коштів Україні, оскільки Єврокомісія намагається надати Києву кошти, але має бути згода усіх країн ЄС щодо механізму здійснення цих виплат.
Моравецький зазначив, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дослухалася також і до аргументів Польщі щодо фінансової допомоги Україні.
Він зауважив, що не повинно бути проблем із виділенням Брюсселем фінансової допомоги нашій країні.
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молча вылупков гноить.
Мий боскалів!
незважаючи на кількість і походження грошей.
Головне, щоб Захід був одностайним та не дозволяв кремлівським пропагандонам працювати у їхній країні. Обов'язково знайдуться ватники, які почнуть звинувачувати Україну у підвищенні цін на газ та усе, що з ним пов'язано. В Італії та Франції кацапячі блогери вже починають розганяти цю тему. У Німеччині буде гірше, там може дійти до вбивст та терактів проти українців , підпал у гуртожитку вчора - цедуже поганий сигнал.