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Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок

жінки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 1 закону України "Про військовий обов’язок та військову службу".

 Відповідна позначка з'явилася у картці законопроекту № 6482 на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається на сайті парламенту, законопроект, ухвалений Верховною Радою 7 жовтня, був підписаний президентом України у п'ятницю, 21 жовтня.

Відповідно до закону, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідним військовим обліковим фахом із переліку, затвердженого Міністерством оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віку, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням.

Водночас закон передбачає, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, стають на військовий облік військовозобов'язаних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок

Автор: 

жінки (625) Зеленський Володимир (23775) військовослужбовці (4734)


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Топ коментарі
+5
Нарушил ст.24 Конституции Украины..
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21.10.2022 21:47
+4
та ти що? руки ноги голова є - як і в мужчин - але це не їхнє діло? ну так і не чоловіче діло!
Чому мужчин примушують, обмежують їх в їхніх правах, дискримінують - а будь-яка жінка -"священна корова", одні права - нуль зобов'язань та відповідальності! а де яка є - то одразу поблажки!???

Порушення статті 24 Конституції! явна дискримінація мужчин по статевому признаку...

"и кто рожать за них будет" - о. рожалкой прикриваються! а хто їх запліднювати буде? бомжі, алкоголіки, опущенці??
Жінкам ніхто "ражать" не забороняє! Та й і не заставляє, до того ж !!!!!
тим більше - вони родять "для себе"!. та ще й за чоловічий рахунок! хоча навпаки - мають за ЕКО мужчинам платити!

але хай спочатку свій "обов'язок перед країною/державою/батьківщиною/мужчинами" виконають - а тоді будуть "ражать"...

@Беречь баб надо@ - а мужчин не треба? розхідний матеріал? не з того тіста зліплений?

сексисти одні! ти ж мужчина .. ніби -то ! а як бджола проти меду!
Сором!
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22.10.2022 03:53
+4
стаття Конституції 24 (+ 3 + 27) порушується на кожному шляху! Заборона виїзду мужчинам за кордон - це теж порушення їхніх прав, невід'ємних прав! але їх - відняли! горе-популісти!
Дискримінація мужчин по статевому признаку

Горе в тому - що цю дискримінацію... підтримують самі ж представники чоловічої статі! на усіх рівнях!
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22.10.2022 03:57
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Можно подписать и добровольную мобилизацию мужчин для работы в тылу . Для ремонта техники . Для чего мотористы и работники СТО на передовой в возрасте 50-60 лет ?
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21.10.2022 21:18 Відповісти
Нарушил ст.24 Конституции Украины..
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21.10.2022 21:47 Відповісти
в чём конкретно?
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21.10.2022 22:18 Відповісти
так ти її хоч раз прочитай, цю статтю! там все очевидно!
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22.10.2022 03:45 Відповісти
вашей логикой, кэп очевидность, если нет билетов на поезд, ва не пускают в вагон, но вам "надо", то нарушают ваше конституционное право на свободу перемещения!)))
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22.10.2022 13:24 Відповісти
з такою демагогією, друже, ти далеко в розумі не зайдеш... це твоя ідіотська логіка, а не моя. де ти її видовбав - мені не відомо...
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22.10.2022 13:31 Відповісти
ты же про нарушение равных прав?
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22.10.2022 13:33 Відповісти
Привилегии для женщин и ограничения для мужчин по половому признаку.П.С.Вы статью,хоть читали?
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23.10.2022 09:11 Відповісти
Может наоборот, привелегии для мужчин и ограничения для женщин?

Это как пьяному за руль не можно, но в Конституции - свобода передвижения))))
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23.10.2022 09:47 Відповісти
стаття Конституції 24 (+ 3 + 27) порушується на кожному шляху! Заборона виїзду мужчинам за кордон - це теж порушення їхніх прав, невід'ємних прав! але їх - відняли! горе-популісти!
Дискримінація мужчин по статевому признаку

Горе в тому - що цю дискримінацію... підтримують самі ж представники чоловічої статі! на усіх рівнях!
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22.10.2022 03:57 Відповісти
Поддерживают те,которые не воюют....
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22.10.2022 08:19 Відповісти
не розумію.. а ті, які воюють - підтримуть свою смерть та каліцтво?! наскільки знаю - то таких чоловічої статі дофіга! як бджоли проти меду... ).. наскільки це треба бути полишеним розуму... щоби підтримувати своє рабство!
бо їх загнали еиимусово, вони не змогли послати мєнта, який повістку видав, то тепер защдрять нормальним, і є прибічники серед мужчин, їх повно.., "мужик должен". його так навчили, він з молоком матері впитав, татко пяною ногою теж вбивав (бо бабораб та підкаблучник не знав, як самоствердитись в житті).
в той час, як жінки (котрі НЕ воюють, навіть не спішать туди, прохолоджуються на морях та в ліжку з толерастними гейропейцями, за бабки, і так-так, самі не воюють, і підтримують дискримінацію мужчин, в свою шкурну вигоду.

чи що ти мав на увазі щось інше...?
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22.10.2022 12:26 Відповісти
Тепер лєнка скумбрія здійснить свою давню мрію - піде у ЗСУ захищати Україну.
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21.10.2022 23:04 Відповісти
так же ж добровільно! а не примусово!
а хто забороняв до цього - жінкам йти "захищати батьківщину"???? та ж ніхто!
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22.10.2022 03:58 Відповісти
зря это, не женское это дело в окопах мерзнуть и во искушение своим и чужим быть, и кто рожать за них будет? Беречь баб надо
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21.10.2022 23:46 Відповісти
та ти що? руки ноги голова є - як і в мужчин - але це не їхнє діло? ну так і не чоловіче діло!
Чому мужчин примушують, обмежують їх в їхніх правах, дискримінують - а будь-яка жінка -"священна корова", одні права - нуль зобов'язань та відповідальності! а де яка є - то одразу поблажки!???

Порушення статті 24 Конституції! явна дискримінація мужчин по статевому признаку...

"и кто рожать за них будет" - о. рожалкой прикриваються! а хто їх запліднювати буде? бомжі, алкоголіки, опущенці??
Жінкам ніхто "ражать" не забороняє! Та й і не заставляє, до того ж !!!!!
тим більше - вони родять "для себе"!. та ще й за чоловічий рахунок! хоча навпаки - мають за ЕКО мужчинам платити!

але хай спочатку свій "обов'язок перед країною/державою/батьківщиною/мужчинами" виконають - а тоді будуть "ражать"...

@Беречь баб надо@ - а мужчин не треба? розхідний матеріал? не з того тіста зліплений?

сексисти одні! ти ж мужчина .. ніби -то ! а як бджола проти меду!
Сором!
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22.10.2022 03:53 Відповісти
Я женщина. И я поддерживаю , что обязанности у всех равны.
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22.10.2022 06:36 Відповісти
в такому випадку, Рахіль, якщо так склалось, що примусово зганять мужчин - повинні і ПРИМУСОВО зганяти і жінок (і ніяких "добровільно"). повістки без розбору - жінкам... на вулицях, в кафе, інвалідам, калікам, вагітним, молодим, старим... так, як роблять з чоловіками...
оце і є "РІВНОправья"
п.с. хоча я особисто проти будь-якого примусу.... окрім коли людина-шкідник... тобто по кримін-кодексу... колаборант, ... хто ракети пускає., навідники....
то таких до розмінування та розбору завалів.. тобто ПОКАРАННЯ за _прямо_ повязані злочини..

а то виходить що мужчина "должен" тільки по факту народження з членом.

а якщо навпаки зробити?
бо коли жінки ниють та взивають, коли їм кажуть "нарівні"....
то як вони взвиють, коли буде навпаки? - мужчини в тилу, та необмежені..
а всіх жінок по факту народження з вагіною (чи "без члена") - в армію та на передову, примусово.. повістку кожній, і униження з роздіванням в військокомісаріаті і мацанням... .. блін, у жінок же яєць немає.. то якась баба там їм цицьки мацати буде...
хочуть жінки побути на місці мужчин, переживати те, що і вони? ні!
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22.10.2022 12:42 Відповісти
А вот то , что президент нарушает конституцию - это факт. Зеленский пытается сделать из Украины рашку с таким же тотальным контролем , нарушением прав человека .
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22.10.2022 06:43 Відповісти
саме так!
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22.10.2022 12:43 Відповісти
А до принятия етого закона в Украине ни одна женщина не ушла на фронт ? А если ушла, то зачем нужен такой закон ? Для пиара Зели ?
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22.10.2022 14:34 Відповісти
Чому тільки ті громадяне України, що мають член, зобов'язані йти за мобілізацією?

Посвідчення водія у жінок таке саме, як у чоловіка (водій Зайцева у Харкові навіть 5 людей вбила своїм авто). Можуть працювати водієм ЗСУ.

Жінки можуть працювати снайперами ЗСУ.

Але чомусь лише "добровільно" громадяне без члену можуть йти за мобілізацією.
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22.10.2022 19:59 Відповісти
 
 