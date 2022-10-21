Зеленский подписал закон о добровольном военном учете женщин
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Соответствующая отметка появилась в карточке законопроекта №6482 на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается на сайте парламента, законопроект, принятый Верховной Радой 7 октября, был подписан президентом Украины в пятницу, 21 октября.
Согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военной учетной специальности из перечня, утвержденного Министерством обороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть взяты на военный учет военнообязанных по собственному желанию.
В то же время закон предусматривает, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, становятся на военный учет военнообязанных.
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Это как пьяному за руль не можно, но в Конституции - свобода передвижения))))
Дискримінація мужчин по статевому признаку
Горе в тому - що цю дискримінацію... підтримують самі ж представники чоловічої статі! на усіх рівнях!
бо їх загнали еиимусово, вони не змогли послати мєнта, який повістку видав, то тепер защдрять нормальним, і є прибічники серед мужчин, їх повно.., "мужик должен". його так навчили, він з молоком матері впитав, татко пяною ногою теж вбивав (бо бабораб та підкаблучник не знав, як самоствердитись в житті).
в той час, як жінки (котрі НЕ воюють, навіть не спішать туди, прохолоджуються на морях та в ліжку з толерастними гейропейцями, за бабки, і так-так, самі не воюють, і підтримують дискримінацію мужчин, в свою шкурну вигоду.
чи що ти мав на увазі щось інше...?
а хто забороняв до цього - жінкам йти "захищати батьківщину"???? та ж ніхто!
Чому мужчин примушують, обмежують їх в їхніх правах, дискримінують - а будь-яка жінка -"священна корова", одні права - нуль зобов'язань та відповідальності! а де яка є - то одразу поблажки!???
Порушення статті 24 Конституції! явна дискримінація мужчин по статевому признаку...
"и кто рожать за них будет" - о. рожалкой прикриваються! а хто їх запліднювати буде? бомжі, алкоголіки, опущенці??
Жінкам ніхто "ражать" не забороняє! Та й і не заставляє, до того ж !!!!!
тим більше - вони родять "для себе"!. та ще й за чоловічий рахунок! хоча навпаки - мають за ЕКО мужчинам платити!
але хай спочатку свій "обов'язок перед країною/державою/батьківщиною/мужчинами" виконають - а тоді будуть "ражать"...
@Беречь баб надо@ - а мужчин не треба? розхідний матеріал? не з того тіста зліплений?
сексисти одні! ти ж мужчина .. ніби -то ! а як бджола проти меду!
Сором!
оце і є "РІВНОправья"
п.с. хоча я особисто проти будь-якого примусу.... окрім коли людина-шкідник... тобто по кримін-кодексу... колаборант, ... хто ракети пускає., навідники....
то таких до розмінування та розбору завалів.. тобто ПОКАРАННЯ за _прямо_ повязані злочини..
а то виходить що мужчина "должен" тільки по факту народження з членом.
а якщо навпаки зробити?
бо коли жінки ниють та взивають, коли їм кажуть "нарівні"....
то як вони взвиють, коли буде навпаки? - мужчини в тилу, та необмежені..
а всіх жінок по факту народження з вагіною (чи "без члена") - в армію та на передову, примусово.. повістку кожній, і униження з роздіванням в військокомісаріаті і мацанням... .. блін, у жінок же яєць немає.. то якась баба там їм цицьки мацати буде...
хочуть жінки побути на місці мужчин, переживати те, що і вони? ні!
Посвідчення водія у жінок таке саме, як у чоловіка (водій Зайцева у Харкові навіть 5 людей вбила своїм авто). Можуть працювати водієм ЗСУ.
Жінки можуть працювати снайперами ЗСУ.
Але чомусь лише "добровільно" громадяне без члену можуть йти за мобілізацією.