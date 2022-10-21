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Моравецький - Кремлю: Заходу вистачить грошей для підтримки України

моравецький

Євросоюз, як і США, має виділити необхідні гроші для нормального функціонування України, а Кремль повинен розуміти, що Захід матиме кошти на її підтримку.

Про це заявив журналістам глава польського уряду Матеуш Моравецький після завершення дводенного саміту Європейської ради у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кремль має знати, що як США задекларували чергову багатомільярдну фінансову допомогу Україні на наступний рік, так і Євросоюз також допоможе, і цих грошей вистачить для функціонування української держави", - заявив Моравецький.

Глава польського уряду наголосив, що він бачить значну роль Польщі у процесі виплати європейських коштів Україні, оскільки Єврокомісія намагається надати Києву кошти, але має бути згода усіх країн ЄС щодо механізму здійснення цих виплат.

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Моравецький зазначив, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дослухалася також і до аргументів Польщі щодо фінансової допомоги Україні.

Він зауважив, що не повинно бути проблем із виділенням Брюсселем фінансової допомоги нашій країні.

Автор: 

Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+19
.
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21.10.2022 20:54
+11
Пизні рузда!
Мий боскалів!
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21.10.2022 21:00
+10
Щира подяка, нашим польськім братам.

Головне, щоб Захід був одностайним та не дозволяв кремлівським пропагандонам працювати у їхній країні. Обов'язково знайдуться ватники, які почнуть звинувачувати Україну у підвищенні цін на газ та усе, що з ним пов'язано. В Італії та Франції кацапячі блогери вже починають розганяти цю тему. У Німеччині буде гірше, там може дійти до вбивст та терактів проти українців , підпал у гуртожитку вчора - цедуже поганий сигнал.
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21.10.2022 21:09
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Куйло загнется - то понятно, нужно чтоб загнулась вся рашка с ее обитателями....
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21.10.2022 21:21 Відповісти
Затем, на ухо, тихо добавил: "Большая их часть - это ваши, конфискованные активы". И, ехидно ухмыльнувшись, отошел в сторону.
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21.10.2022 20:53 Відповісти
, а потом? А потом углеводороды, ну вобщим фсе по демпингу, в течении лет эдак 100
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21.10.2022 20:55 Відповісти
Дякуємо.
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21.10.2022 20:53 Відповісти
.
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21.10.2022 20:54 Відповісти
Орки цього ныколи не зрозуміють. Ці потвори йтимуть до кінця, у їхній хворій уяві вони "асвабадітілі" і "нікагда не праігриваєм! толька впирьоооодб можим павтарить!! ГОООООООЙДАААААА!!!11"
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21.10.2022 20:55 Відповісти
https://preobrazovatel12-220.com.ua/multivarki-12-24v/ Для детей .
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21.10.2022 20:56 Відповісти
по моему то лишнее плваться с жыдоугрофиннобурятами через забор...
молча вылупков гноить.
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21.10.2022 20:58 Відповісти
Пан Моравецкий ещё сказал не на камеру руска курва спердаляй.
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21.10.2022 20:59 Відповісти
Пизні рузда!
Мий боскалів!
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21.10.2022 21:00 Відповісти
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21.10.2022 21:01 Відповісти
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21.10.2022 21:02 Відповісти
Посадити коломойського і ахметку з конфіскацією+ націоналізувати усе майно російських олігархів і гроші швидко знайдуться, але про що це я незяя трогать, це ж свої🤬
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21.10.2022 21:00 Відповісти
у любому випадку остання крапка за всу...
незважаючи на кількість і походження грошей.
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21.10.2022 21:05 Відповісти
Щира подяка, нашим польськім братам.

Головне, щоб Захід був одностайним та не дозволяв кремлівським пропагандонам працювати у їхній країні. Обов'язково знайдуться ватники, які почнуть звинувачувати Україну у підвищенні цін на газ та усе, що з ним пов'язано. В Італії та Франції кацапячі блогери вже починають розганяти цю тему. У Німеччині буде гірше, там може дійти до вбивст та терактів проти українців , підпал у гуртожитку вчора - цедуже поганий сигнал.
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21.10.2022 21:09 Відповісти
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21.10.2022 21:11 Відповісти
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21.10.2022 21:13 Відповісти
На жаль, ти дуже помиляешся. За прошлий тиждень, 8 млдр в ЗВР.
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21.10.2022 21:59 Відповісти
Вони згодні фінансувати війну в Україні?
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26.11.2022 00:32 Відповісти
 
 