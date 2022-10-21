Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 1 закону України "Про військовий обов’язок та військову службу".
Відповідна позначка з'явилася у картці законопроекту № 6482 на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається на сайті парламенту, законопроект, ухвалений Верховною Радою 7 жовтня, був підписаний президентом України у п'ятницю, 21 жовтня.
Відповідно до закону, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідним військовим обліковим фахом із переліку, затвердженого Міністерством оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віку, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням.
Водночас закон передбачає, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, стають на військовий облік військовозобов'язаних.
Будь ласка, зачекайте...
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Это как пьяному за руль не можно, но в Конституции - свобода передвижения))))
Дискримінація мужчин по статевому признаку
Горе в тому - що цю дискримінацію... підтримують самі ж представники чоловічої статі! на усіх рівнях!
бо їх загнали еиимусово, вони не змогли послати мєнта, який повістку видав, то тепер защдрять нормальним, і є прибічники серед мужчин, їх повно.., "мужик должен". його так навчили, він з молоком матері впитав, татко пяною ногою теж вбивав (бо бабораб та підкаблучник не знав, як самоствердитись в житті).
в той час, як жінки (котрі НЕ воюють, навіть не спішать туди, прохолоджуються на морях та в ліжку з толерастними гейропейцями, за бабки, і так-так, самі не воюють, і підтримують дискримінацію мужчин, в свою шкурну вигоду.
чи що ти мав на увазі щось інше...?
а хто забороняв до цього - жінкам йти "захищати батьківщину"???? та ж ніхто!
Чому мужчин примушують, обмежують їх в їхніх правах, дискримінують - а будь-яка жінка -"священна корова", одні права - нуль зобов'язань та відповідальності! а де яка є - то одразу поблажки!???
Порушення статті 24 Конституції! явна дискримінація мужчин по статевому признаку...
"и кто рожать за них будет" - о. рожалкой прикриваються! а хто їх запліднювати буде? бомжі, алкоголіки, опущенці??
Жінкам ніхто "ражать" не забороняє! Та й і не заставляє, до того ж !!!!!
тим більше - вони родять "для себе"!. та ще й за чоловічий рахунок! хоча навпаки - мають за ЕКО мужчинам платити!
але хай спочатку свій "обов'язок перед країною/державою/батьківщиною/мужчинами" виконають - а тоді будуть "ражать"...
@Беречь баб надо@ - а мужчин не треба? розхідний матеріал? не з того тіста зліплений?
сексисти одні! ти ж мужчина .. ніби -то ! а як бджола проти меду!
Сором!
оце і є "РІВНОправья"
п.с. хоча я особисто проти будь-якого примусу.... окрім коли людина-шкідник... тобто по кримін-кодексу... колаборант, ... хто ракети пускає., навідники....
то таких до розмінування та розбору завалів.. тобто ПОКАРАННЯ за _прямо_ повязані злочини..
а то виходить що мужчина "должен" тільки по факту народження з членом.
а якщо навпаки зробити?
бо коли жінки ниють та взивають, коли їм кажуть "нарівні"....
то як вони взвиють, коли буде навпаки? - мужчини в тилу, та необмежені..
а всіх жінок по факту народження з вагіною (чи "без члена") - в армію та на передову, примусово.. повістку кожній, і униження з роздіванням в військокомісаріаті і мацанням... .. блін, у жінок же яєць немає.. то якась баба там їм цицьки мацати буде...
хочуть жінки побути на місці мужчин, переживати те, що і вони? ні!
Посвідчення водія у жінок таке саме, як у чоловіка (водій Зайцева у Харкові навіть 5 людей вбила своїм авто). Можуть працювати водієм ЗСУ.
Жінки можуть працювати снайперами ЗСУ.
Але чомусь лише "добровільно" громадяне без члену можуть йти за мобілізацією.