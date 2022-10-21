Моравецький - Кремлю: Заходу вистачить грошей для підтримки України

Євросоюз, як і США, має виділити необхідні гроші для нормального функціонування України, а Кремль повинен розуміти, що Захід матиме кошти на її підтримку.

Про це заявив журналістам глава польського уряду Матеуш Моравецький після завершення дводенного саміту Європейської ради у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кремль має знати, що як США задекларували чергову багатомільярдну фінансову допомогу Україні на наступний рік, так і Євросоюз також допоможе, і цих грошей вистачить для функціонування української держави", - заявив Моравецький.

Глава польського уряду наголосив, що він бачить значну роль Польщі у процесі виплати європейських коштів Україні, оскільки Єврокомісія намагається надати Києву кошти, але має бути згода усіх країн ЄС щодо механізму здійснення цих виплат.

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Моравецький зазначив, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дослухалася також і до аргументів Польщі щодо фінансової допомоги Україні.

Він зауважив, що не повинно бути проблем із виділенням Брюсселем фінансової допомоги нашій країні.