РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4819 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 911 25

Зеленский подписал закон о добровольном военном учете женщин

жінки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Соответствующая отметка появилась в карточке законопроекта №6482 на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается на сайте парламента, законопроект, принятый Верховной Радой 7 октября, был подписан президентом Украины в пятницу, 21 октября.

Согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военной учетной специальности из перечня, утвержденного Министерством обороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть взяты на военный учет военнообязанных по собственному желанию.

В то же время закон предусматривает, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, становятся на военный учет военнообязанных.

Также смотрите: Украинская защитница из окопа ведет переговоры с оккупантами: "Позвони своей маме! Скажи, что ты у нее долбо#б!". ВИДЕО

женщины (886) Зеленский Владимир (20311) военнослужащие (6125)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Нарушил ст.24 Конституции Украины..
показать весь комментарий
21.10.2022 21:47
+4
та ти що? руки ноги голова є - як і в мужчин - але це не їхнє діло? ну так і не чоловіче діло!
Чому мужчин примушують, обмежують їх в їхніх правах, дискримінують - а будь-яка жінка -"священна корова", одні права - нуль зобов'язань та відповідальності! а де яка є - то одразу поблажки!???

Порушення статті 24 Конституції! явна дискримінація мужчин по статевому признаку...

"и кто рожать за них будет" - о. рожалкой прикриваються! а хто їх запліднювати буде? бомжі, алкоголіки, опущенці??
Жінкам ніхто "ражать" не забороняє! Та й і не заставляє, до того ж !!!!!
тим більше - вони родять "для себе"!. та ще й за чоловічий рахунок! хоча навпаки - мають за ЕКО мужчинам платити!

але хай спочатку свій "обов'язок перед країною/державою/батьківщиною/мужчинами" виконають - а тоді будуть "ражать"...

@Беречь баб надо@ - а мужчин не треба? розхідний матеріал? не з того тіста зліплений?

сексисти одні! ти ж мужчина .. ніби -то ! а як бджола проти меду!
Сором!
показать весь комментарий
22.10.2022 03:53
+4
стаття Конституції 24 (+ 3 + 27) порушується на кожному шляху! Заборона виїзду мужчинам за кордон - це теж порушення їхніх прав, невід'ємних прав! але їх - відняли! горе-популісти!
Дискримінація мужчин по статевому признаку

Горе в тому - що цю дискримінацію... підтримують самі ж представники чоловічої статі! на усіх рівнях!
показать весь комментарий
22.10.2022 03:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно подписать и добровольную мобилизацию мужчин для работы в тылу . Для ремонта техники . Для чего мотористы и работники СТО на передовой в возрасте 50-60 лет ?
показать весь комментарий
21.10.2022 21:18 Ответить
Нарушил ст.24 Конституции Украины..
показать весь комментарий
21.10.2022 21:47 Ответить
в чём конкретно?
показать весь комментарий
21.10.2022 22:18 Ответить
так ти її хоч раз прочитай, цю статтю! там все очевидно!
показать весь комментарий
22.10.2022 03:45 Ответить
вашей логикой, кэп очевидность, если нет билетов на поезд, ва не пускают в вагон, но вам "надо", то нарушают ваше конституционное право на свободу перемещения!)))
показать весь комментарий
22.10.2022 13:24 Ответить
з такою демагогією, друже, ти далеко в розумі не зайдеш... це твоя ідіотська логіка, а не моя. де ти її видовбав - мені не відомо...
показать весь комментарий
22.10.2022 13:31 Ответить
ты же про нарушение равных прав?
показать весь комментарий
22.10.2022 13:33 Ответить
Привилегии для женщин и ограничения для мужчин по половому признаку.П.С.Вы статью,хоть читали?
показать весь комментарий
23.10.2022 09:11 Ответить
Может наоборот, привелегии для мужчин и ограничения для женщин?

Это как пьяному за руль не можно, но в Конституции - свобода передвижения))))
показать весь комментарий
23.10.2022 09:47 Ответить
стаття Конституції 24 (+ 3 + 27) порушується на кожному шляху! Заборона виїзду мужчинам за кордон - це теж порушення їхніх прав, невід'ємних прав! але їх - відняли! горе-популісти!
Дискримінація мужчин по статевому признаку

Горе в тому - що цю дискримінацію... підтримують самі ж представники чоловічої статі! на усіх рівнях!
показать весь комментарий
22.10.2022 03:57 Ответить
Поддерживают те,которые не воюют....
показать весь комментарий
22.10.2022 08:19 Ответить
не розумію.. а ті, які воюють - підтримуть свою смерть та каліцтво?! наскільки знаю - то таких чоловічої статі дофіга! як бджоли проти меду... ).. наскільки це треба бути полишеним розуму... щоби підтримувати своє рабство!
бо їх загнали еиимусово, вони не змогли послати мєнта, який повістку видав, то тепер защдрять нормальним, і є прибічники серед мужчин, їх повно.., "мужик должен". його так навчили, він з молоком матері впитав, татко пяною ногою теж вбивав (бо бабораб та підкаблучник не знав, як самоствердитись в житті).
в той час, як жінки (котрі НЕ воюють, навіть не спішать туди, прохолоджуються на морях та в ліжку з толерастними гейропейцями, за бабки, і так-так, самі не воюють, і підтримують дискримінацію мужчин, в свою шкурну вигоду.

чи що ти мав на увазі щось інше...?
показать весь комментарий
22.10.2022 12:26 Ответить
Тепер лєнка скумбрія здійснить свою давню мрію - піде у ЗСУ захищати Україну.
показать весь комментарий
21.10.2022 23:04 Ответить
так же ж добровільно! а не примусово!
а хто забороняв до цього - жінкам йти "захищати батьківщину"???? та ж ніхто!
показать весь комментарий
22.10.2022 03:58 Ответить
зря это, не женское это дело в окопах мерзнуть и во искушение своим и чужим быть, и кто рожать за них будет? Беречь баб надо
показать весь комментарий
21.10.2022 23:46 Ответить
та ти що? руки ноги голова є - як і в мужчин - але це не їхнє діло? ну так і не чоловіче діло!
Чому мужчин примушують, обмежують їх в їхніх правах, дискримінують - а будь-яка жінка -"священна корова", одні права - нуль зобов'язань та відповідальності! а де яка є - то одразу поблажки!???

Порушення статті 24 Конституції! явна дискримінація мужчин по статевому признаку...

"и кто рожать за них будет" - о. рожалкой прикриваються! а хто їх запліднювати буде? бомжі, алкоголіки, опущенці??
Жінкам ніхто "ражать" не забороняє! Та й і не заставляє, до того ж !!!!!
тим більше - вони родять "для себе"!. та ще й за чоловічий рахунок! хоча навпаки - мають за ЕКО мужчинам платити!

але хай спочатку свій "обов'язок перед країною/державою/батьківщиною/мужчинами" виконають - а тоді будуть "ражать"...

@Беречь баб надо@ - а мужчин не треба? розхідний матеріал? не з того тіста зліплений?

сексисти одні! ти ж мужчина .. ніби -то ! а як бджола проти меду!
Сором!
показать весь комментарий
22.10.2022 03:53 Ответить
Я женщина. И я поддерживаю , что обязанности у всех равны.
показать весь комментарий
22.10.2022 06:36 Ответить
в такому випадку, Рахіль, якщо так склалось, що примусово зганять мужчин - повинні і ПРИМУСОВО зганяти і жінок (і ніяких "добровільно"). повістки без розбору - жінкам... на вулицях, в кафе, інвалідам, калікам, вагітним, молодим, старим... так, як роблять з чоловіками...
оце і є "РІВНОправья"
п.с. хоча я особисто проти будь-якого примусу.... окрім коли людина-шкідник... тобто по кримін-кодексу... колаборант, ... хто ракети пускає., навідники....
то таких до розмінування та розбору завалів.. тобто ПОКАРАННЯ за _прямо_ повязані злочини..

а то виходить що мужчина "должен" тільки по факту народження з членом.

а якщо навпаки зробити?
бо коли жінки ниють та взивають, коли їм кажуть "нарівні"....
то як вони взвиють, коли буде навпаки? - мужчини в тилу, та необмежені..
а всіх жінок по факту народження з вагіною (чи "без члена") - в армію та на передову, примусово.. повістку кожній, і униження з роздіванням в військокомісаріаті і мацанням... .. блін, у жінок же яєць немає.. то якась баба там їм цицьки мацати буде...
хочуть жінки побути на місці мужчин, переживати те, що і вони? ні!
показать весь комментарий
22.10.2022 12:42 Ответить
А вот то , что президент нарушает конституцию - это факт. Зеленский пытается сделать из Украины рашку с таким же тотальным контролем , нарушением прав человека .
показать весь комментарий
22.10.2022 06:43 Ответить
саме так!
показать весь комментарий
22.10.2022 12:43 Ответить
А до принятия етого закона в Украине ни одна женщина не ушла на фронт ? А если ушла, то зачем нужен такой закон ? Для пиара Зели ?
показать весь комментарий
22.10.2022 14:34 Ответить
Чому тільки ті громадяне України, що мають член, зобов'язані йти за мобілізацією?

Посвідчення водія у жінок таке саме, як у чоловіка (водій Зайцева у Харкові навіть 5 людей вбила своїм авто). Можуть працювати водієм ЗСУ.

Жінки можуть працювати снайперами ЗСУ.

Але чомусь лише "добровільно" громадяне без члену можуть йти за мобілізацією.
показать весь комментарий
22.10.2022 19:59 Ответить
 
 