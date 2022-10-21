Зеленский подписал закон о добровольном военном учете женщин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Соответствующая отметка появилась в карточке законопроекта №6482 на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается на сайте парламента, законопроект, принятый Верховной Радой 7 октября, был подписан президентом Украины в пятницу, 21 октября.

Согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военной учетной специальности из перечня, утвержденного Министерством обороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть взяты на военный учет военнообязанных по собственному желанию.

В то же время закон предусматривает, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, становятся на военный учет военнообязанных.

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